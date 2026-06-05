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కిర్రాక్ అప్డేట్​లతో '2026 టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా'- రూ. 19.72 లక్షలకే!

టయోటా కిర్లోస్కర్ "2026 టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా"ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 19.72 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు.

2026 Toyota Innova Crysta Launched in India at Rs. 19.72 Lakh
2026 Toyota Innova Crysta Launched in India at Rs. 19.72 Lakh (Photo Credit- Toyota Kirloskar Motor)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 10:30 AM IST

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Hyderabad: టయోటా సంస్థ 'ఇన్నోవా క్రిస్టా' (Innova Crysta)ను 2026 వెర్షన్ కోసం అప్‌డేట్ చేసి తీసుకొచ్చింది. 7-సీటర్ సామర్థ్యం కలిగిన ఈ వాహనాన్ని కంపెనీ ఇప్పుడు రూ. 19.72 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేసింది. టయోటా ఈ వర్క్‌హార్స్ పీపుల్ మూవర్‌లో పాత 2.4-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్‌నే ఉపయోగించింది. అయితే దీని ఆకర్షణను పెంచేందుకు స్టైలింగ్ అప్‌డేట్స్, కొన్ని కొత్త ఫీచర్లు జోడించారు.

2026 టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా డిజైన్: ఈ కారు డిజైన్ విషయానికి వస్తే, కొత్త "ఇన్నోవా క్రిస్టా" బంపర్, గ్రిల్‌లో మార్పులు చేశారు. దీంతో ఇది మరింత క్రోమ్-హెవీ లుక్‌ను అందిస్తుంది. కారు గ్రిల్ బేసిక్ షేప్ అలాగే ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పుడు దీనికి మందపాటి బ్రష్డ్-క్రోమ్ సరౌండ్, క్రోమ్ ఫినిష్ ఉన్న మూడు హారిజాంటల్ బార్‌లు అమర్చారు.

2026 Toyota Innova Crysta
2026 Toyota Innova Crysta (Photo Credit- Toyota Kirloskar Motor)

గ్రిల్, లోయర్ ఇన్‌టేక్‌ను వేరు చేసేందుకు గతంలో ఉన్న బాడీ కలర్ భాగంలో ఇప్పుడు బ్లాక్ అప్లిక్ ఉపయోగించారు. అలాగే ఫాగ్ ల్యాంప్స్ చుట్టూ ఉన్న క్రోమ్ ట్రిమ్‌ను కూడా మార్చారు. అదే విధంగా, వెనుక బంపర్‌లో కూడా డిజైన్ మార్పులతో పాటు సవరించిన ట్రిమ్ ఇన్సర్ట్స్ అందించారు.

2026 Toyota Innova Crysta Airbags
2026 Toyota Innova Crysta Airbags (Photo Credit- Toyota Kirloskar Motor)

2026 టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా ఇంటీరియర్: క్యాబిన్‌ను పరిశీలిస్తే, ఇంటీరియర్‌లో ఇప్పుడు లేత రంగుల ఫాక్స్ వుడ్ ట్రిమ్ ఇన్సర్ట్స్, కొత్త కాపర్ యాక్సెంట్స్, హైయర్ వేరియంట్లలో డ్యూయల్-టోన్ బ్లాక్, హేజెల్ బ్రౌన్ లెదరెట్ అప్‌హోల్‌స్ట్రీ అందించినట్లు టయోటా తెలిపింది. ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, దీని టాప్-స్పెక్ VX, ZX ట్రిమ్స్‌లో ఇప్పుడు వైర్‌లెస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఛార్జర్ లభిస్తుంది. అయితే ZX ట్రిమ్స్‌లో టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) కూడా ఉంటుంది.

Interior of the 2026 Toyota Innova Crysta
Interior of the 2026 Toyota Innova Crysta (Photo Credit- Toyota Kirloskar Motor)

కొత్త 2026 ఇన్నోవా క్రిస్టాలో TPMS రీడౌట్‌ను సెంటర్ కన్సోల్‌పై, ఈకో & పవర్ డ్రైవ్ మోడ్ స్విచ్‌లకు కిందుగా అమర్చారు. మునుపటిలాగే, దీని టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ మినహా ఇతర ట్రిమ్‌లన్నింటిలో రెండో వరుస కోసం బెంచ్ సీట్ లేదా కెప్టెన్ సీట్ ఆప్షన్ ఎంచుకోవచ్చు. అయితే టాప్-ఎండ్ ZX ట్రిమ్‌లో కెప్టెన్ సీట్లు స్టాండర్డ్‌గా వస్తాయి.

Front Profile of the 2026 Toyota Innova Crysta
Front Profile of the 2026 Toyota Innova Crysta (Photo Credit- Toyota Kirloskar Motor)

2026 టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా ఇంజిన్: పవర్‌ట్రెయిన్ విషయానికొస్తే, 2026 ఇన్నోవా క్రిస్టాలో ప్రస్తుతం ఉన్న 2.4-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్‌నే ఎటువంటి మార్పులూ లేకుండా కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ డీజిల్ ఇంజిన్ 148 bhp పవర్, 343 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్​తో వస్తుంది. అలాగే ఈ వాహనం 15 kmpl వరకు మైలేజీని ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

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