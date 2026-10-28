సరికొత్త ఫీచర్లతో ట్రయంఫ్ 'టైగర్ 1200'- ఇంజిన్, టెక్నాలజీలో భారీ మార్పులు!
ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ కొత్త తరం ట్రయంఫ్ టైగర్ 1200ను భారతదేశంలో ఆవిష్కరించింది. ఈ అప్డేటెడ్ అడ్వెంచర్ టూరర్లో యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటోకు సపోర్ట్ చేసే 7-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్తో పాటు అత్యాధునిక ఫీచర్లను జోడించారు.
Published : October 28, 2026 at 1:36 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ప్రీమియం బైక్ తయారీ సంస్థ ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ తన ఫ్లాగ్షిప్ అడ్వెంచర్ బైక్ న్యూ జనరేషన్ 'ట్రయంఫ్ టైగర్ 1200'ను భారత్లో ఆవిష్కరించింది. పవర్ఫుల్ ఇంజిన్, మరింత మెరుగైన సస్పెన్షన్ సెటప్, లేటెస్ట్ రైడర్ అసిస్ట్ టెక్నాలజీతో ఈ బైక్ను అప్డేట్ చేశారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి 2027 నుంచి ఈ కొత్త 'టైగర్ 1200' భారత మార్కెట్లో అమ్మకానికి రానున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతానికి కంపెనీ ధర వివరాలను వెల్లడించలేదు, బుకింగ్స్ ప్రారంభ సమయంలోనే అధికారిక ధర ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
2027 ట్రయంఫ్ టైగర్ 1200 వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ కొత్త ట్రయంఫ్ టైగర్ 1200 రెండు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:
- జీటీ ప్రో (GT Pro)
- ర్యాలీ ఎక్స్ప్లోరర్ (Rally Explorer)
వీటిలో జీటీ ప్రో వేరియంట్ 'సఫైర్ బ్లాక్', 'అల్యూమినియం సిల్వర్/పసిఫిక్ బ్లూ' రంగులలో, ర్యాలీ ఎక్స్ప్లోరర్ వేరియంట్ 'యాష్ గ్రే/సఫైర్ బ్లాక్', 'మ్యాట్ ఖాకీ గ్రీన్' రంగులలో లభిస్తుంది.
కొత్త 2027 ట్రయంఫ్ టైగర్ 1200 ఇంజిన్: ఈ అడ్వెంచర్ టూరర్లో 1,160cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, త్రీ-సిలిండర్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది ఇప్పుడు 9,250rpm వద్ద 155.84bhp పవర్, 6,750rpm వద్ద 130Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంటే, దీని పవర్ అవుట్పుట్ గతంతో పోలిస్తే 8bhp మేర పెరిగింది.
మెకానికల్ అప్డేట్స్: ఇంజిన్ అంతర్గత భాగాలలో కీలక మార్పులతో పాటు గేరింగ్ సిస్టమ్ను కూడా అప్డేట్ చేసినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా మరింత స్మూత్ పెర్ఫార్మెన్స్ కోసం షాఫ్ట్ డ్రైవ్ను కూడా మెరుగుపరిచారు.
2027 ట్రయంఫ్ టైగర్ 1200 ఫీచర్లు: కొత్త టైగర్ 1200లో 7-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ TFT డిస్ప్లేను అందించారు. ఇది వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటోకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అదనంగా ఈ బైక్లో ఫోన్ కోసం కూలింగ్ కంపార్ట్మెంట్, USB-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉన్నాయి.
బోష్ రాడార్ బేస్డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు: ఈ బైక్లో ముందు, వెనుక బోష్ రాడార్ టెక్నాలజీ ఆధారిత అడ్వాన్స్డ్ రైడర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ ఉంది. ఇందులో అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, బ్లైండ్-స్పాట్ డిటెక్షన్, ఫార్వర్డ్ కొలిజన్ వార్నింగ్, ఎమర్జెన్సీ బ్రేక్ అసిస్ట్, రియర్ డిస్టెన్స్ వార్నింగ్ వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కార్నరింగ్ ABS, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, అప్ & డౌన్ బై-డైరెక్షనల్ క్విక్షిఫ్టర్ వంటి రైడర్ ఎయిడ్స్ కూడా ఉన్నాయి.
GT ప్రో వేరియంట్ను ప్రధానంగా రోడ్డు వినియోగం కోసం రూపొందించారు. ఇందులో అల్లాయ్ వీల్స్, 20-లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఉంటాయి. అదే ర్యాలీ ఎక్స్ప్లోరర్ ట్రిమ్లో ట్యూబ్లెస్ క్రాస్-స్పోక్ వీల్స్, 30-లీటర్ల పెద్ద ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఇచ్చారు. దీంతో పాటు ఆఫ్-రోడ్ ప్రో రైడింగ్ మోడ్, అదనపు ఇంజిన్ ప్రొటెక్షన్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ వంటి ప్రత్యేక ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
డిజైన్, బరువు వివరాలు: రెండు వేరియంట్లలోనూ రిఫ్రెష్ చేసిన స్టైలింగ్, కార్నరింగ్ ఫంక్షన్తో కూడిన కొత్త అడాప్టివ్ LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్లైట్లు ఉన్నాయి. బరువు విషయానికి వస్తే, టైగర్ 1200 GT ప్రో కెర్బ్ వెయిట్ 250 కేజీలు కాగా, ర్యాలీ ఎక్స్ప్లోరర్ వెయిట్ 268 కేజీలు.