కీలక అప్డేట్లతో ట్రయంఫ్ '2026 డేటోనా 660' లాంఛ్- ధర కూడా పెరిగిందిగా!
ట్రయంఫ్ తన "2026 డేటోనా 660"ను భారత్లో రూ.9.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు దీనిలో అడ్జస్టబుల్ షోవా ఫోర్క్స్, మెట్జెలర్ M9RR టైర్లు, బై-డైరెక్షనల్ క్విక్షిఫ్టర్ను స్టాండర్డ్గా అందిస్తోంది.
Published : September 21, 2026 at 6:04 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం స్పోర్ట్స్ బైక్ల తయారీ సంస్థ ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ ఇండియా తన కొత్త "2026 డేటోనా 660"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. పాత మోడల్ స్థానంలో ఈ కొత్త వెర్షన్ను తీసుకొచ్చింది. దీని ధరను రూ. 9.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఇది గత మోడల్ కంటే రూ. 11,000 అధికం. ఈ స్వల్ప ధర పెంపుతో పాటు కంపెనీ దీనిలో కీలక అప్డేట్స్ కూడా ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా సస్పెన్షన్ సెటప్, టైర్లు, స్టాండర్డ్ ఫీచర్లలో మార్పులు చేసింది.
2026 ట్రయంఫ్ డేటోనా 660 హార్డ్వేర్ అప్డేట్స్: 2026 డేటోనా 660లో అత్యంత కీలకమైన అప్డేట్ దాని రైడింగ్ ప్యాకేజీలో ఉంది. ఈ కొత్త మోడల్లో 41mm షోవా USD ఫ్రంట్ ఫోర్క్స్కు సర్దుబాటు సౌలభ్యాన్ని కల్పించారు. గత మోడల్లో నాన్-అడ్జస్టబుల్ ఫోర్క్స్ ఉండగా, ఇప్పుడు అప్డేటెడ్ యూనిట్లో కంప్రెషన్, రీబౌండ్ డ్యాంపింగ్ రెండింటినీ సర్దుబాటు చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది.
సస్పెన్షన్ ట్రావెల్ మాత్రం 110mm గానే కొనసాగుతోంది. ఇక వెనుక వైపు అదే మోనోషాక్ సెటప్ను కొనసాగించారు. ఇందులో ప్రీలోడ్ అడ్జస్ట్మెంట్తో 130mm ట్రావెల్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ట్రయంఫ్ ఈసారి టైర్లను కూడా మార్చింది. గతంలోని మిచెలిన్ పవర్ 6 టైర్ల స్థానంలో ఇప్పుడు మరింత గ్రిప్ అందించే మెట్జెలర్ స్పోర్టెక్ M9 RR టైర్లను అందించింది.
ఈ బైక్కు జోడించిన మరో కీలకమైన ఫీచర్ బై-డైరెక్షనల్ క్విక్షిఫ్టర్. ఇప్పటివరకు ఇది ఆప్షనల్ యాక్సెసరీగా మాత్రమే లభించేది. కానీ 2026 అప్డేట్లో దీన్ని స్టాండర్డ్ ఫిట్మెంట్గా ఇస్తున్నారు.
ఇక మిగిలిన హార్డ్వేర్ విషయానికి వస్తే, అదే దృఢమైన స్టీల్ పెరిమీటర్ ఫ్రేమ్, రేడియల్ కాలిపర్లతో కూడిన డ్యూయల్ ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్లు కొనసాగుతున్నాయి. స్పోర్టీ రైడింగ్తో పాటు రోజువారీ వినియోగానికి అనుకూలంగా ఉండేలా దీని రైడింగ్ పొజిషన్ను బ్యాలెన్స్డ్గా డిజైన్ చేశారు.
2026 ట్రయంఫ్ డేటోనా 660 ఇంజిన్:
ఇంజిన్ విషయంలో కంపెనీ ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. కొత్త 2026 డేటోనా 660లో అదే పాత 660cc, ఇన్-లైన్ త్రీ-సిలిండర్ ఇంజిన్ కొనసాగుతోంది. ఈ ఇంజిన్ 95 bhp పవర్, 68 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ అప్డేట్ చేసిన మోడల్ను మూడు కొత్త రంగుల ఎంపికలలో పరిచయం చేసింది. అవి:
- అల్యూమినియం సిల్వర్ విత్ సఫైర్ బ్లాక్ హైలైట్స్ (Aluminium Silver with Sapphire Black highlights)
- కాస్మిక్ ఎల్లో విత్ సఫైర్ బ్లాక్ హైలైట్స్ (Cosmic Yellow with Sapphire Black highlights)
- సఫైర్ బ్లాక్ (Sapphire Black)
2026 ట్రయంఫ్ డేటోనా 660 ధరల వివరాలు: ధర విషయానికి వస్తే, మునుపటి మోడల్ కంటే కేవలం రూ. 11,000 మాత్రమే అధికం. గత మోడల్ ధర రూ. 9.88 లక్షలు ఉండగా, ఇప్పుడు దాని స్థానంలో వచ్చిన కొత్త మోడల్ ధరను రూ. 9.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా నిర్ణయించారు. అయితే, ఈ అదనపు ధరకు తగ్గట్టుగానే ఇందులో అడ్జస్టబుల్ ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్, కొత్త మెట్జెలర్ టైర్లు, బై-డైరెక్షనల్ క్విక్షిఫ్టర్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఇప్పుడు స్టాండర్డ్గానే లభిస్తున్నాయి.