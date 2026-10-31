మసెరటి 'గ్రాన్ టూరిస్మో', 'గ్రాన్ క్యాబ్రియో' అప్డేటెడ్ వెర్షన్లు లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
మసెరటి (Maserati) సంస్థ భారత మార్కెట్లో అప్డేట్ చేసిన 2027 'గ్రాన్ టూరిస్మో', 'గ్రాన్ క్యాబ్రియో' మోడళ్లను విడుదల చేసింది. వీటిప్రారంభ ధరలు వరుసగా రూ. 2.62 కోట్లు, రూ. 2.91 కోట్లుగా ఉన్నాయి.
Published : October 31, 2026 at 1:42 PM IST
Hyderabad: సూపర్ కార్ల తయారీ దిగ్గజం 'మసేరాటి' తన 'గ్రాన్ టూరిస్మో' (GranTurismo), 'గ్రాన్ క్యాబ్రియో' (GranCabrio) మోడళ్ల అప్డేట్ వెర్షన్లను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. వీటిలో 2027 గ్రాన్ టూరిస్మో ధర రూ. 2.62 కోట్ల నుంచి రూ. 3.14 కోట్ల మధ్య ఉండగా, గ్రాన్ క్యాబ్రియో ధర రూ. 2.91 కోట్ల నుంచి రూ. 3.30 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. కంపెనీ ఈ మోడళ్లను 490, Trofeo (ట్రోఫియో), Folgore (ఫోల్గోర్) అనే మూడు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. వీటిలో ఫోల్గోర్ పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్.
2027 గ్రాన్ టూరిస్మో, గ్రాన్ క్యాబ్రియో పవర్ట్రెయిన్ వివరాలు: ఈ రెండు మోడళ్లలోనూ 3.0-లీటర్ V6 ట్విన్-టర్బో 'నెట్టునో' (Nettuno) ఇంజిన్ను అమర్చారు. వీటిలో ప్రాథమిక స్థాయి (ఎంట్రీ-లెవల్) '490' వేరియంట్లో ఈ ఇంజిన్ 483.1 bhp పవర్, 600 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
అదేవిధంగా, అత్యున్నత శ్రేణి ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ (ICE) వేరియంట్ 'ట్రోఫియో' (Trofeo)లోనూ ఇదే ఇంజిన్ మరింత శక్తిమంతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది 582.4 bhp పవర్, 650 Nm గరిష్ఠ టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్కు 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను అనుసంధానించారు.
పనితీరు విషయానికి వస్తే, గ్రాన్ క్యాబ్రియో 490 కేవలం 4 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ఠ వేగం 300 kmph. ఇక 'ట్రోఫియో' వేరియంట్ 3.6 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని చేరుకుంటుంది. గరిష్ఠంగా 316 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు.
ఇక గ్రాన్టూరిస్మో 490 3.9 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుని, గరిష్ఠంగా 302 kmph వేగాన్ని చేరుకోగలదు. కాగా, దాని ట్రోఫియో వెర్షన్ 3.5 సెకన్లలోనే ఈ వేగాన్ని అందుకుంటుంది. దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 320 కిలోమీటర్లు. ఈ రెండు మోడళ్లలోనూ 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్, ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ సిస్టమ్ అందించారు.
ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రెయిన్ వివరాలు: ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రెయిన్ విషయానికొస్తే, రెండు మోడళ్లలోనూ 92.5 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్, మూడు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు ఉన్నాయి. ఒకటి ముందు భాగంలో, రెండు వెనుక భాగంలో అమర్చారు. ఈ సెటప్ 750.6 bhp పవర్, 1,340 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా, దీని WLTP-రేటెడ్ రేంజ్ 540 కిలోమీటర్లకు పెరిగింది.
యాక్సిలరేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, గ్రాన్టూరిస్మో ఫోల్గోర్ కేవలం 2.5 సెకన్లలోనే 0–100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు. కాగా గ్రాన్కాబ్రియో ఫోల్గోర్ వేరియంట్ అదే వేగాన్ని 2.8 సెకన్లలో సాధిస్తుంది. రెండు మోడళ్లు 270 kW వరకు DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తాయి. దీని ద్వారా బ్యాటరీని 18 నిమిషాల్లో 20 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు.
|వేరియంట్
|ఇంజిన్/బ్యాటరీ
|పవర్
|టార్క్
|0-100 kmph (GranTurismo / GranCabrio)
|టాప్ స్పీడ్ (GranTurismo / GranCabrio)
|490
|3.0L V6 ట్విన్-టర్బో
|483.1 bhp
|600 Nm
|3.9s / 4.0s
|302 / 300 kmph
|Trofeo (ట్రోఫియో)
|3.0L V6 ట్విన్-టర్బో
|582.4 bhp
|650 Nm
|3.5s / 3.6s
|320 / 316 kmph
|Folgore (ఫోల్గోర్)
|92.5 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ + 3 ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు
|750.6 bhp
|1,340 Nm
|2.5s / 2.8s
|270 kW ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 540 km రేంజ్