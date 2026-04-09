వోక్స్వ్యాగన్ టైగన్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ వచ్చేసిందోచ్- దీనిలో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయంటే?
భారతదేశంలో 2026 వోక్స్వ్యాగన్ టైగన్ ఫేస్లిఫ్ట్ అధికారికంగా ఆవిష్కారమైంది. ఇది ఆరు ట్రిమ్లలో, గరిష్ఠంగా తొమ్మిది వరకు రంగు ఎంపికలలో ప్రీ-బుకింగ్కు అందుబాటులో ఉంది.
Published : April 9, 2026 at 2:45 PM IST
Hyderabad: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న వోక్స్వ్యాగన్ టైగన్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తొలిసారిగా 2021లో తన "వోక్స్వ్యాగన్ టైగన్"ను విడుదల చేయగా ఇది కంపెనీ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోడల్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఈ వోక్స్వ్యాగన్ ఎంట్రీ-లెవల్ SUVకి ఇది మిడ్-లైఫ్ అప్డేట్. దీనితో బయట, లోపల, ఫీచర్ల జాబితాలో అప్గ్రేడ్లు లభించాయి. మిడ్-లైఫ్ అప్డేట్ (లేదా ఫేస్లిఫ్ట్) అంటే, కారు మోడల్ విడుదలై 3-4 సంవత్సరాల తర్వాత, కంపెనీ దాని డిజైన్, ఫీచర్లలో చేసే మార్పులు.
ఇకపోతే వాహన శ్రేణి మొత్తం ఇంటీరియర్లో చేసిన మార్పులలో కొత్త ఇల్యూమినేటెడ్ గ్రిల్, చక్రాల డిజైన్, వెనుక భాగంలో స్వల్ప మార్పులు ఉన్నాయి; ఇవి టైగన్ మోడల్ను టిగువాన్, టైరాన్ R-లైన్ వంటి ఇతర VW SUVల సరసన నిలబెడతాయి.
ఇంటీరియర్ మార్పులు: ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, కంపెనీ దీని ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ కోసం ఒక కొత్త OSను, టాప్-స్పెక్ మోడళ్ల కోసం ఒక కొత్త వర్చువల్ కాక్పిట్ను జోడించింది. ఈ వాహనం ఇతర హైలైట్లలో కొత్త అప్హోల్స్టరీ, గత నెలలో దీని సోదర వాహనమైన "స్కోడా కుషాక్"లో అందించిన తరహాలో వెనుక సీట్ మసాజర్ లభిస్తుంది.
టాప్-స్పెక్ మోడల్లో స్టాండర్డ్గా ముందు వైపు పవర్డ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, ఫుల్-LED లైట్ ప్యాకేజ్, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, ఆటోమేటిక్ వైపర్లు, పవర్డ్ IRVM అందిస్తున్నారు. అయితే "టైగన్" లేదా "కుషాక్" రెండింటిలోనూ లెవెల్ 2 ADAS, 360-డిగ్రీ కెమెరా అందించకపోవడం గమనార్హం. ఈ నేపథ్యంలో వోక్స్వ్యాగన్ ఇప్పుడు ఈ మోడళ్లలో వీటిని తీసుకొచ్చే పనిలో పడినట్లు ధృవీకరించింది, కానీ ఈ అప్డేట్లు వీటి తదుపరి తరంలో మాత్రమే కనిపించవచ్చు.
పవర్ట్రెయిన్ మార్పులు: టైగన్లో వచ్చిన అత్యంత కీలక మార్పులలో ఒకటి, కంపెనీ అత్యంత విస్తృతంగా అందిస్తున్న పవర్ట్రెయిన్ అయిన 1.0-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజిన్. ఇది ఇప్పుడు 8-స్పీడ్ AT (ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్)తో లభించనుంది. ఈ ఇంజిన్ 114bhp శక్తిని, 178Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది; ఈ కొత్త గేర్బాక్స్ ఇంతకుముందు ఉన్న 6-స్పీడ్ AT స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తుంది.
ఇక అధిక-శ్రేణి (Higher-Spec) GT, GT ప్లస్ వేరియంట్లు మాత్రం 148bhp శక్తిని, 250Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే 1.5-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజిన్తోనే కొనసాగుతాయి. ఇవి కేవలం 7-స్పీడ్ DSG గేర్బాక్స్తో మాత్రమే లభిస్తాయి.
ధర, సేల్ వివరాలు: ప్రస్తుతానికి కంపెనీ దీని ధర, సేల్ వివరాలను వెల్లడించలేదు. అయితే ఇది ప్రీ-బుకింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు కంపెనీ వెబ్సైట్ను సంప్రదించి బుక్ చేసుకోవచ్చు.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్లో ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్ హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, స్కోడా కుషాక్, రెనాల్ట్ డస్టర్, మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా, టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరిడర్, హోండా ఎలివేట్, సిట్రోయెన్ C3 ఎయిర్క్రాస్, MG ఆస్టర్ వంటి మోడళ్లతో పోటీపడనుంది.