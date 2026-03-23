కొత్త ఫీచర్లతో 2026 షావోమీ SU7 సెడాన్- ఇప్పుడు దీని రేంజ్ ఎంతో తెలుసా?
షావోమీ తన మొదటి ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ అయిన షావోమీ SU7కు ఈ సంవత్సరానికి గాను ఒక భారీ టెక్ అప్గ్రేడ్ను అందించింది.
Published : March 23, 2026 at 3:51 PM IST
Hyderabad: చైనాకు చెందిన ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ షావోమీ, తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ "షావోమీ SU7"కు ఈ ఏడాది కోసం ఒక కీలక సాంకేతిక అప్గ్రేడ్ను అందించింది. ఈ సెడాన్లో చేసిన మార్పుల విషయానికి వస్తే, దీని ఆన్బోర్డ్ టెక్నాలజీలో అనేక మెరుగుదలలు ఉన్నాయి. అదనంగా, గతంలో కేవలం టాప్-టైర్ వేరియంట్లకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా ఉన్న కొన్ని ఫీచర్లు ఇప్పుడు మొత్తం లైనప్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వాహనం ప్రయాణ అనుభవాన్ని, నిర్వహణను మెరుగుపరచడానికి కొత్త SU7 ప్లాట్ఫామ్లో గణనీయమైన మెరుగుదలలు చేశామని కూడా షావోమీ స్పష్టం చేసింది.
2026 షావోమీ SU7 సెడాన్ డిజైన్: బాహ్య రూపకల్పన నవీకరణల విషయానికి వస్తే, దీని ఎక్స్టీరియర్ స్టైలింగ్లో చేసిన మార్పులు పెద్దగా కన్పించవు. ముందు వైపు ఉన్న ఎయిర్ ఇన్టేక్లకు కొన్ని చిన్నపాటి మార్పులు చేశారు. ముఖ్యంగా 4D మిల్లీమీటర్-వేవ్ రాడార్ను ఇప్పుడు నేరుగా గ్రిల్లోనే పొందుపరిచారు. ఈ కొత్త SU7లో విశాలమైన బ్రేక్ కూలింగ్ డక్ట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇతర కాస్మెటిక్ అప్డేట్లలో కొత్త వీల్ డిజైన్లు, రంగుల ఎంపికలు ఉన్నాయి. వీటిని SU7 అల్ట్రా, YU7 SUV మోడళ్ల నుంచి తీసుకున్నారు.
అంతేకాకుండా ఈ కొత్త SU7 బాడీషెల్ను ఇప్పుడు 90 శాతం వరకు అత్యంత దృఢమైన ఉక్కు, అల్యూమినియం మిశ్రమాలతో నిర్మించినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. తద్వారా దీని నిర్మాణ దృఢత్వాన్ని, భద్రతను మరింత పెంపొందించింది. అదనంగా, ఈ కొత్త సెడాన్లో కనిపించని, ఇంటిగ్రేటెడ్ రోల్ కేజ్ ఉంది. అంతేకాకుండా చైనాలోని ఇటీవలి నిబంధనలకు అనుగుణంగా, ఈ సెడాన్ డోర్ హ్యాండిల్స్కు ఇప్పుడు మెకానికల్ కేబుల్ మెకానిజం అందించారు.
2026 షియోమీ SU7 సెడాన్ ఫీచర్లు: ఇప్పుడు దీని అటానమస్ డ్రైవింగ్ టెక్నాలజీని కూడా అప్గ్రేడ్ చేశారు. ఈ వాహనంలో LiDAR, 4D మిల్లీమీటర్-వేవ్ రాడార్, 11 కెమెరాలు, 12 సెన్సార్లు స్టాండర్డ్గా లభిస్తాయి. ఇవి NVIDIA డ్రైవ్ AGX థోర్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా పనిచేస్తాయి.
కొత్త 2026 షావోమీ SU7 ఇతర ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇందులో మొట్టమొదట YU7 SUVలో ప్రవేశపెట్టిన 'మోషన్ సిక్నెస్ రిలీఫ్ మోడ్'తో పాటు, వాయిస్ కమాండ్ ఆధారిత సెల్ఫ్-పార్కింగ్ సామర్థ్యాలు కూడా ఉన్నాయి. బహిరంగ పార్కింగ్ స్థలాల్లో, పార్కింగ్ స్పాట్ స్థాయి వరకు కచ్చితమైన నావిగేషన్ను కూడా దీని కంప్యూటింగ్ వ్యవస్థ అందిస్తుందని షావోమీ పేర్కొంది.
2026 షావోమీ SU7 సెడాన్ పవర్ అవుట్పుట్: ఈ కారు అందించే శక్తి సామర్థ్యం విషయానికి వస్తే, కొత్త SU7 అన్ని వేరియంట్లు 'V6s Plus' ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ను వినియోగిస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ మోటార్ బేస్ 'Standard', 'Pro' ట్రిమ్లలో 315 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అదే సమయంలో అత్యున్నత శ్రేణి, ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ కలిగిన 'Max' వేరియంట్లో ఇది మొత్తంగా 681 bhp శక్తిని అందిస్తుంది.
బ్యాటరీ ఎంపికల విషయానికి వస్తే, ఈ వాహనం 73 kWh (Standard), 96.3 kWh (Pro), 101.7 kWh (Max) బ్యాటరీ ప్యాక్లను వినియోగిస్తుంది. వేరియంట్ను బట్టి, CLTC సైకిల్ ప్రకారం ఇవి గరిష్ఠంగా 902 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తాయి. కొత్త SU7 Max కేవలం 3.03 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదని, అలాగే గరిష్ఠంగా 265 km/h వేగంతో ప్రయాణించగలదని షావోమీ పేర్కొంది.
ఈ కొత్త SU7 గరిష్ఠంగా 5.2C ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇది కేవలం 12 నిమిషాల్లోనే 10% నుంచి 80% వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది, అలాగే 15 నిమిషాల ఛార్జింగ్తో 670 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చు. ఈ మూడు వేరియంట్లలోనూ బ్రేక్లను మెరుగుపరిచినట్లు కూడా కంపెనీ తెలిపింది.