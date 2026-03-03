ETV Bharat / technology

'మెటాలిక్ బ్లాక్' కలర్ ఆప్షన్​తో '2026 యమహా XSR155'- రూ. 1.59 లక్షలకే!

యమహా ఇండియా తన "యమహా XSR155"ను కొత్త రంగు ఎంపికలో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 1.59 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

2026 Yamaha XSR155 Launched with New Color Option
2026 Yamaha XSR155 Launched with New Color Option (Photo Credit- Yamaha Motor India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 3, 2026 at 12:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ యమహా మోటార్ ఇండియా 2026 అప్‌డేట్‌లో భాగంగా తన "యమహా XSR155"ను కొత్త రంగు ఎంపికతో విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త కలర్ ఆప్షన్​ "మెటాలిక్ బ్లాక్". పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఈ ఆప్షన్​లో ఈ మోటార్​సైకిల్ బ్లాక్ కలర్ స్కీమ్​తో వస్తుంది.

కొత్త యమహా XSR 155 కాలాతీత నియో-రెట్రో డిజైన్ లాంగ్వేజ్‌తో రూపుదిద్దుకుంది. ఈ మోటార్‌సైకిల్​ను బ్లాక్​ కలర్​ ఫినిషింగ్​తో, తలకిందులుగా ఉన్న ఫ్రంట్ ఫోర్కులను గోల్డెన్ కలర్​లో పూర్తి చేశారు. కంపెనీ ఈ కొత్త కలర్ ఆప్షన్​తో ఈ బైక్​ ధరను రూ. 1.59 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.

2026 యమహా XSR155 డిజైన్: కొత్త మెటాలిక్ బ్లాక్ రంగుతో పాటు, మోటార్ సైకిల్ మెటాలిక్ గ్రే, వివిడ్ రెడ్, గ్రేయిష్ గ్రీన్ మెటాలిక్, మెటాలిక్ బ్లూ రంగులలో కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ రంగు ఎంపికలు దాని నియో-రెట్రో డిజైన్‌కు ప్రత్యేకమైన టచ్‌ను జోడిస్తాయి. ఈ షేడ్స్ మోటార్ సైకిల్ రౌండ్ LED హెడ్‌ల్యాంప్, టియర్‌డ్రాప్ ఆకారపు ఇంధన ట్యాంక్, సింగిల్-పీస్ స్క్రాంబ్లర్-స్టైల్ సీటును పూర్తి చేస్తాయి.

మోటార్ సైకిల్ మెటాలిక్ గ్రే కలర్ ఆప్షన్ ప్యాలెట్‌లో అత్యంత సింపుల్​గా ఉంటుంది. ఇది క్లీన్ లైన్స్​తో పెద్దగా బాడీవర్క్​పై ఫోకస్ చేయకుండా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. మరోవైపు, వివిడ్ రెడ్ కలర్ ఆప్షన్ షార్ప్ విజువల్ అప్పీల్‌ను అందిస్తుంది. ఈ కలర్ ఆప్షన్​లో ట్యాంక్, సైడ్ ప్యానెల్‌లపై కాంట్రాస్టింగ్ హైలైట్‌లతో మోటార్​సైకిల్ కొంచెం ఎక్కువ పవర్​ఫుల్ లుక్​లో కన్పిస్తుంది.

2026 యమహా XSR155 ధరల జాబితా:

యమహా XSR155 కలర్ ఆప్షన్లుకొత్త ధరల జాబితా (Ex-showroom)
మెటాలిక్ బ్లూ (Metallic blue)రూ. 1.50 లక్షలు
వివిడ్ రెడ్ (Vivid Red)రూ. 1.53 లక్షలు
మెటాలిక్ గ్రే (Metallic Grey)రూ. 1.57 లక్షలు
మెటాలిక్ గ్రేయిష్ గ్రీన్ (Metallic Greyish Green)రూ. 1.59 లక్షలు
న్యూ మెటాలిక్ బ్లాక్ (New Metallic Black)రూ. 1.59 లక్షలు

2026 యమహా XSR155 ఇంజిన్: కొత్త యమహా XSR155 155cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, VVA (వేరియబుల్ వాల్వ్ యాక్చుయేషన్) తో కూడిన 4-వాల్వ్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ గరిష్ఠంగా 18.10 bhp శక్తిని, 14.2 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది.

TAGGED:

2026 YAMAHA XSR155 PRICE
2026 YAMAHA XSR155 ENGINE
2026 YAMAHA XSR155 FEATURES
YAMAHA XSR155 PRICE LIST
2026 YAMAHA XSR155 LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.