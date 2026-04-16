మెర్సిడెస్-బెంజ్ EQSలో ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్- సింగిల్ ఛార్జ్తో 926km రేంజ్
మెర్సిడెస్-బెంజ్ తన అగ్రశ్రేణి ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ అయిన మెర్సిడెస్-బెంజ్ EQS అప్డేటెడ్ (Facelifted) మోడల్ను ఆవిష్కరించింది. ఈ కొత్త EV, WLTP ప్రమాణాల ప్రకారం గరిష్టంగా 926 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందిస్తుంది.
Published : April 16, 2026 at 5:12 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్, తన ఫ్లాగ్షిప్ ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ అయిన మెర్సిడెస్-బెంజ్ EQSలో ఫేస్లిఫ్టెడ్ మోడల్ను గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది. ఈ కొత్త లగ్జరీ EV, WLTP ప్రకారం 926 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ను అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ రేంజ్ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న అత్యధిక రేంజ్ గల ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో ఒకటిగా దీన్ని నిలుపుతుంది. మెరుగైన రేంజ్తో పాటు, ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్లో కొత్త 800V ఛార్జింగ్ ఆర్కిటెక్చర్, సవరించిన బ్యాటరీ ఆప్షన్లు, అప్డేటెడ్ స్టైలింగ్, మరింత అధునాతన క్యాబిన్ టెక్నాలజీ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
మెర్సిడెస్-బెంజ్ EQS ఫేస్లిఫ్ట్ పవర్ట్రెయిన్: ఈ అప్డేట్తో ఇందులో కొత్త 800V టెక్నాలజీని పొందుపరిచారు. ఇది వాహనం బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని, ప్రయాణ పరిధిని (range) గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది. మెర్సిడెస్-బెంజ్ EQS వాహనంలో ప్రయాణ పరిధి, ప్లాట్ఫారమ్ విషయంలో ఎటువంటి డోకా లేనప్పటికీ, టెస్లా మోడల్ S, ఇతర ప్రత్యర్థ వాహనాలతో పోలిస్తే, దీనిలోని 400V సాంకేతికత అప్పటికే గ్లోబల్ మార్కెట్లో చాలా పాతది.
ఈ అప్డేటెడ్ వెర్షన్తో కంపెనీ EQS ప్రయాణ పరిధి ఇప్పుడు 926 కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించింది. దీంతో ఇప్పుడు ఇది అత్యధిక ప్రయాణ పరిధిని అందించే సెడాన్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ కారులో 122 kWh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ప్యాక్ను అందించారు. అయితే దీనిలోని కొన్ని దిగువ శ్రేణి మోడళ్లు (Trims) 112 kWh బ్యాటరీతో వస్తాయి.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ 350 kW వరకు DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది, దీనివల్ల అనువైన పరిస్థితులలో కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే సుమారు 320 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను సాధించగలదు. వెనుక యాక్సిల్పై అమర్చిన టూ-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ మరో ముఖ్యమైన అప్గ్రేడ్. ఇది తక్కువ వేగాల వద్ద యాక్సిలరేషన్ను, అధిక వేగాల వద్ద సామర్థ్యాన్ని రెండింటినీ మెరుగుపరుస్తుంది.
ఈ కారులోని రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ వ్యవస్థను కూడా 385 kW సామర్థ్యానికి అప్గ్రేడ్ చేశారు. బ్రేక్ వేస్తున్నప్పుడు మరింత శక్తిని తిరిగి పొందడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఈ వ్యవస్థ వాస్తవ ప్రపంచ పరిస్థితుల్లో డ్రైవింగ్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.