350cc ఇంజిన్తో 390 డ్యూక్, 390 అడ్వెంచర్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
KTM తన 390 డ్యూక్, 390 అడ్వెంచర్ శ్రేణులను విస్తరిస్తూ మార్కెట్లో కొత్త 350cc వేరియంట్లను విడుదల చేసింది.
Published : April 22, 2026 at 3:56 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ ఈ నెల ఆరంభంలో తన తక్కువ ఇంజిన్ సామర్థ్యం కలిగిన 400 రేంజ్ మోడళ్లను విడుదల చేసిన నేపథ్యంలో, ఇప్పుడు KTM కూడా తన "390 డ్యూక్", "390 అడ్వెంచర్" శ్రేణులను విస్తరించింది. ప్రారంభ స్థాయి ధరను తగ్గించడమే లక్ష్యంగా, కంపెనీ మార్కెట్లోకి ఈ కొత్త 350cc వేరియంట్లను ప్రవేశపెట్టింది. అయితే ట్రయంఫ్ చిన్న మోడళ్లకు భిన్నంగా, ఈ కొత్త KTM వేరియంట్లు ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న 399cc వెర్షన్లతో పాటే సేల్కు అందుబాటులో ఉంటాయి.
కొత్త 390 డ్యూక్, 390 అడ్వెంచర్ ఇంజిన్లు: ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, కొత్త 349.32cc యూనిట్ 8,600 rpm వద్ద 41.5 hp శక్తిని, 7,000 rpm వద్ద 33.5 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 399cc ఇంజిన్తో పోలిస్తే, ఈ యూనిట్ 4.5 hp తక్కువ శక్తిని, 5.5 Nm తక్కువ టార్క్ను అందిస్తుంది. వీల్బేస్, గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, సాంకేతికత (TFT కన్సోల్తో సహా), రైడింగ్ ఎర్గోనామిక్స్ వంటి కీలక ఎలిమెంట్స్లో మాత్రం ఎటువంటి మార్పు లేకుండానే కొనసాగుతాయని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఇందులో గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, సమీప భవిష్యత్తులో కొత్త మోడళ్లతో పాటు, ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న 399cc వేరియంట్లన్నీ యథావిధిగానే లభిస్తాయి. అయితే వీటిని గుర్తించేందుకు వీలుగా, వాటి పేర్లలో మార్పులు చేశారు. ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే, "390 డ్యూక్" ఇకపై "390 డ్యూక్ R"గా విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే "390 అడ్వెంచర్" పేరుకు చివరన 'S' అక్షరాన్ని జోడించారు.
ధర విషయానికి వస్తే, కొత్త "350cc KTM 390 డ్యూక్" ధర రూ. 2.77 లక్షలు. ఇది "390 డ్యూక్ R" కంటే రూ. 62,000 తక్కువ. 390 అడ్వెంచర్ విషయంలో కూడా ఇదే విధమైన ధర వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కొత్త 350cc ఇంజిన్ వేరియంట్ ధర రూ. 2.81 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ఇది అత్యంత సరసమైన 399cc వేరియంట్ అయిన "390 అడ్వెంచర్ X" కంటే సుమారు రూ. 62,000 తక్కువగా ఉంది. అయితే, అధిక స్పెసిఫికేషన్లు కలిగిన "390 అడ్వెంచర్ S", "R" వేరియంట్లతో పోల్చినప్పుడు, ఈ వ్యత్యాసం మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.