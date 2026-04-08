కిర్రాక్ అప్డేట్​లతో యెజ్డీ కొత్త మోటార్​సైకిల్- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

యెజ్డి మోటార్‌సైకిల్స్ కొత్త బైక్​​ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో దీనికి సంబంధించిన ఒక టీజర్‌ను వదిలింది.

Yezdi Scrambler Motorcycle
Yezdi Scrambler Motorcycle (Photo Credit- Yezdi Motorcycle India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 8, 2026 at 2:56 PM IST

Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ యెజ్డి మోటార్‌సైకిల్స్ సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా తన కొత్త బైక్‌కు సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరమైన టీజర్‌ను విడుదల చేసింది. ఇది "యెజ్డి స్క్రాంబ్లర్" అప్డేటెడ్ వెర్షన్ కావచ్చని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. 'క్లాసిక్ లెజెండ్స్' యాజమాన్యంలో ఉన్న ఈ సంస్థ, ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో మూడు మోటార్‌సైకిళ్లను విక్రయిస్తోంది. వీటిలో యెజ్డి అడ్వెంచర్, రోడ్​స్టర్ అప్డేటెడ్ వెర్షన్లు ఇప్పటికే విడుదలై విక్రయానికి అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఇప్పుడు, కంపెనీ శ్రేణిలో తన తదుపరి మోడల్-ఇయర్ అప్డేట్​ను పొందాల్సిన ఏకైక మోడల్ స్క్రాంబ్లర్ మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు కంపెనీ విడుదల చేసిన టీజర్ దీనికి సంబంధించినదేనని తెలుస్తోంది. కంపెనీ విడుదల చేసిన ఒక టీజర్ ప్రకారం, ఈ మోటార్‌సైకిల్ ఏప్రిల్ 23న మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల కానుంది. దీనికి సంబంధించి కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి నిర్దిష్ట వివరాలను వెల్లడించనప్పటికీ, తన సోదర మోడళ్ల బాటలోనే, 2026 యెజ్డి స్క్రాంబ్లర్ అనేక కీలక అప్డేట్​లతో మార్కెట్లో విడుదల కానుందని తెలుస్తోంది.

ఈ అప్డేటెడ్ యెజ్డి స్క్రాంబ్లర్ టెస్ట్ మోడళ్లు 2025లో పలుమార్లు కనిపించాయి. పనితీరు, రైడింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడం కోసం ఈ మోటార్‌సైకిల్​ అనేక యాంత్రిక మార్పులతో వస్తుందని, అలాగే కొత్త సదుపాయాలను, సవరించిన శైలిని అందిస్తుందని ఇవి సూచిస్తున్నాయి.

2026 యెజ్డి స్క్రాంబ్లర్​లో ఎటువంటి మార్పులు ఉండొచ్చు?: ఈ కొత్త బైక్‌లో సరికొత్త LED హెడ్‌ల్యాంప్, టైల్‌ల్యాంప్ ఉండే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా దీనికి మరింత ఆకర్షణీయమైన రూపాన్ని కల్పించేందుకు, టర్న్ ఇండికేటర్లలో మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంది. అలాగే, దీనిలో కొత్త రంగుల ఎంపికలు కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయని భావిస్తున్నారు.

బైక్ మొత్తం ఆకృతిలో పెద్దగా మార్పులు ఉండవని భావిస్తున్నప్పటికీ, నిశితంగా పరిశీలిస్తే కాంస్యపు రంగులో ఉండే కొత్త ఇంజిన్ కవర్‌ను చేర్చినట్లు తెలుస్తుంది. ఇది ప్రస్తుత మోడల్‌లో కనిపించే బాక్సీ-షేప్, నల్లని కవర్‌ స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ టెస్ట్ మోడల్‌ ప్రస్తుతం ఉన్న సింగిల్-పీస్ యూనిట్ స్థానంలో, కొత్త పిలియన్ ఫుట్‌పెగ్ బ్రాకెట్లు, కొత్తగా రూపొందించిన స్ప్లిట్ పిలియన్ గ్రాబ్‌రైల్​ను కూడా కలిగి ఉండవచ్చని సూచిస్తోంది.

ఈ టెస్ట్ మ్యూల్‌లో మరొక కీలక మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అది కొత్త 'సింగిల్-సైడెడ్ ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్' ఏర్పాటు. ఇది ప్రస్తుత స్క్రాంబ్లర్ మోడల్‌లో ఉన్న 'ట్విన్-పైప్' డిజైన్ స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తుంది. ఫలితంగా వాహనం మొత్తం బరువులో (Curb Weight) గణనీయమైన తగ్గుదల ఉంటుందని అంచనా. ఈ తగ్గుదల సుమారు 15 కిలోగ్రాములు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

2026 యెజ్డి స్క్రాంబ్లర్ ఇంజిన్: ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, 2026 యెజ్డి స్క్రాంబ్లర్​లో అప్డేటెడ్ 'Alpha2' ఇంజిన్‌ ఉంటుంది. ఇదే ఇంజిన్‌ను యెజ్డి కొత్త రోడ్​స్టర్​, అడ్వెంచర్ మోటార్‌సైకిళ్లలో కూడా వినియోగించారు. ఈ కొత్త 334 cc, సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్ సరికొత్త అంతర్గత భాగాలను కలిగి ఉండి, 29 bhp శక్తిని, గరిష్ఠంగా 29.8 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

అయినప్పటికీ, కొత్త స్క్రాంబ్లర్ పవర్ యూనిట్​ను ఈ శ్రేణిలోనే అత్యంత అగ్రెసివ్ వేరియంట్‌గా ట్యూన్ చేస్తున్నట్లు భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా మెరుగైన యాక్సిలరేషన్​ కోసం ఇందులో సవరించిన స్ప్రాకెట్ సెటప్ కూడా ఉండవచ్చు.

2026 యెజ్డీ స్క్రాంబ్లర్ హార్డ్‌వేర్: హార్డ్‌వేర్ విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుత స్క్రాంబ్లర్ డబుల్-క్రాడిల్ ఫ్రేమ్‌పై నిర్మించారు. ఇందులో 41mm టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్‌లు, సర్దుబాటు చేయగల ప్రీ-లోడ్‌తో కూడిన గ్యాస్-ఛార్జ్డ్ ట్విన్ రియర్ షాక్ అబ్జార్బర్‌లు (RSUలు) ఉన్నాయి. ఈ బైక్‌లో 19-అంగుళాల ఫ్రంట్ వీల్, 17-అంగుళాల రియర్ వీల్ ఉంటుంది. ముందువైపు 320mm డిస్క్ బ్రేక్, వెనుకవైపు 240mm డిస్క్ బ్రేక్ ఉంటాయి. అదనంగా ఇది డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో వస్తుంది.

ఇప్పుడు ఈ కొత్త మోడల్ కూడా అవే హార్డ్‌వేర్ భాగాలను వినియోగిస్తుందని భావిస్తున్నారు. అయితే, రైడింగ్ సౌకర్యాన్ని మరింత మెరుగుపరిచేందుకు కొన్ని చిన్నపాటి మార్పులు ఉండొచ్చని అంచనా. ప్రస్తుత, యెజ్డీ స్క్రాంబ్లర్ సస్పెన్షన్ సెటప్ మరీ గట్టిగా ఉందనే విమర్శలను ఎదుర్కొంది; తత్ఫలితంగా, యెజ్డీ ఈ ఫీడ్​బ్యాక్​ను పరిగణనలోకి తీసుకుని, కొత్త మోడల్‌లో మరింత సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందించే అవకాశం ఉంది.

