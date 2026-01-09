2026 వరల్డ్ కార్ అవార్డ్స్ ఫైనలిస్టులు వెల్లడి- జాబితాలో ఏ మోడళ్లు ఉన్నాయంటే?
2026 World Car Awards: 2026 ప్రపంచ కార్ అవార్డుల కోసం ఫైనలిస్టులను ప్రకటించారు.
Published : January 9, 2026 at 4:53 PM IST
Hyderabad: వరల్డ్ కార్ ఆఫ్ ది ఇయర్ (WCOTY) 2026 అవార్డు కోసం ఫైనలిస్టులను ప్రకటించారు. భారత్తో సహా 33 దేశాలకు చెందిన 98 మంది ఆటోమోటివ్ జర్నలిస్టులతో కూడిన ప్రపంచ జ్యూరీ, రహస్య ఓటింగ్ ద్వారా ఈ షార్ట్లిస్ట్ను ఎంపిక చేసింది. ఆరు వేర్వేరు విభాగాలలో ఉన్న డజన్ల కొద్దీ కార్ల నుంచి కొన్నింటిని ఎంపిక చేశారు. ఈ ఏడాది WCOTY అవార్డు కోసం ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్, ICE వాహనాల మిశ్రమం పోటీ పడుతోంది.
టాప్-10 వరల్డ్ కార్ ఆఫ్ ది ఇయర్ (WCOTY):
ఫ్లాగ్షిప్ శ్రేణిలో మొదట 58 అర్హత గల వాహనాలు ఉండగా, ఇప్పుడు వాటిని ఈ 10 ఫైనలిస్టులకు కుదించారు:
- Audi Q5 / SQ5
- BMW iX3
- BYD Seal 6 DM-i
- Hyundai Ioniq 9
- Hyundai Palisade
- Kia EV4
- Kia EV5
- Mercedes-Benz CLA
- Nissan Leaf
- Toyota RAV4
వరల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ కాంపిటీషన్లో టాప్-5 ఫైనలిస్టులు:
- Audi A6 e-tron / S6 e-tron
- BMW iX3
- Hyundai Ioniq 9
- Mercedes-Benz CLA
- Nissan Leaf
టాప్-5 వరల్డ్ లగ్జరీ కార్ ఫైనలిస్టులు:
- Audi A6 e-tron / S6 e-tron
- Audi A6/S6
- Cadillac Vistiq
- Lucid Gravity
- Volvo ES90
టాప్-5 వరల్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కార్ ఫైనలిస్టులు:
- BMW M2 CS
- Chevrolet Corvette E-Ray
- Land Rover Defender Octa
- Hyundai Ioniq 6 N
- Mercedes-AMG GT 63 Pro
టాప్-5 వరల్డ్ అర్బన్ కార్ ఫైనలిస్ట్లు:
- Alfa Romeo Junior
- Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV
- Firefly
- Hyundai Venue
- Wuling Binguo / Ari Poly
పైన పేర్కొన్న ఐదు కేటగిరీలో ఉన్న అన్ని వాహనాలు కూడా 6వ కేటగిరీ అయిన బెస్ట్ కార్ డిజైన్ ఆఫ్ ది ఇయర్లో పాల్గొనడానికి అర్హత పొందుతాయి. కానీ డిజైన్ అవార్డు ప్రాసెస్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సాధారణ జడ్జీలు (కార్ జర్నలిస్టులు) డైరెక్ట్గా విన్నర్ ఎంచుకోరు. ముందు ప్రపంచంలోని ఫేమస్ కార్ డిజైన్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఒక స్పెషల్ టీమ్ అన్ని కార్లను చూసి, వాటిలో బెస్ట్ డిజైన్ ఉన్న టాప్ 5 కార్లను ఎంచుకుంటారు. ఆ తర్వాత, సాధారణ జడ్జీలు ఆ టాప్-5లోనే వోట్ చేసి ఫైనల్ విన్నర్ను డిసైడ్ చేస్తారు.
ఈసారి (2026) డిజైన్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎంచుకున్న టాప్-5 కార్లు:
- Firefly
- Kia PV5
- Lynk & Co 08
- Mazda 6e / EZ-6
- Volvo ES90
నివేదికల ప్రకారం, ప్రపంచంలోని 'టాప్-3' ఫైనలిస్టులను మార్చి 3వ తేదీన వర్చువల్గా వెల్లడిస్తారు. ఈ ఆరు విభాగాలలోని తుది విజేతలందరినీ విభాగాల వారీగా) ఏప్రిల్ 1న జరిగే న్యూయార్క్ ఇంటర్నేషనల్ ఆటో షోలో ప్రకటించనున్నారు. ఈ ఏడాదితో ఈ షోతో వరల్డ్ కార్ అవార్డ్స్ భాగస్వామ్యానికి 21 సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది.
ఇకపోతే గతేడాది "కియా EV3" ఓవరాల్ వరల్డ్ కార్ ఆఫ్ ది ఇయర్ టైటిల్ను గెలుచుకుంది. ఆ సమయంలో విజేతలుగా నిలిచిన ప్రముఖ కార్లలో పనితీరు విభాగంలో "పోర్షే 911 కారెరా GTS", లగ్జరీ విభాగంలో "వోల్వో EX90" ఉన్నాయి.