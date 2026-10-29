మార్కెట్లోకి అప్డేటెడ్ 'కవాసకి Z900'- ఇప్పుడు దీనిలో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయంటే?
కవాసకి ఇండియా తన Z900 మోటార్సైకిల్ను అప్డేట్ చేసి మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. అయితే ధరలో ఎలాంటి పెంపు లేకుండా పాత రూ. 9.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) వద్దే కొనసాగించడం విశేషం.
Published : October 29, 2026 at 4:09 PM IST
Hyderabad: భారత మార్కెట్లో ప్రీమియం బ్రాండ్ కవాసకి నుంచి లభించే పాపులర్ సూపర్నెక్డ్ బైక్లలో Z900 ఒకటి. అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్, ఆకట్టుకునే స్పోర్టీ లుక్తో ఇది బైక్ లవర్లను ఆకట్టుకుంటోంది. తాజాగా కంపెనీ ఈ మోడల్ అప్డేటెడ్ వెర్షన్ను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త కవాసకి Z900, దాని మునుపటి మోడల్తో పోలిస్తే కాస్మెటిక్ అప్డేట్లతో వస్తుంది. GST రేట్లలో మార్పులు ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీ దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ. 9.99 లక్షల వద్దే కొనసాగిస్తోంది.
కొత్త కలర్ ఆప్షన్లు: కొత్త Z900 కలర్ ఆప్షన్లలో కవాసకి కీలక మార్పులు చేసింది. గతంలో ఉన్న రంగుల స్థానంలో కొత్తగా రెండు డ్యూయల్-టోన్ షేడ్స్ను ప్రవేశపెట్టింది. అవి:
- పెర్ల్ బ్లిజార్డ్ వైట్ / ప్లాస్మా లైమ్ గ్రీన్
- ఎబోనీ/ మెటాలిక్ కార్బన్ గ్రే
2026 మోడల్లో అందుబాటులో ఉన్న క్యాండీ లైమ్ గ్రీన్ (గ్రే ఫ్రేమ్తో), బ్లాక్ (గోల్డ్ ఫ్రేమ్తో) రంగులను ఇప్పుడు తొలగించారు.
డిజైన్, ఫీచర్లలో మార్పులు?: కంపెనీ 2025లోనే Z900లో సమగ్రమైన డిజైన్ మార్పులను ప్రవేశపెట్టింది. అందులో భాగంగా మరింత షార్ప్గా ఉండే సుగోమి స్టైలింగ్తో పాటు అడ్వాన్స్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్యాకేజీలో స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీతో కూడిన 5-అంగుళాల TFT డిస్ప్లే, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, కార్నరింగ్ ABS, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వీటన్నింటినీ ఇప్పుడు ఈ కొత్త మోడల్లోనూ యథాతథంగా కొనసాగిస్తున్నారు.
ఇంజిన్ వివరాలు: కొత్త కవాసకి Z900లో కలర్ అప్డేట్ తప్ప ఇంజిన్, ఇతర మెకానికల్ విభాగాల్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. సాంకేతికంగా, యాంత్రికంగా చూస్తే ఇది గత మోడల్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఇందులో అదే 948cc, ఇన్లైన్-ఫోర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను కొనసాగించారు. ఈ ఇంజిన్ 9,500 rpm వద్ద 124 hp గరిష్ఠ పవర్ను, 7,700 rpm వద్ద 98.6 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్తో పాటు స్మూత్ రైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది.
ఈ బైక్ ఇతర భాగాల్లో కూడా ఎలాంటి మార్పులు లేవు. ముందు వైపు USD ఫోర్కులు, వెనుక వైపు మోనోషాక్ సస్పెన్షన్, ఫ్రంట్ & రియర్ డిస్క్ బ్రేకులు, కార్నరింగ్ ABS, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వంటి ఎలక్ట్రానిక్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు, పూర్తిగా అడ్జస్టబుల్ సస్పెన్షన్ సెటప్ అంతా యథాతథంగా అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఇదిలా ఉండగా కవాసకి ఇటీవలే తన అప్కమింగ్ అడ్వెంచర్ బైక్ '2027 కవాసకి KLE650' ఫస్ట్ లుక్ను రివీల్ చేసింది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఆవిష్కరించిన ఈ మోడల్ను, తన అడ్వెంచర్ మోటార్సైకిల్ లైనప్లో 'కవాసకి KLE500' కంటే ఎగువ స్థానంలో నిలిపింది. ఇది స్టాండర్డ్, SE అనే రెండు వేరియంట్లలో లభించనుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఏప్రిల్ 2027 నుంచి ఈ బైక్ అందుబాటులోకి రానుంది. ఇక భారత మార్కెట్ విషయానికొస్తే, ఈ మోడళ్ల లాంఛ్పై కంపెనీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అయితే భారత మార్కెట్ కోసం ప్రత్యేకంగా 'కవాసాకి KLE500'ను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు సంకేతాలిచ్చింది. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.