2027 కవాసకి KLE650 ఫస్ట్ లుక్ రివీల్- ఓసారి చూసేయండి మరి!
కవాసకి తన సరికొత్త 'KLE650' అడ్వెంచర్ బైక్ను గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది. ఏప్రిల్ 2027 నుంచి ఇది అందుబాటులోకి రానుంది.
Published : October 28, 2026 at 8:09 PM IST
Hyderabad: జపాన్ దిగ్గజం కవాసకి తన అప్కమింగ్ అడ్వెంచర్ బైక్ '2027 కవాసకి KLE650' ఫస్ట్ లుక్ను రివీల్ చేసింది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఆవిష్కరించిన ఈ మోడల్ను తన అడ్వెంచర్ మోటార్సైకిల్ లైనప్లో 'కవాసకి KLE500' కంటే ఉన్నత స్థానంలో ఉంచింది. ఇది స్టాండర్డ్, SE వేరియంట్లలో లభించనుంది. ఏప్రిల్ 2027 నుంచి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అందుబాటులోకి రానుంది.
2027 కవాసకి KLE650 డిజైన్: స్టైలింగ్ పరంగా ఈ 'KLE650' పెద్ద బాడీ ప్యానెల్స్ను కలిగి ఉంది. ఇది KLE500తో పోలిస్తే దీనికి మరింత దృఢమైన, పటిష్టమైన రూపాన్ని ఇస్తుంది. ఈ బైక్ రెండు వేరియంట్లలోనూ KTRC (కవాసకి ట్రాక్షన్ కంట్రోల్), ఎలక్ట్రానిక్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ ఫీచర్లు స్టాండర్డ్గా లభిస్తాయి.
అదనంగా, SE వేరియంట్లో బై-డైరెక్షనల్ క్విక్షిఫ్టర్, TFT డిస్ప్లే, USB-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ వేరియంట్లో హ్యాండ్గార్డులు, అల్యూమినియం బాష్ ప్లేట్, లార్జ్ విండ్స్క్రీన్ కూడా స్టాండర్డ్ ఫీచర్లుగా లభిస్తాయి.
2027 కవాసకి KLE650 ఇంజిన్: ఈ అప్కమింగ్ 'KLE650' మోడల్లో 649cc లిక్విడ్-కూల్డ్ పారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్ అప్డేటెడ్ వెర్షన్ను అందించారు. ఈ ఇంజిన్ను కవాసకి గత కొన్నేళ్లుగా పలు మోడళ్లలో ఉపయోగిస్తోంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఎలక్ట్రానిక్ థ్రోటల్ వాల్వ్లను జోడించడంతో పాటు ఇన్టేక్, ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్లను రీట్యూన్ చేశారు. యూరప్ మార్కెట్కు సంబంధించిన గరిష్ఠ అవుట్పుట్ వివరాలను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే కవాసకి USA వెబ్సైట్ ప్రకారం, ఈ ఇంజిన్ 8,600 rpm వద్ద 70 hp పవర్, 7,500 rpm వద్ద 64 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
హార్డ్వేర్ & బ్రేకింగ్: కొత్త KLE650 ఇంజిన్ను ట్రెల్లిస్ ఫ్రేమ్లో అమర్చారు. ఇది కవాసకి మినీ 'KLE500' మోడల్ ఫ్రేమ్ నుంచి ప్రేరణ పొందింది. సస్పెన్షన్ విషయానికొస్తే, ముందు 210mm ట్రావెల్తో కూడిన 43mm USD ఫోర్కులు ఉండగా, వెనుక భాగంలో సర్దుబాటు చేయగల ప్రీలోడ్, 195mm ట్రావెల్తో కూడిన యూని-ట్రాక్ మోనోషాక్ ఉంది.
అదనంగా, బ్రేకింగ్ సిస్టమ్లో ముందువైపు డ్యూయల్ 300mm డిస్క్ బ్రేకులు, వెనుకవైపు సింగిల్ 230mm డిస్క్ బ్రేక్ ఉన్నాయి. ఈ బైక్కు డన్లప్ ట్రైల్మ్యాక్స్ మిక్స్టూర్ టైర్లతో అల్యూమినియం స్పోక్డ్ వీల్స్ అమర్చారు. దీని ముందువైపు 21-అంగుళాల, వెనుకవైపు 17-అంగుళాల వీల్స్ ఉంటాయి. కాగా దీని SE వేరియంట్ ట్యూబ్లెస్ టైర్లతో వస్తుంది.
2027 కవాసాకి KLE650 ధర: UKలో కొత్త కవాసాకి 'KLE650' ధరను 7,499 పౌండ్లుగా నిర్ణయించారు. అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ. 9.48 లక్షలు. అలాగే 'KLE650 SE' ధర 8,899 పౌండ్లు, అంటే సుమారు రూ. 11.25 లక్షలుగా ఉంది. ఈ రెండు మోడళ్లు 2027 ఏప్రిల్ నుంచి విక్రయానికి అందుబాటులోకి వస్తాయి.
భారత మార్కెట్ విషయానికొస్తే, ఈ మోడళ్లను లాంఛ్ చేయడంపై కవాసకి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. అయితే భారత మార్కెట్ కోసం ప్రత్యేకంగా 'కవాసాకి KLE500'ను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు సూచించింది.