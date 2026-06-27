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కొత్త కలర్స్‌తో '2026 TVS Ntorq 125' లాంఛ్: ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

సరికొత్త కలర్స్, అప్‌డేటెడ్ ఫీచర్లతో TVS తమ పాపులర్ '2026 NTORQ 125' స్కూటర్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 82,500 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

2026 TVS Ntorq 125 Scooter Launched in India
2026 TVS Ntorq 125 Scooter Launched in India (Photo Credit- TVS India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 27, 2026 at 2:01 PM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ టూ-వీలర్ సంస్థ TVS మోటార్ కంపెనీ తన పాపులర్ ఎన్‌టార్క్ 125 స్కూటర్ 2026 అప్‌డేటెడ్ వెర్షన్‌ను (2026 TVS Ntorq 125) భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. కొత్త కలర్ ఆప్షన్లు, ఆకర్షణీయ గ్రాఫిక్స్, స్టాండర్డ్ డిజిటల్ క్లస్టర్‌తో యువతను ఆకట్టుకోవడమే లక్ష్యంగా ఈ స్కూటర్‌ను తీసుకొచ్చారు.

అప్డేటెడ్ వేరియంట్లు, ధరల వివరాలు: 2026 టీవీఎస్ ఎన్‌టార్క్ 125 స్కూటర్ మొత్తం ఐదు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. అవి:

  • డిస్క్ (Disc)
  • సూపర్ స్క్వాడ్ (Super Squad)
  • రేస్ ఎడిషన్ (Race Edition)
  • రేస్ ఎక్స్‌పీ (Race XP)
  • ఎక్స్‌టీ (XT)

ప్రారంభ ధర: వీటిలో ఎంట్రీ-లెవల్ డిస్క్ మోడల్ ధరను రూ. 82,500గా నిర్ణయించారు.

డిస్క్ వేరియంట్ రంగులు: ఈ వేరియంట్‌లో సరికొత్తగా మిడ్‌నైట్ బ్లాక్ (Midnight Black), స్పితి వైట్ (Spiti White) రంగులను పరిచయం చేశారు. వీటితో పాటు ఇప్పటికే ఉన్న నార్డో గ్రే (Nardo Grey) కలర్‌ను సరికొత్త గ్రాఫిక్స్‌తో అప్‌డేట్ చేశారు.

రేస్ ఎడిషన్ ప్రత్యేకతలు: ఈ ఎడిషన్‌లో రష్ గ్రీన్ (Rush Green), డ్రిఫ్ట్ బ్లూ (Drift Blue), ఇన్‌ఫెర్నో రెడ్ (Inferno Red) అనే మూడు సరికొత్త స్పోర్టీ కలర్ ఆప్షన్లను అందించారు. ఈ రంగులకు మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా బాడీ కలర్ అల్లాయ్ వీల్స్‌ను ఇవ్వడం వల్ల స్కూటర్ లుక్ మరింత అగ్రెసివ్, స్టైలిష్‌గా మారింది.

అప్‌డేటెడ్ ఫీచర్లు & సాంకేతికత: అప్‌గ్రేడ్ చేసిన డిస్క్, రేస్ ఎడిషన్ వేరియంట్లలో ఇప్పుడు రివర్స్ ఎల్‌ఈడీ (Reverse LED) పూర్తి డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌ను ప్రామాణికంగా (Standard) అందిస్తున్నారు.

ఈ డిజిటల్ క్లస్టర్ 'టీవీఎస్ స్మార్ట్ Xఓనెక్ట్' (TVS SmartXonnect) బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ సాంకేతికతకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని ద్వారా రైడర్లు కాల్ అలర్ట్స్, ఎస్ఎమ్ఎస్ నోటిఫికేషన్లు, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, వాహన డయాగ్నోస్టిక్స్ (Vehicle Diagnostics) వంటి కీలక సమాచారాన్ని స్క్రీన్‌పైనే సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.

ఇతర కీలక ఫీచర్లు: స్కూటర్​లోని మిగతా ఫీచర్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇందులో LED హెడ్‌ల్యాంప్స్, LED డే-టైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్ (DRLs), 12-ఇంచుల అల్లాయ్ వీల్స్, విశాలమైన అండర్-సీట్ స్టోరేజ్, ఫ్లాట్ ఫ్లోర్‌బోర్డ్, LED టెయిల్ ల్యాంప్స్, స్టబ్బీ ఎగ్జాస్ట్ (Stubby Exhaust) వంటి ఫీచర్లు మునుపటి లాగే కొనసాగుతున్నాయి.

ఇంజిన్ & పర్ఫార్మెన్స్ వివరాలు: మెకానిక్‌గా ఈ స్కూటర్ ఇంజిన్‌లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇందులో మునుపటి లాగే 124.8cc, సింగిల్-సిలిండర్, 3-వాల్వ్, ఎయిర్ అండ్ ఆయిల్ కూల్డ్ ఇంజిన్‌ను అందించారు. ఈ ఇంజిన్ గరిష్ఠంగా 9.5 PS పవర్, 10.6 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే రేస్ ఎక్స్‌పీ (Race XP) వేరియంట్ మాత్రం మరింత ఎక్కువగా 10.2 PS పవర్, 10.8 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది.

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్లో ఈ కొత్త 2026 టీవీఎస్ ఎన్‌టార్క్ 125 మోడల్.. హీరో జూమ్ 125 (Hero Xoom 125), హోండా డియో 125 (Honda Dio 125), యమహా రే జెడ్ఆర్ 125 (Yamaha Ray ZR 125), సుజుకి ఎవెనిస్ (Suzuki Avenis), అప్రిలియా ఎస్ఆర్ 125 (Aprilia SR 125) వంటి స్కూటర్లతో నేరుగా పోటీ పడనుంది.

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