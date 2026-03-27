2026 వోక్స్‌వ్యాగన్ టైగన్‌ ఫేస్​లిఫ్ట్ వెర్షన్​ వస్తోంది- ఎలాంటి మార్పులు ఉండబోతున్నాయో తెలుసా?

వోక్స్​వ్యాగన్ తన వోక్స్​వ్యాగన్​ టిగాన్​లో అప్డేటెడ్ వెర్షన్​ను ఏప్రిల్ 9న విడుదల చేయనుంది. ఇది బాహ్య, అంతర్గత భాగాలలో అనేక మార్పులతో వస్తుంది.

Volkswagen Taigun (Photo Credit- Volkswagen India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 5:17 PM IST

Hyderabad: జర్మన్ ఆటోమొబైల్ తయారీ సంస్థ వోక్స్‌వ్యాగన్ తన ఫేస్‌లిఫ్టెడ్ కాంపాక్ట్ SUV "వోక్స్‌వ్యాగన్ టైగన్‌"ను ఏప్రిల్ 9న విడుదల చేయనుంది. కంపెనీ తొలిసారిగా 2021లో "వోక్స్‌వ్యాగన్ టైగన్"ను విడుదల చేసింది. ఇది కంపెనీ నుంచి అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోడల్​గా నిలిచింది.

ఇప్పుడు ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్ దాని జీవితచక్రంలో మొదటి అప్‌డేట్‌ను సూచిస్తుంది, ఇది స్కోడా కుషాక్‌ను పోలి ఉండొచ్చు. కొత్త స్కోడా కుషాక్‌లో కనిపించే విధంగానే ఈ SUV ఎక్స్​టీరియర్​లో స్టైలింగ్ మార్పులు, పునరుద్ధరించిన ఇంటీరియర్, అదనపు ఫీచర్లు, కొత్త గేర్‌బాక్స్ ఉండొచ్చు.

2026 వోక్స్‌వ్యాగన్ టైగన్‌ ఫేస్​లిఫ్ట్​ ఎక్స్​టీరియర్​: డిజైన్ పరంగా చూస్తే, వోక్స్​వేగన్​ టిగాన్ మోడల్ కంపెనీ పెద్ద మోడలైన "వోక్స్​వేగన్​ R-లైన్​"లో కనిపించే తరహాలోనే ఒక "కనెక్టెడ్ LED DRL"ను కలిగి ఉంటుంది. దీనితో పాటు, మరింత ఆకర్షణీయమైన LED హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, VW బ్యాడ్జ్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, ఈ కారు దిగువ ముందు గ్రిల్, ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ బంపర్లు, అలాగే LED టైల్ ల్యాంప్‌లను కూడా సవరించి, కొత్త శైలిలో తీర్చిదిద్దారు.

2026 వోక్స్‌వ్యాగన్ టైగన్‌ ఫేస్​లిఫ్ట్​ ఇంటీరియర్: వాహనం లోపలి భాగం (Interior) గురించి ప్రస్తావిస్తే, దీని క్యాబిన్‌లో, స్కోడా కుషాక్ ఫేస్​లిఫ్ట్​లో కనిపించిన తరహా మార్పులే చోటుచేసుకుంటాయని భావిస్తున్నారు. ఈ వోక్స్‌వ్యాగన్ టైగన్‌ ఫేస్​లిఫ్ట్​ మోడల్‌లో 10.1-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంటాయని అంచనా వేస్తున్నారు.

ఇతర ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఈ వాహనం పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ఉన్నత శ్రేణి వేరియంట్లలో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్ల వంటి సౌకర్యాలను అందిస్తుందని ఆశిస్తున్నారు. అయితే సరికొత్త స్కోడా కుషాక్ మాదిరిగానే, "వోక్స్‌వ్యాగన్ టైగన్" కూడా వెనుక సీట్ల కోసం 'మసాజ్ ఫంక్షన్'ను (మర్దన సౌకర్యాన్ని) అందిస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి.

2026 వోక్స్‌వ్యాగన్ టైగన్‌ ఫేస్​లిఫ్ట్​ ఇంజిన్ ఎంపికలు: ఈ కంపాక్ట్ SUVలోనూ మునుపటి ఇంజిన్ ఎంపికలే కొనసాగుతాయి. అవి 1.0-లీటర్, 3-సిలిండర్ TSI టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, 1.5-లీటర్, 4-సిలిండర్ TSI టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్. వీటిలో మొదటిది 113 bhp శక్తిని, 178 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అదే సమయంలో రెండవ ఇంజిన్ 148 bhp శక్తిని, 250 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది.

ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్‌లో వస్తున్న ఏకైక కీలక మార్పు, 1.0-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజిన్ కోసం ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎంపికను ప్రవేశపెట్టడం. మరీ ముఖ్యంగా, ఇందులో ఉన్న 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ట్రాన్స్‌మిషన్ స్థానంలో 8-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ యూనిట్‌ను అమర్చనున్నారు.

మరోవైపు, 1.5-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఇది ప్రస్తుత మోడల్‌లో ఉన్నట్లే ఏడు-స్పీడ్ DSG డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌ను యథాతథంగా కొనసాగిస్తుంది. అంతేకాకుండా, స్కోడా ఆటో తన ఫేస్‌లిఫ్ట్ కుషాక్ మోడల్‌ మాదిరిగానే, వోక్స్​వేగన్ టిగాన్​ ఫేస్‌లిఫ్ట్ శ్రేణిలో కూడా మరికొన్ని కొత్త వేరియంట్లు చేరే అవకాశం ఉంది.

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: మార్కెట్లో విడుదలైన తర్వాత, ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్ హ్యుందాయ్ క్రెటా, స్కోడా కుషాక్, రెనాల్ట్ డస్టర్, కియా సెల్టోస్, మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా, టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరిడర్, హోండా ఎలివేట్, సిట్రోయెన్ C3 ఎయిర్‌క్రాస్, MG ఆస్టర్​ వంటి మోడళ్లతో పోటీపడనుంది.

