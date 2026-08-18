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యమహా అదిరిపోయే అప్‌డేట్- కొత్త కలర్​లో ఫాసినో, రే-ZRలో సరికొత్త TFT డిస్‌ప్లే!

యమహా మోటార్ సంస్థ "ఫాసినో 125", "2026 రే-జెడ్ఆర్ స్ట్రీట్ ర్యాలీ" మోడళ్లను అప్‌డేట్ చేసింది. ఇప్పుడు కొత్త రే-జెడ్ఆర్ 125లో TFT డిస్‌ప్లే, ఫాసినోలో కొత్త కలర్ ఆప్షన్ లభిస్తుంది.

2026 Yamaha RayZR 125 and Fascino 125 Launched in India, Gets TFT Color Instrument Cluster
2026 Yamaha RayZR 125 and Fascino 125 Launched in India, Gets TFT Color Instrument Cluster (Photo Credit- Yamaha Motorcycle & Scooter India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 5:13 PM IST

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Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ యమహా మోటార్‌సైకిల్ & స్కూటర్ ఇండియా కొత్త రంగులు, గ్రాఫిక్స్, స్టైలింగ్ అప్‌డేట్‌లతో కూడిన తన 2026 125cc స్కూటర్ల శ్రేణిని విడుదల చేసింది. ఈ లైనప్‌లో "2026 యమహా ఫాసినో 125", "2026 రే-జెడ్ఆర్ స్ట్రీట్ ర్యాలీ" మోడళ్లు ఉన్నాయి.

2026 యమహా ఫాసినో 125 ప్రారంభ ధర రూ. 78,980 కాగా, 2026 రే-జెడ్ఆర్ స్ట్రీట్ ర్యాలీ ప్రారంభ ధర రూ. 93,930గా ఉంది. 2026 రే-జడ్ఆర్ స్ట్రీట్ ర్యాలీ ఇప్పుడు టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్‌తో కూడిన కలర్ TFT డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. అయితే కొత్త యమహా ఫాసినో S గత సంవత్సరం ప్రవేశపెట్టిన TFT సెటప్‌నే కొనసాగిస్తోంది.

ధరల వివరాలు:

  • 2026 రే-జెడ్ఆర్ 125 Fi హైబ్రిడ్ శ్రేణిలో, డ్రమ్-బ్రేక్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర రూ. 79,880గానూ, డిస్క్-బ్రేక్ వెర్షన్ ధర రూ. 87,680గానూ (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించారు.
  • లైట్‌బార్, అదనపు క్రాష్ ప్రొటెక్షన్ వంటి ఫీచర్లతో కూడిన 2026 రే-జెడ్ఆర్ స్ట్రీట్ ర్యాలీలో, LCD కన్సోల్ మోడల్ ధర రూ. 93,930 కాగా, కొత్త TFT డిస్‌ప్లేతో వచ్చే వెర్షన్ ధర రూ. 1 లక్షగా ఉంది.
వేరియంట్లుధర (ఎక్స్​షోరూమ్, దిల్లీ)
Ray ZR Street Rally (TFT)రూ. 1,00,440
Ray ZR Street Rally (LCD)రూ. 93,930
Ray ZR (Disc)రూ. 87,680
Ray ZR (Drum)రూ. 79,880
  • ఇక 2026 యమహా ఫాసినో 125 విషయానికొస్తే, డ్రమ్-బ్రేక్ మోడల్ ప్రారంభ ధర రూ. 78,980, డిస్క్-బ్రేక్ మోడల్ ధర రూ. 91,070గా ఉంది. అలాగే ఫాసినో S వేరియంట్ ధర రూ. 99,030 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు.

గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, గతేడాదితో పోలిస్తే ఎంట్రీ-లెవల్ రే-జెడ్ఆర్ ధర రూ. 540 పెరిగింది. LCD కన్సోల్ కలిగిన స్ట్రీట్ ర్యాలీ ధర రూ. 960 పెరిగింది. మరోవైపు, గతేడాది రూ. 1.03 లక్షల ధరకు అమ్ముడైన TFT-ఎక్విప్డ్ మోడల్‌తో పోలిస్తే, ఫాసినో S ధర రూ. 3,760 తక్కువగా ఉంది.

రే-జెడ్ఆర్ స్ట్రీట్ ర్యాలీకి TFT డిస్‌ప్లే: కొత్త రే-జెడ్ఆర్ స్ట్రీట్ ర్యాలీకి చేసిన అత్యంత ముఖ్యమైన అప్‌డేట్, కలర్ TFT డిస్‌ప్లేను చేర్చడం. ఇది టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ, 'ఆన్సర్ బ్యాక్' ఫంక్షన్ వంటి ఫీచర్లను అందిస్తుంది.

2026 యమహా ఫాసినో S, గత సంవత్సరం అప్‌డేట్‌లో ప్రవేశపెట్టిన TFT డిస్‌ప్లే, నావిగేషన్ సిస్టమ్‌ను అలాగే కొనసాగిస్తుండగా, ఈ సంవత్సరం మార్పులు కొత్త స్టైలింగ్, కలర్ ఆప్షన్‌లపై దృష్టి సారించాయి.

ఈ రెండు స్కూటర్లు ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టార్టర్ జనరేటర్ (ISG)ని ఉపయోగిస్తాయి. దీనిని యమహా స్మార్ట్ మోటార్ జనరేటర్ (SMG) అని పిలుస్తుంది. ఈ సిస్టమ్‌లో స్టార్ట్-స్టాప్ టెక్నాలజీ, సైలెంట్ స్టార్ట్ ఫంక్షన్‌తో పాటు పవర్ అసిస్ట్ ఫీచర్ కూడా ఉంటుంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: రంగుల విషయానికొస్తే, కొత్త యమహా రే-జెడ్ఆర్ స్ట్రీట్ ర్యాలీ (TFT వేరియంట్) మ్యాట్టే టైటాన్ (Matte Titan), మ్యాట్టే బ్లాక్ (Matte Black) రంగులలో లభిస్తుంది. కాగా LCD వెర్షన్ ఐస్ ఫ్లూయో వెర్మిలియన్ (Ice Fluo Vermilion), మ్యాట్టే బ్లాక్ (Matte Black) రంగులలో లభిస్తుంది. స్టాండర్డ్ రే-జెడ్ఆర్ డిస్క్ వెర్షన్ మెటాలిక్ బ్లాక్ (Metallic Black), డార్క్ మ్యాట్టే బ్లూ (Dark Matte Blue), ఐస్ ఫ్లూయో వెర్మిలియన్ (Ice Fluo Vermilion) రంగులలో లభిస్తుండగా, డ్రమ్ వేరియంట్ మెటాలిక్ బ్లాక్ (Metallic Black) రంగులో వస్తుంది.

ఇక 2026 యమహా ఫాసినో S విషయానికొస్తే, ఇందులో కొత్తగా మెటాలిక్ ఆరెంజిష్ గ్రే (Metallic Orangish Grey) రంగు అందుబాటులో ఉంది. దీని డిస్క్ వెర్షన్ మెటాలిక్ లైట్ గ్రీన్ (Metallic Light Green), కూల్ బ్లూ మెటాలిక్ (Cool Blue Metallic), మ్యాట్టే బ్లాక్ (Matte Black) రంగులలో లభిస్తుంది. ఈ స్కూటర్ డ్రమ్ వెర్షన్ ఎల్లో కాక్‌టెయిల్ (Yellow Cocktail) ఫినిష్‌తో వస్తుంది.

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