సరికొత్త హంగులతో '2026 TVS Radeon'- ధర ఎంతంటే?
TVS మోటార్ పండుగ సీజన్ కోసం తన ప్రీమియం 110cc కమ్యూటర్ బైక్ అయిన TVS రేడియన్ (Radeon)ను అప్డేట్ చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 67,100.
Published : October 12, 2026 at 7:28 PM IST
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన దిగ్గజం TVS మోటార్ పండగ సీజన్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని తన ప్రీమియం 110cc బైక్ "TVS Radeon"ను అప్డేట్ చేసింది. ఈ కొత్త అప్డేట్లో భాగంగా బైక్కు సరికొత్త కలర్ ఆప్షన్స్తో పాటు పూర్తి స్థాయి LED లైటింగ్ సెటప్ను అందించింది. ప్రస్తుతం దిల్లీలో దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు రూ. 67,100 నుంచి రూ. 73,100 మధ్య ఉన్నాయి. అయితే ఈ కొత్త మోడల్తో పాటు పాత మోడల్ను కూడా విక్రయిస్తారా లేదా అనే విషయంపై కంపెనీ ఇంకా స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ధరల విషయానికి వస్తే, గత మోడల్తో పోలిస్తే ఇప్పుడు దీని బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 1,250 పెరగగా, టాప్-ఎండ్ డిస్క్ వేరియంట్ ధర ఏకంగా రూ. 7,500 తగ్గింది.
డిజైన్, కలర్ ఆప్షన్లు, ధరలు: డిజైన్ పరంగా కొత్త 2026 TVS రేడియాన్లో సిగ్నేచర్ DRLలతో కూడిన సరికొత్త LED హెడ్లైట్, LED టెయిల్లైట్, LED టర్న్ ఇండికేటర్లు వంటి అప్డేట్స్ వచ్చాయి. ఓవరాల్ డిజైన్లో పెద్దగా మార్పులు లేనప్పటికీ, ఈ LED లైటింగ్ సెటప్ మూడు వేరియంట్లలోనూ- బేస్, డిజి-డ్రమ్, డిజి-డిస్క్ వేరియంట్లలో స్టాండర్డ్గా లభిస్తుంది. అప్డేటెడ్ లుక్కు తగ్గట్టుగా కొత్త కలర్ ఆప్షన్లను కూడా ప్రవేశపెట్టారు.
రంగుల విషయానికి వస్తే, బేస్ వేరియంట్ బ్లాక్-బ్లూ, బ్లాక్-రెడ్ రంగుల్లో లభిస్తుంది. మిడ్ వేరియంట్ అయిన డిజి-డ్రమ్ వేరియంట్ బ్లాక్-రెడ్, బ్లాక్-ఆరెంజ్, రెడ్-బ్లాక్ DT (డ్యూయల్-టోన్) రంగుల్లో రానుండగా, టాప్-ఎండ్ డిజి-డిస్క్ వేరియంట్ బ్లాక్-ఆరెంజ్, రెడ్-బ్లాక్ DT అనే రెండు రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ అప్డేట్తో పాటు ధరలను కూడా సవరించారు. కొత్త ధరల ప్రకారం బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 67,100గా, డిజి-డ్రమ్ వేరియంట్ ధర రూ. 70,100గా, టాప్ వేరియంట్ డిజి-డిస్క్ ధర రూ. 73,100గా ఉంది. ఈ LED, కలర్ అప్డేట్స్ మినహా బైక్లోని మిగిలిన భాగాలలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.
ఇంజిన్ & ఫీచర్లు: ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే ఎలాంటి మార్పులు లేవు. కొత్త 2026 TVS Radeon అదే 109.7cc ఎయిర్-ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజిన్తోనే వస్తోంది. ఈ ఇంజిన్ 8.08 bhp పవర్, 8.7 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ సెగ్మెంట్లోని ఇతర బైక్ల మాదిరిగానే దీనికి కూడా 4-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ను అమర్చారు.
TVS Radeon తన సెగ్మెంట్లోనే ఒక ప్రీమియం బైక్గా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇందులో ఆల్-LED లైటింగ్, USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్, కలర్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, టాప్ వేరియంట్లో డిస్క్ బ్రేక్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
మరోవైపు, జపనీస్ తయారీ సంస్థ హోండా విక్రయించే "Honda Livo" ధర రూ. 80,330 నుంచి రూ. 82,897 వరకు ఉండగా, బజాజ్ ఆటోకు చెందిన "CT 110X" ధర రూ. 74,930 గానూ, "Platina 110" ధర రూ. 75,797గానూ ఉంది. మొత్తంగా చూస్తే, ప్రత్యర్థులతో పోలిస్తే TVS రేడియాన్ ఆకర్షణీయ ధరకే ఎక్కువ ఫీచర్లను అందిస్తోంది.