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లీవ్‌లో ఉంటే ఉద్యోగం పోతుందా? మెటా AI సిస్టమ్‌పై సంచలన ఆరోపణలు

మెటాపై 26 మంది మాజీ ఉద్యోగులు ఓక్లాండ్ కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఉద్యోగుల తొలగింపు ప్రక్రియలో కంపెనీ AI వ్యవస్థలను ఉపయోగించి మెడికల్, పెరెంటల్, ఫ్యామిలీ లీవ్‌లో ఉన్న ఉద్యోగులపై వివక్షకు పాల్పడిందని పిటిషన్‌లో ఆరోపించారు.

FILE - A car passes Facebook's new Meta logo on a sign at the company headquarters on Oct. 28, 2021, in Menlo Park, Calif.
FILE - A car passes Facebook's new Meta logo on a sign at the company headquarters on Oct. 28, 2021, in Menlo Park, Calif. (Photo Credit- AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 9:57 AM IST

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Oakland: మెటా (Meta) సంస్థకు వ్యతిరేకంగా ఆ కంపెనీకి చెందిన 26 మంది ఉద్యోగులు కాలిఫోర్నియాలోని ఓక్లాండ్ ఫెడరల్ కోర్టులో దావా వేశారు. లేఆఫ్స్ (ఉద్యోగుల తొలగింపు) ప్రక్రియలో కంపెనీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వ్యవస్థలను ఉపయోగించి మెడికల్ లీవ్, ప్రసూతి సెలవులు, ఫ్యామిలీ లీవ్‌లో ఉన్న ఉద్యోగులను ఉద్దేశపూర్వకంగా టార్గెట్ చేసిందని పిటిషనర్లు ఆరోపిస్తున్నారు.

పిటిషనర్ల ప్రధాన ఆరోపణలు:

1. సాంకేతికత దుర్వినియోగం: ఉద్యోగులను తొలగించడానికి మెటా అంతర్గత AI సిస్టమ్స్, కీస్ట్రోక్ మానిటరింగ్, యాక్టివిటీ ట్రాకింగ్ డేటా, AI టోకెన్ వాడకం డ్యాష్‌బోర్డులు, అల్గారిథమిక్ పనితీరు రేటింగులను ఉపయోగించింది.

2. లీవ్ నిబంధనల ఉల్లంఘన: సెలవుల్లో ఉన్న ఉద్యోగులు సహజంగానే ఈ డిజిటల్ రేటింగులు సాధించలేరు. అయినప్పటికీ AI సిస్టమ్స్ ఈ అంశాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు.

3. చట్టపరమైన లోపాలు: రక్షిత సెలవుల్లో (Protected Leave) ఉన్నవారి డేటాను విశ్లేషించేటప్పుడు, చట్టప్రకారం చేయాల్సిన వ్యక్తిగత సమీక్షను మెటా యాజమాన్యం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసింది.

గత మే నెలలో మెటా తన మొత్తం వర్క్‌ఫోర్స్‌లో 10 శాతం అంటే దాదాపు 8,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తామని ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. తాజా కేసుతో లేఆఫ్స్ వ్యవహారం సరికొత్త మలుపు తిరిగింది.

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