2026 ట్రయంఫ్ డేటోనా 660 లాంఛ్- దీనిలో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయంటే?

ట్రయంఫ్ మోటార్‌సైకిల్స్ తన "ట్రయంఫ్ డేటోనా 660" మోడల్‌ను కొత్త అప్‌డేట్‌లతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదల చేసింది.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 23, 2026 at 2:17 PM IST

Hyderabad: ట్రయంఫ్ మోటార్‌సైకిల్స్ గ్లోబల్ మార్కెట్లలో తన "ట్రయంఫ్ డేటోనా 660" కోసం ఒక కీలక అప్‌డేట్‌ను విడుదల చేసింది. పనితీరులో భారీ మెరుగుదలలు చేయడానికి బదులుగా, మొత్తం యాజమాన్య, రైడింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడంపై దృష్టి సారిస్తూ, కంపెనీ ఈ మోటార్‌సైకిల్‌లో అనేక సూక్ష్మమైన మార్పులను చేసింది. ఈ మోటార్‌సైకిల్ ధరను £8,995 (సుమారు ₹11.11 లక్షలు)గా నిర్ణయించింది.

2026 ట్రయంఫ్ డేటోనా 660 హార్డ్‌వేర్ అప్‌డేట్‌లు: ఈ 2026 మోడల్ కోసం కంపెనీ ముందు సస్పెన్షన్‌ను అప్‌డేట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ మోటార్‌సైకిల్‌కు 41mm షోవా సెపరేట్ ఫంక్షన్ బిగ్ పిస్టన్ ఫోర్క్​ను అమర్చింది. ఇందులో సర్దుబాటు చేయగల కంప్రెషన్ అండ్ రీబౌండ్ డ్యాంపింగ్ సదుపాయాలు ఉన్నాయి.

ఇది మోటార్‌సైకిల్ ఫ్రంట్-ఎండ్ ఫీడ్​బ్యాక్, మొత్తం నిర్వహణను మెరుగుపరుస్తుంది. అధిక వేగంతో ప్రయాణించేటప్పుడు ఇది అత్యంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇక బైక్ వెనుక భాగాన్ని గమనిస్తే, ఇది మునుపటిలాగే, ప్రీలోడ్-అడ్జస్టబుల్ షోవా మోనోషాక్‌ను వినియోగిస్తుంది.

2026 మోడల్‌తో పాటు, ట్రయంఫ్ మోటార్​సైకిల్స్ టైర్ల విషయంలో కూడా మార్పులు చేసిందన్న విషయం గమనించదగ్గది. కొత్త ట్రయంఫ్ డేటోనా 660 మోడల్ ఇప్పుడు ప్రామాణికంగా మెట్జెల్లర్ స్పోర్టెక్ M9RR టైర్లతో వస్తోంది. గతంలో అమర్చిన మిష్లిన్ పవర్ 6 టైర్ల స్థానంలో వీటిని అమర్చారు. ఈ అప్‌గ్రేడ్ గ్రిప్ స్థాయిలను మెరుగుపరుస్తుందని, అలాగే మలుపులు తిరిగేటప్పుడు బైక్ మరింత స్థిరంగా అనిపించేలా చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.

2026 ట్రయంఫ్ డేటోనా 660 ఫీచర్లు: మరొక ముఖ్యమైన విశేషం ఏంటంటే, ఈ మోటార్‌సైకిల్‌లో 'క్విక్‌షిఫ్టర్'ను ఇప్పుడు ఒక ప్రామాణిక ఫీచర్‌గా జోడించారు. ఇంతకుముందు ఇది కేవలం ఒక ఆప్షనల్ యాక్సెసరీగా మాత్రమే లభించేది, కానీ ఇప్పుడు దీనిని ప్రామాణిక పరికరాల జాబితాలో చేర్చారు. యాక్సెసరీల కోసం అదనపు డబ్బు ఖర్చు చేయకుండానే, మరింత స్పోర్టీ రైడింగ్ అనుభవాన్ని కోరుకునే రైడర్లకు ఇది ట్రయంఫ్ డేటోనా 660ని మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తుంది.

మెకానికల్ అప్‌డేట్‌లతో పాటు, ట్రయంఫ్ ఈ మోటార్‌సైకిల్‌కు సరికొత్త రూపాన్ని ఇస్తూ, సఫైర్ బ్లాక్, అల్యూమినియం సిల్వర్/సఫైర్ బ్లాక్, కాస్మిక్ ఎల్లో/సఫైర్ బ్లాక్ అనే మూడు కొత్త రంగుల ఎంపికలను ప్రవేశపెట్టింది. ప్రస్తుతం ఉన్న రంగులతో పోలిస్తే, ఈ కొత్త షేడ్స్ మోటార్‌సైకిల్‌కు మరింత షార్ప్ అండ్ ప్రీమియం లుక్​ను ఇస్తాయి.

2026 ట్రయంఫ్ డేటోనా 660 ఇంజిన్: పైన పేర్కొన్న బాహ్య మార్పులు (Visual Updates) మినహా, కంపెనీ దీని పవర్‌ట్రెయిన్‌లో ఎటువంటి మార్పులూ చేయలేదు. కొత్త ట్రయంఫ్ డేటోనా 660 అదే 660cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, ఇన్‌లైన్-త్రీ ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 94 bhp శక్తిని, 69 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. తత్ఫలితంగా, 2026 వెర్షన్ పూర్తిగా కొత్త అప్డేట్​గా కాకుండా, కేవలం ఒక మెరుగుదలగా (Refinement) అనిపిస్తుంది.

