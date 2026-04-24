కొత్త రంగులు, ఫీచర్లతో '2026 TVS రైడర్​ 125'- ధర కూడా పెరిగిందిగా

2026 TVS రైడర్​ 125 కొత్త రంగులు, ఫీచర్లతో భారతదేశంలో విడుదలయింది. దీని ధరలో కూడా స్వల్ప మార్పులు ఉన్నాయి.

2026 TVS Raider 125 Launched with New Colours, Features (Photo Credit- TVS Motor Company)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 24, 2026 at 11:09 AM IST

Hyderabad: TVS మోటార్ కంపెనీ తన ఫేమస్ "TVS రైడర్ 125"​ను ఈ ఏడాది మోడల్ కోసం అప్డేట్ చేసింది. దీని స్పోర్టీ ఆకర్షణను అలాగే ఉంచుతూ కొత్త ఫీచర్లు, రంగులతో "2026 TVS రైడర్ 125"ను రెండు కొత్త వేరియంట్లతో భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టింది. ఈ బైక్‌లోని టాప్-ఎండ్ వేరియంట్‌లైన TFT DD, SXC DD మోడళ్లలో మెటాలిక్ బ్లూ, నైట్రో గ్రీన్ అనే రెండు కొత్త రంగు ఎంపికలను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ కమ్యూటర్ మోటార్‌సైకిల్ మునుపటి వేరియంట్లలో కూడా కొనసాగుతుంది. దీని ధరలు ఇప్పుడు రూ. 82,860 (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ) నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. అదే సమయంలో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన "SXC DD", "TFT DD" ట్రిమ్‌ల ధరలు వరుసగా రూ. 96,725, రూ. 98,550గా ఉన్నాయి.

ఈ వేరియంట్ ఇంతకుముందు కేవలం 'Striking Red' రంగులో మాత్రమే లభించేది. ఆ రంగు ఎంపిక ఇప్పటికీ అందుబాటులోనే ఉంది. అంతేకాకుండా ఎంట్రీ-లెవల్ 'Drum', 'Single Seat' వేరియంట్ల రంగుల జాబితాకు 'Mercury Grey' అనే కొత్త రంగును జోడించారు. ఈ కొత్త ఎంపిక, ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న 'Striking Red', 'Wicked Black' రంగుల సరసన చేరింది.

ధరల విషయానికి వస్తే, తాజా అప్‌డేట్ నేపథ్యంలో "TVS రైడర్ 125" ధరలో కూడా స్వల్ప పెరుగుదల (గరిష్ఠంగా రూ. 1,500 వరకు) కనిపించింది. ఈ బైక్ బేస్ 'Drum' వేరియంట్ ధర ఇప్పుడు రూ. 82,860 నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, అత్యున్నత శ్రేణి 'TFT DD' మోడల్ ధర రూ. 98,550 వరకు ఉంది. పైన పేర్కొన్న ధరలన్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలే.

వేరియంట్లుధరలు (ఎక్స్​-షోరూమ్)
డ్రమ్ (Drum)రూ. 82,860
సింగిల్ సీట్ (Single Seat)రూ. 88,470
స్ప్లిట్ సీట్ (Split Seat)రూ. 92,520
iGoరూ. 92,520
SSEరూ. 93,520
SXC DDరూ. 96,725
TFT DDరూ. 98,550

TVS రైడర్ 125 ఇంజిన్: ఎంట్రీ-లెవల్ స్ట్రీట్‌బైక్ విభాగంలో "TVS రైడర్ 125" అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోడళ్లలో ఒకటిగా కొనసాగుతోందని గమనించడం విశేషం. యాంత్రికంగా చూస్తే, 2026 TVS రైడర్ 125లో ఎటువంటి మార్పులూ లేవు. ఇది అదే 124.8 cc సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్ అండ్ ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 7,500 rpm వద్ద 11.22 bhp శక్తిని, 6,000 rpm వద్ద 11.75 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

