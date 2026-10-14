రాడార్ సేఫ్టీతో 'కవాసాకి వెర్సిస్ 900'- ధర ఎంత ఉండొచ్చంటే?
కవాసాకి తన సరికొత్త "2027 కవాసాకి వెర్సిస్ 900" మిడిల్వెయిట్ అడ్వెంచర్ టూరర్ను ఆవిష్కరించింది. ఇది త్వరలోనే భారతదేశంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
Published : October 14, 2026 at 7:56 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ కవాసకి "2027 కవాసకి వెర్సిస్ 900" అనే సరికొత్త మిడిల్వెయిట్ అడ్వెంచర్ టూరర్ను ఆవిష్కరించింది. ఈ కొత్త వెర్సిస్ 900ను "వెర్సిస్ 650", "వెర్సిస్ 1100" మోడళ్ల మధ్య స్థానంలో ఉంచనున్నారు. మోడల్ పేర్లు చూడటానికి గణనీయమైన వ్యత్యాసాన్ని సూచిస్తున్నప్పటికీ, ఇంజిన్ సామర్థ్యం పరంగా చూస్తే "వెర్సిస్ 900" ఇంజిన్ వెర్సిస్ శ్రేణిలోని ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ ఇంజిన్ కంటే కేవలం 151cc మాత్రమే చిన్నది.
2027 కవాసాకి వెర్సిస్ 900 ఇంజిన్ & పనితీరు: ఈ కొత్త "వెర్సిస్ 900"ను కంపెనీకి చెందిన నేకెడ్ స్పోర్ట్బైక్ "కవాసాకి Z900" ఆధారంగా రూపొందించారు. అయితే, దీనిలోని 948cc ఫోర్-సిలిండర్ ఇంజిన్ ఉత్పత్తి చేసే పవర్, స్ట్రీట్ఫైటర్ మోడల్ కంటే 2 bhp తక్కువ. ఈ అడ్వెంచర్ టూరర్ 9,500 rpm వద్ద 120 bhp పవర్, 8,000 rpm వద్ద 97.3 Nm పీక్ టార్క్ను అందిస్తుంది.
దీనితో పోలిస్తే, పెద్దదైన వెర్సిస్ 1100 మోడల్ 133 bhp పవర్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కొత్త వెర్సిస్ 900లో స్టాండర్డ్ క్విక్షిఫ్టర్తో పాటు మార్చుకోగలిగే రైడింగ్ మోడ్లు, పవర్ సెట్టింగ్లు, కార్నరింగ్ ABS, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వంటి సదుపాయాలు లభిస్తాయి.
2027 కవాసకి వెర్సిస్ 900 ఫీచర్లు: కొత్త కవాసకి వెర్సిస్ 900 ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఈ బైక్లో రాడార్ ఆధారిత క్రూయిజ్ కంట్రోల్ ఉంది. దీని ముందు, వెనుక భాగాల్లో రాడార్ సెన్సార్లు ఉన్నాయి. వెనుక భాగంలోని యూనిట్ బ్లైండ్-స్పాట్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్కు సహకరిస్తుంది.
అదనంగా, ఈ బైక్ రెండు డిస్ప్లే మోడ్లతో కూడిన 5-అంగుళాల ఫుల్-కలర్ TFT డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఈ మోడ్లు ఇంజిన్ డేటా లేదా టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్పై దృష్టి పెడతాయి.
2027 కవాసకి వెర్సిస్ 900 ఎర్గోనామిక్స్ & సౌలభ్యత: విభిన్న ఎత్తులు, శరీర ఆకృతులు గల రైడర్లకు అనుగుణంగా బైక్ సీటును 825 mm నుంచి 845 mm వరకు అడ్జస్ట్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. ఇందులో ఉన్న స్క్రీన్ కూడా అడ్జస్టబుల్. దీనికి ఆప్షనల్గా 32-లీటర్ల హార్డ్-కేస్ పానియర్లు, 47-లీటర్ల టాప్ బాక్స్ యాక్సెసరీలు లభిస్తాయి.
2027 కవాసాకి వెర్సిస్ 900 ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: ఈ బైక్ ధర, లేదా లభ్యతకు సంబంధించిన వివరాలను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. కానీ కొత్త వెర్సిస్ 900 భారతదేశంలో విడుదలయ్యే అవకాశం బలంగా ఉంది. UKలో "స్టాండర్డ్ వెర్సిస్ 900" ధర GBP 10,899 (సుమారు రూ. 13.73 లక్షలు)గా ఉంది.
అదే సమయంలో "కవాసాకి వెర్సిస్ 900 SE" వేరియంట్ ధర GBP 11,799 (సుమారు రూ. 14.86 లక్షలు)గా ఉంది. భారత మార్కెట్లో ప్రస్తుతం "కవాసాకి Z900" ధర రూ. 9.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). దీనిని బట్టి చూస్తే, కొత్త "కవాసాకి వెర్సిస్ 900" ధర సుమారు రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ. 10.25 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉండవచ్చని అంచనా.