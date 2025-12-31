న్యూ ఇయర్లో కారు కొనాలా?- 2026లో రాబోతున్న ఈ ప్రీమియం సెడాన్లపై ఓ లుక్కేయండి!
భారత్లో ఎంట్రీకి రెడీగా 4 ప్రీమియం సెడాన్లు!- వివరాలు ఇవే!!
Published : December 31, 2025 at 11:53 AM IST
Hyderabad: కొన్ని గంటల్లో ఈ ఏడాదికి గుడ్బై చెప్పి న్యూ ఇయర్లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాం. చాలామంది నూతన సంవత్సరంలో కొత్త వాహనాలను కొనుగోలు చేయడంపై ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే, 2025లో మార్కెట్లోకి అనేక కొత్త కార్లు ప్రవేశించినప్పటికీ, కొంతమంది 2026లో వచ్చే వాహనాల కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. అలాంటి వారిలో మీరూ ఉన్నట్లయితే 2026లో మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న నాలుగు ప్రీమియం సెడాన్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. Hyundai Verna: 2026లో హ్యుందాయ్ వెర్నాకు ఒక ప్రధాన మిడ్-లైఫ్ ఫేస్లిఫ్ట్ ఇవ్వవచ్చు. ఇందులో కొత్త ఫ్రంట్-ఎండ్ స్టైలింగ్, మరింత స్ట్రీమ్లైన్డ్ క్యాబిన్ లేఅవుట్, హ్యుందాయ్ కొత్త చిన్న కార్ల నుంచి ప్రేరణ పొందిన ఫీచర్లను అందించే అవకాశం ఉంది. ఇంటీరియర్ విషయానికొస్తే, కస్టమర్లు దీనిలో డ్యూయల్-స్క్రీన్ లేఅవుట్, మరింత ఆధునిక ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఇంటర్ఫేస్ను ఆశించవచ్చు.
యాంత్రికంగా, ఫేస్లిఫ్టెడ్ మోడల్ ప్రస్తుతం ఉన్న 1.5-లీటర్ ఇంజిన్ లైనప్లో ఎక్కువ శ్రేణిలో చాలా వరకు కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. ఇందులో నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ 1.5 MPi, 1.5-లీటర్ టర్బో GDi ఇంజిన్ ఉన్నాయి. వీటిలో టర్బో ఇంజిన్ దాదాపు 157.5 bhp పవర్, బలమైన మిడ్-రేంజ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
దీని నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్ కొనుగోలుదారులకు మరింత సరసమైన ఎంపికగా ఉంటుంది. ట్రాన్స్మిషన్ ఎంపికలు అలాగే ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ మాన్యువల్, CVT గేర్బాక్స్తో అందుబాటులో ఉంటుంది. టర్బో వేరియంట్లో DCT ఎంపిక ఉంటుంది. అయితే అతిపెద్ద మార్పు కారు లోపల ఉండే రిఫ్రెష్ చేసిన టెక్నాలజీ, ఫీచర్ల ప్యాకేజీలో ఉంటుంది.
2. Skoda Slavia: ఈ జాబితాలో రెండవ పేరు స్కోడా స్లావియా. దీని ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను 2026లో ప్రారంభించొచ్చని భావిస్తున్నారు. దీని ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్ రెండింటిలోనూ అప్డేట్లు ఉంటాయి. దీనిలో అతిపెద్ద మార్పు లెవల్-2 ADAS, లేన్-కీపింగ్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్, రిలేటెడ్ హైవే అసిస్ట్ ఫీచర్లను చేర్చడం. ఇది స్కోడా స్లావియాను ఈ సెగ్మెంట్లోని భద్రత, డ్రైవర్-అసిస్ట్ అంచనాలకు అనుగుణంగా తీసుకువస్తుంది.
ఇంజిన్ ఎంపికల విషయానికొస్తే, ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు. ఇది పాత1.0-లీటర్ TSI (సుమారు 114 bhp), 1.5-లీటర్ TSI (సుమారు 148 bhp) ఇంజిన్లతో వస్తుంది. ఇందులో 1.5 TSI ఇంజిన్ హైవే డ్రైవింగ్ కోసం మరింత శక్తివంతమైన మిడ్-రేంజ్ పవర్ను అందిస్తుంది. ఇంటీరియర్ ఫీచర్లలో పెద్ద స్క్రీన్, అప్డేట్ చేసిన కనెక్టెడ్-కార్ ఫంక్షన్లు, వెనుక సీటు సౌకర్యంలో స్వల్ప మెరుగుదలలను ఆశించవచ్చు.
3. Honda City: హోండా కార్స్ ఇప్పటికే e:HEV స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్తో హోండా సిటీ లైనప్కు హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ వ్యవస్థ మిశ్రమ పవర్ అవుట్పుట్ సుమారు 126 bhp. ఇది ఈ పరిమాణంలోని సెడాన్కు అద్భుతమైన రియల్-వరల్డ్ డ్రైవింగ్, ఆకట్టుకునే ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది.
2026 హోండా సిటీ అప్డేట్ను ప్రస్తుత తరం మోడల్కు ఒక ప్రధాన మిడ్-సైకిల్ రిఫ్రెష్గా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఇది కొత్త ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ డిజైన్, మరింత అధునాతన ఇంటీరియర్, గతంలో కొన్ని ట్రిమ్లలో ఆప్షనల్గా ఉన్న అంశాలతో సహా మరిన్ని ఫీచర్ల జాబితాతో రానుంది.
ఈ దశాబ్దం చివర్లో పూర్తిగా కొత్త తరం వచ్చే వరకు హోండా సిటీ ఆకర్షణను మరింత పెంచడానికి ఫేస్లిఫ్ట్ను ఉపయోగిస్తూనే, హోండా ఈ శ్రేణికి ప్రధానంగా సుపరిచితమైన 1.5-లీటర్ NA పెట్రోల్, e:HEV ఇంజిన్లను కొనసాగిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
4. Volkswagen Virtus: వోక్స్వ్యాగన్ ప్రీమియం సెడాన్ "వర్టస్" అత్యంత విజయవంతమైన కొత్త తరం సెడాన్లలో ఒకటి. దీనిని 2026 లో అప్డేట్ చేయొచ్చని భావిస్తున్నారు. దాని స్కోడా కజిన్ మాదిరిగానే ఇది కొత్త లుక్, మెరుగైన క్యాబిన్ టెక్, మరిన్ని భద్రతా ఫీచర్లు సహా మార్పులను పొందవచ్చు. వోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్ ప్రస్తుతం రెండు టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఎంపికలతో అందుబాటులో ఉంది.
ఇది 114 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే 1.0-లీటర్ TSI ఇంజిన్, 147–148 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే 1.5-లీటర్ TSI ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. ఈ అప్డేట్లోని అతిపెద్ద ప్రత్యేకత డ్రైవర్ సహాయక వ్యవస్థలు మరియు కనెక్టివిటీలో చేసిన మెరుగుదలలు. ఇది ఇప్పటికే మరింత అధునాతన ADAS, పెద్ద, డ్యూయల్-స్క్రీన్ లేఅవుట్లను అందించే ప్రత్యర్థులతో సమానంగా ఉంటుంది.