కంపెనీ "TVS రైడర్ 125" ఇంజిన్‌కు 'Glide-Through-Technology' (GTT)ని అమర్చడం మరో కీలకాంశం. దీనివల్ల రైడర్ థ్రాటిల్ ఇవ్వకుండానే, తక్కువ వేగంతో బైక్‌ను నడపగలుగుతాడు. రద్దీగా ఉండే ట్రాఫిక్‌లో ప్రయాణించేటప్పుడు ఈ ఫీచర్ ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. దీని 'iGO' వేరియంట్‌లో 'Boost Mode' కూడా ఉంది. అవసరమైనప్పుడు ఇది టార్క్‌ను 0.55 Nm వరకు పెంచి, బైక్ త్వరణాన్ని (Acceleration) మెరుగుపరుస్తుంది.

హార్డ్‌వేర్ విషయానికి వస్తే, "TVS రైడర్ 125"లో 30 mm టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ ఫోర్కులు, ఐదు దశల్లో సర్దుబాటు చేసుకోగలిగే వెనుక మోనోషాక్‌తో వస్తుంది. దీని బ్రేకింగ్ వ్యవస్థ వేరియంట్‌ను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. ఈ బైక్ ఎంట్రీ-లెవల్ మోడల్ డ్రమ్ బ్రేకులను కలిగి ఉండగా, మిడ్-రేంజ్ ఆప్షన్ 240 mm ఫ్రంట్ డిస్క్, 130 mm రియర్ డ్రమ్ బ్రేక్‌తో వస్తుంది.

TVS రైడర్ 125 కొత్త ఫీచర్లు: TVS రైడర్ 125లో LED హెడ్‌ల్యాంప్ అండ్ టెయిల్‌ల్యాంప్, గ్లైడ్ త్రూ ట్రాఫిక్ (GTT) టెక్నాలజీ, సైడ్-స్టాండ్ ఇంజిన్ కట్-ఆఫ్ అండ్ ఫాలో-మీ-హోమ్ హెడ్‌ల్యాంప్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అలాగే "2026 TVS రైడర్ 125"కి అతిపెద్ద అప్‌గ్రేడ్ ఏంటంటే, టాప్-ఎండ్ వేరియంట్‌లో కొత్త ఫుల్-కలర్ TFT ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌ను అమర్చడం. ఇది మునుపటి రివర్స్ LCD యూనిట్ స్థానంలో వచ్చింది. ఇది టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, కాల్ అలర్ట్‌లు, రైడ్ అనలిటిక్స్, వాతావరణ అప్‌డేట్‌లు, లైవ్ స్పోర్ట్స్ స్కోర్‌ల వంటి అనేక రకాల కనెక్టెడ్ ఫీచర్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. SXC DD ట్రిమ్ LCD కన్సోల్‌తోనే కొనసాగుతుంది. కానీ ఇప్పటికీ 85కి పైగా కనెక్టెడ్ ఫీచర్లను అందిస్తుంది.

ఈ బైక్ డ్యూయల్-డిస్క్ వేరియంట్‌లో రెండు చక్రాలపై డిస్క్ బ్రేకులు ఉంటాయి. వీటికి సింగిల్-ఛానల్ ABS సిస్టమ్ మద్దతు ఇస్తుంది. టెక్నాలజీ పరంగా, "TVS రైడర్ 125" ఎంట్రీ-లెవల్ వేరియంట్లలో LED లైటింగ్, 5-అంగుళాల డిజిటల్ కన్సోల్ ఉంటాయి. ఈ మోటార్‌సైకిల్‌లో ఐడిల్ స్టాప్-స్టార్ట్ సిస్టమ్‌తో పాటు, ఇంధన సామర్థ్యాన్ని, పవర్ డెలివరీని ఆప్టిమైజ్ చేసే ఎకో, పవర్ రైడింగ్ మోడ్‌లు కూడా ఉన్నాయి. అదనంగా, కొనుగోలుదారులు USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా ఉంది.

