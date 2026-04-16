సరికొత్త 'టెయిల్ సెక్షన్'తో యమహా 'ఫాసినో 125'- రూ. 75,600లకే!

2026 Yamaha Fascino 125 Launched (Photo Credit- Yamaha Motorcycle & Scooter India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 16, 2026 at 4:28 PM IST

Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ యమహా మోటార్​సైకిల్ & స్కూటర్ ఇండియా తన "యమహా ఫాసినో 125"ను అప్డేట్ చేసి తీసుకొచ్చింది. ఈ స్కూటర్‌ను కంపెనీ రూ. 76,500 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేసింది. ఈ స్కూటర్​ను చివరిసారిగా ఆగస్టు 2025లో అప్డేట్ చేశారు. ఆ సమయంలో దీని మైల్డ్-హైబ్రిడ్ వ్యవస్థలో కూడా కొన్ని మార్పులు చేశారు. దీనికి భిన్నంగా, ఇప్పుడు ఈ అప్డేట్​లో ప్రధానంగా దీని బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన మార్పులు ఉన్నాయి. ఇందులో అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పులు స్కూటర్ వెనుక భాగంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

2026 యమహా ఫాసినో 125 వేరియంట్లు & ధరలు: యమహా తన కొత్త 2026 ఫాసినో మోడల్‌ను మూడు వేరియంట్లలో పరిచయం చేసింది. అవి:

  • డ్రమ్ (Drum)
  • డిస్క్ (Disc)
  • ఎస్ (S)

నిర్దిష్ట వేరియంట్‌ను బట్టి, ఈ స్కూటర్ ధరలలో రూ. 900 వరకు స్వల్ప పెరుగుదల కనిపించింది. ప్రస్తుతం డ్రమ్ (Drum) వేరియంట్ ధర రూ. 75,600, డిస్క్ (Disc) వేరియంట్ ధర రూ. 88,000, ఎస్​ (S) వేరియంట్ ధర రూ. 95,200గా ఉంది. ఇవన్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు.

Rear Profile of the 2026 Yamaha Fascino 125 (Photo Credit- Yamaha Motorcycle & Scooter India)

2026 యమహా ఫాసినో 125లో మార్పులు: ఈ స్కూటర్‌లోని కొత్త అప్‌గ్రేడ్‌లను పరిశీలిస్తే, అత్యంత కీలక మార్పు దీని వెనుక భాగంలో ఉంటుంది. యమహా వెనుక భాగాన్ని ముఖ్యంగా టెయిల్ సెక్షన్‌ను పునరుద్ధరించింది. ఇప్పుడు టెయిల్ ల్యాంప్ ఒక ప్రత్యేక యూనిట్‌గా ఉంటూ, టర్న్ ఇండికేటర్ల నుంచి వేరుగా కనిపిస్తుంది. గతంలో కలిసి ఉన్న హౌసింగ్ స్థానాన్ని ఇప్పుడు టర్న్ ఇండికేటర్లు భర్తీ చేశాయి. ఈ మార్పు ఫలితంగా, దీని మొత్తం పొడవు కూడా తగ్గింది. కొలతల పరంగా చూస్తే, దీని పొడవు ఇప్పుడు 1,780 mmగా ఉంది. కాగా, ఇంతకుముందు ఇది 1,920 mm ఉండేది. ఇది కాకుండా దీని మొత్తం రూపకల్పనలో ఎటువంటి మార్పు లేదు.

Tail Section of the 2026 Yamaha Fascino 125 (Photo Credit- Yamaha Motorcycle & Scooter India)

2026 యమహా ఫాసినో 125 ఫీచర్లు: ఈ స్కూటర్‌లో లభించే ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇది గతంలో పరిచయం చేసిన కలర్ TFT ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌తో వస్తుంది. ఇది టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. స్కూటర్‌లోని ఇతర ఫీచర్లలో కూడా ఎటువంటి మార్పులు లేవు. ఈ ఫీచర్లలో టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్, సైడ్-స్టాండ్ ఇంజిన్ కట్-ఆఫ్, సీటు కింద 21 లీటర్ల స్టోరేజ్, స్మార్ట్ మోటార్ జనరేటర్ (SMG)తో కూడిన యమహా హైబ్రిడ్ సెటప్ ఉన్నాయి. అదనంగా ఈ స్కూటర్‌లో 'సైలెంట్ స్టార్ట్', 'స్టాప్ & స్టార్ట్ సిస్టమ్' అండ్ 'ఆన్సర్ బ్యాక్' వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

ఇంజిన్ వివరాలు: దీని ఇంజిన్​కు శక్తిని అందించే ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఇది మునుపటిలాగే అదే 125cc ఎయిర్-కూల్డ్ యూనిట్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 8 bhp శక్తిని, 10.3 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్‌కు CVT గేర్‌బాక్స్​తో వస్తుంది. వాహనం కదలడం ప్రారంభించేటప్పుడు (Initial Acceleration) స్వల్ప విద్యుత్ సహాయాన్ని అందించే SMG వ్యవస్థ ఇందులో యథావిధిగానే కొనసాగుతోంది.

