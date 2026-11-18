7-అంగుళాల TFT టచ్స్క్రీన్తో '2027 ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 798 RS'- ధర ఎంతంటే?
ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ తమ భారతీయ వెబ్సైట్లో '2027 ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 798 RS'ను జాబితా చేసింది. దీని ధర రూ. 14.39 లక్షలుగా ఉంది.
Published : November 18, 2026 at 1:39 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం అండ్ స్పోర్ట్స్ మోటార్సైకిళ్ల తయారీ సంస్థ ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ తన సరికొత్త 'ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 798 RS'ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ధరను రూ. 14.39 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించింది. ఇటీవలే గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఆవిష్కరించిన ఈ మోడల్ను ఇప్పుడు తాజాగా తన భారతీయ వెబ్సైట్లోనూ లిస్ట్ చేసింది. ఈ కొత్త మోడల్లో పాత 765cc ఇంజిన్ స్థానంలో సరికొత్త 798cc ట్రిపుల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. దీనికి తోడు కొత్త ఫ్రేమ్, స్వింగ్ఆర్మ్తో పాటు మెరుగైన సస్పెన్షన్, అధునాతన ఫీచర్లను జోడించారు.
2027 ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 798 RS ఇంజిన్: సరికొత్తగా తీర్చిదిద్దిన బాడీవర్క్లో అమర్చిన ఈ 798cc ఇంజిన్, 11,500 rpm వద్ద 135 hp పవర్, 9,250 rpm వద్ద 86 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పాత 'స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 765 RS' మోడల్ (130 hp, 80 Nm) కంటే ఎక్కువ. ఈ ఇంజిన్కు 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ను జత చేశారు. దీనిలో 'ఆటో-బ్లిప్పర్' ఫంక్షన్తో కూడిన 'బై-డైరెక్షనల్ క్విక్షిఫ్టర్' స్టాండర్డ్ ఫీచర్గా లభిస్తుంది.
2027 ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 798 RS ఫీచర్లు: కొత్త స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 798 RSలో అత్యంత కీలకమైన అప్డేట్ 7-అంగుళాల TFT టచ్స్క్రీన్ను చేర్చడం. ఇది వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే & ఆండ్రాయిడ్ ఆటోకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. వాయిస్ కంట్రోల్ ఫీచర్ను కూడా కలిగి ఉంది.
అంతేకాకుండా ఈ బైక్లో మొత్తం 7 మోడ్లు ఉన్నాయి. అందులో ఎకో, రోడ్, రెయిన్, స్పోర్ట్, ట్రాక్ అనే 5 మోడ్లతో పాటు, రెండు కస్టమైజబుల్ మోడ్లు ఉన్నాయి. రైడర్ భద్రత కోసం కార్నరింగ్ ABS, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, వీలీ కంట్రోల్, లాంచ్ కంట్రోల్, ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ కంట్రోల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
2027 ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 798 RS హార్డ్వేర్: ఈ బైక్లో కొత్త అల్యూమినియం పెరిమీటర్ ఫ్రేమ్, డబుల్-సైడెడ్ అల్యూమినియం స్వింగ్ఆర్మ్ను ఉపయోగించారు. దీనిని తమ Moto2 రేసింగ్ బైక్ల ఆధారంగా డిజైన్ చేసినట్లు ట్రయంఫ్ పేర్కొంది. మెరుగైన హ్యాండ్లింగ్ కోసం దీని రేక్ (Rake) కోణాన్ని 23.1 డిగ్రీలకు పెంచి, ట్రైల్ (Trail)ను 92.5 mmకు తగ్గించారు.
సీటు ఎత్తు 836 mm వద్ద యథాతథంగా ఉండగా, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ సామర్థ్యం 15 లీటర్లుగా ఉంది. అన్ని ఫ్లూయిడ్స్తో కలిపి ఈ కొత్త మోడల్ బరువు 183 కేజీలు మాత్రమే. పాత 765 RS మోడల్తో పోలిస్తే ఇది 5 కేజీలు తక్కువ బరువు ఉండటం విశేషం.
సస్పెన్షన్ విషయానికొస్తే, ముందు భాగంలో పూర్తిగా అడ్జస్ట్ చేయగల 41mm షోవా (Showa) USD ఫోర్క్లు (120mm ట్రావెల్), వెనుక భాగంలో ఓహ్లిన్స్ (Ohlins) STX46 షాక్ అబ్జార్బర్ (130mm ట్రావెల్) అమర్చారు. బ్రేకింగ్ కోసం ముందు వైపు బ్రెంబో (Brembo) నాలుగు-పిస్టన్ రేడియల్ కాలిపర్లతో కూడిన డ్యూయల్ 310mm డిస్క్లు, వెనుక వైపు 220mm డిస్క్ బ్రేక్ అందించారు. వీటికి తోడు పిరెల్లీ సూపర్కోర్సా (Pirelli Supercorsa) SP V3 టైర్లతో కూడిన 17-అంగుళాల కాస్ట్ వీల్స్ ఈ బైక్కు అమర్చారు.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్లో ఈ బైక్ ధర పరిధిలో దీనికి నేరుగా పోటీ ఇచ్చే ఇతర మోడళ్లు లేవు. అయితే, దీనికి ప్రత్యామ్నాయాలుగా రూ. 13.99 లక్షల ప్రారంభ ధర కలిగిన 'డుకాటి మాన్స్టర్ V2' (Ducati Monster V2), రూ. 12.79 లక్షల ధర కలిగిన 'కవాసాకి Z1100' (Kawasaki Z1100) మోడళ్లను పరిగణించవచ్చు.
ఈ మోటార్సైకిల్ ప్రస్తుతం ట్రయంఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్లో కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ఇది ఫిబ్రవరి 2027 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న డీలర్షిప్లకు చేరుకుంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనిని బట్టి చూస్తే, భారత మార్కెట్లోకి ఈ బైక్ రావడానికి మరికొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.