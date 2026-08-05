2027 మహింద్రా స్కార్పియో-N లాంఛ్: సరికొత్త పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 540-డిగ్రీ కెమెరాలతో అప్గ్రేడ్!
భారత మార్కెట్లో రూ. 13.69 లక్షల ప్రారంభ ధరతో 2027 మహింద్రా స్కార్పియో-N అధికారికంగా విడుదలైంది. కంపెనీ దీనిలో సరికొత్త పనోరమిక్ సన్రూఫ్, అధునాతన 540-డిగ్రీ కెమెరా సిస్టమ్, మెరుగైన ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది.
Published : August 5, 2026 at 3:12 PM IST
Hyderabad: మహింద్రా తన "2027 స్కార్పియో-N" SUV మోడల్ను విడుదల చేసింది. రూ. 13.69 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో లభించే ఈ వాహనం, బాహ్య రూపంలో చిన్నపాటి మార్పులతో పాటు టాప్ వేరియంట్లలో అదనపు ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ప్రధాన ఫీచర్ అప్డేట్లలో పెద్ద సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్, కొత్త డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 540-డిగ్రీల కెమెరాలు ఉన్నాయి.
మహింద్రా స్కార్పియో-N డిజైన్: బాహ్య రూపం విషయానికొస్తే, స్కార్పియో-Nలో మార్పులు చాలా స్వల్పంగా ఉన్నాయి. ఇందులో అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పు కొత్త డిజైన్తో కూడిన 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ డిజైన్. ఇక లోపల, డాష్బోర్డ్పై కొత్త ఫ్రీ-స్టాండింగ్ టచ్స్క్రీన్ను అమర్చడంతో పాటు, సెంట్రల్ ఏసీ వెంట్లను వేరే స్థానంలోకి మార్చడం ద్వారా దీనికి సరికొత్త లుక్ తీసుకొచ్చారు. టాప్ వేరియంట్లలో కొత్త డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ కూడా లభిస్తుంది. స్విచ్గేర్ పాత మోడల్ మాదిరిగానే ఉంది. సీటింగ్ లేఅవుట్ కూడా మారలేదు.
ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, దిగువ వేరియంట్లలో మునుపటిలాగే అవే ఫీచర్లు కొనసాగుతాయి. అత్యంత కీలక మార్పులు Z8 S ట్రిమ్ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. Z8 S ట్రిమ్లో కొత్త 12.3-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, కొత్త 10.2-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ముందు & వెనుక భాగంలో కొత్త 65W టైప్-C ఛార్జింగ్ ఆప్షన్లు, విండోల కోసం కొత్త UV & IR-కట్ గ్లాస్ లభిస్తాయి.
ఇక్కడ గమనించాల్సిన ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, పాత స్కార్పియో-N మోడల్లో 65W టైప్-C ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కేవలం టాప్-ఎండ్ 'Z8 L' వేరియంట్లలో మాత్రమే ఉండేది. అది కూడా కేవలం రెండో వరుసలో (సెకండ్ రో) కూర్చునే ప్రయాణికులకు మాత్రమే పరిమితమై ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఫీచర్ను మరింత దిగువ వేరియంట్ అయిన Z8 S నుంచే, అది కూడా ముందు & వెనుక సీట్ల ప్రయాణికులందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడం విశేషం.
మహింద్రా స్కార్పియో-N మోడల్లోని హైయర్-స్పెక్ 'Z8' ట్రిమ్లో 'Z8 S' వేరియంట్కు సంబంధించిన కొత్త ఫీచర్లన్నీ లభిస్తున్నప్పటికీ, ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి అదనపు మార్పులు చేయలేదు. అయితే, దీనికంటే ఒక స్టెప్ పైనున్న 'Z8 T' వేరియంట్లో కొత్త డిజైన్తో కూడిన 18-అంగుళాల అలాయ్ వీల్స్ను అదనంగా చేర్చారు.
ఇక అన్ని హంగులతో వచ్చే పూర్తి టాప్-ఎండ్ మోడల్ 'Z8 L' వేరియంట్లో మహింద్రా సంస్థ ఇప్పుడు సరికొత్తగా ‘పనోరమిక్ సన్రూఫ్’, అధునాతన '540-డిగ్రీ కెమెరా సిస్టమ్' ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. గతంలో ఈ టాప్ మోడల్లో కేవలం ఫ్రంట్ & రియర్ వ్యూ కెమెరాలు మాత్రమే ఉండగా, తాజా అప్డేట్లో దీనిని మరింత మెరుగుపరిచారు. కాగా, అత్యంత సురక్షితమైన 'లెవెల్ 2 అడాస్' (ADAS) సేఫ్టీ ఫంక్షన్లను కంపెనీ ఎప్పటిలాగే కేవలం ఈ టాప్-ఎండ్ 'Z8 L' వేరియంట్కే పరిమితం చేసింది.
మహింద్రా స్కార్పియో-N ఇంజిన్ సామర్థ్యం: కంపెనీ సరికొత్త స్కార్పియో-N మోడల్ ఇంజిన్ లేదా పవర్ట్రెయిన్ విభాగంలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇందులో గతంలో లాగే 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లను మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ వేరియంట్లలో కొనసాగిస్తున్నారు. కాగా, దీని డీజిల్ ఇంజిన్ను రెండు వేర్వేరు పవర్ ట్యూనింగ్ ఆప్షన్లలో అందిస్తుండగా, తక్కువ ధరలో వచ్చే లోయర్ ట్రిమ్స్ (బేస్ వేరియంట్స్) తక్కువ పవర్ ట్యూనింగ్ను కలిగి ఉంటాయి.