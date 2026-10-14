మార్కెట్లోకి '2026 టయోటా గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్'- రూ. 6.99 లక్షలకే!
టయోటా తన సరికొత్త 'గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్'ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 6.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : October 14, 2026 at 4:13 PM IST
Hyderabad: భారత మార్కెట్లోకి టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ తన అప్డేటెడ్ గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ను తీసుకొచ్చింది. మారుతి బాలెనో ఫేస్లిఫ్ట్ విడుదలైన కొద్ది నెలల్లోనే ఈ కారును లాంఛ్ చేయడం గమనార్హం. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 6.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా కంపెనీ నిర్ణయించింది. బాలెనో ప్లాట్ఫామ్ ఆధారంగా రూపొందినప్పటికీ, కొత్త గ్రిల్ డిజైన్, మెరుగైన ఇంటీరియర్తో గ్లాంజా తనదైన ప్రత్యేకతను చాటుకుంటోంది.
2026 టయోటా గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ వేరియంట్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో ఐదు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:
- E
- S
- G
- V
- V (O)
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరల జాబితా:
|2026 టయోటా గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ వేరియంట్లు
|ప్రారంభ ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
|E
|రూ. 6.99 లక్షలు
|S
|రూ. 7.71 లక్షలు
|G
|రూ. 8.73 లక్షలు
|V
|రూ. 9.99 లక్షలు
|V (O)
|రూ. 10.49 లక్షలు
2026 టయోటా గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ ఎక్స్టీరియర్: టయోటా గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ ఎక్స్టీరియర్ విషయానికి వస్తే, ముందు భాగంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. హెడ్లైట్ల డిజైన్ను యథాతథంగా ఉంచినప్పటికీ రేడియేటర్ గ్రిల్, ఫ్రంట్ బంపర్ను సవరించారు. టయోటా గ్లోబల్ డిజైన్ ఫిలాసఫీకి అనుగుణంగా ఫ్రంట్ గ్రిల్కు మరింత స్పోర్టీ లుక్ జోడించారు.
సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికి వస్తే, పెద్దగా మార్పులేం లేవు. అయితే, కొత్త గ్లాసీ బ్లాక్ సైడ్ స్కర్ట్స్ ఈ హ్యాచ్బ్యాక్కు మరింత ఆకర్షణీయమైన రూపాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఇక వెనుక భాగంలో చెప్పుకోదగ్గ మార్పులు చేయనందున రియర్ లుక్ దాదాపుగా పాత మోడల్ మాదిరిగానే ఉంటుందని చెప్పొచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్లు: 2026 టయోటా గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ 7 విభిన్న ఎక్స్టీరియర్ కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
- కేఫ్ వైట్ (Cafe White)
- ఎంటైసింగ్ సిల్వర్ (Enticing Silver)
- గేమింగ్ గ్రే (Gaming Grey)
- ఇన్స్టా బ్లూ (Insta Blue)
- స్పోర్టిన్ రెడ్ (Sportin Red)
- బ్లూయిష్ బ్లాక్ (Bluish Black)
- డిజిటల్ టీల్ గ్రీన్ (Digital Teal Green)
ఇందులో చివరి రెండు రంగులను టయోటా గ్లాంజాలో కొత్తగా చేర్చారు.
2026 టయోటా గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంటీరియర్: దీని క్యాబిన్లో కూడా పెద్దగా మార్పులేం చేయలేదు. అయితే, మారుతి బాలెనో ఫేస్లిఫ్ట్ మాదిరిగానే ఇందులోనూ కొత్త ఫీచర్లను చేర్చారు. ముఖ్యంగా టాప్-ఎండ్ వేరియంట్లో 360-డిగ్రీ సరౌండ్ వ్యూ కెమెరా, లెవెల్-2 ADAS సేఫ్టీ సూట్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అదనంగా, ఈ అప్డేటెడ్ గ్లాంజాలో వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, కొత్త అప్హోల్స్టరీ, ప్రీమియం ట్రిమ్ ఎలిమెంట్స్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) వంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి.
2026 టయోటా గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ పవర్ట్రెయిన్: 2026 టయోటా గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంజిన్లోనూ ఎటువంటి మార్పులు లేవు. మారుతి సుజుకి బాలెనో ఫేస్లిఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి 1.2-లీటర్, 3-సిలిండర్ ఇంజిన్నే ఇందులోనూ కొనసాగించారు. ఈ హ్యాచ్బ్యాక్ పెట్రోల్, పెట్రోల్-CNG పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఇది మాన్యువల్, AMT గేర్బాక్స్ ఎంపికలతో వస్తుంది. పెట్రోల్ వెర్షన్లో ఈ ఇంజిన్ 83hp పవర్, 112Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అదే CNG వెర్షన్లో అయితే 70hp పవర్, 102Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ కారులో 'ఆటో స్టార్ట్-స్టాప్' ఫంక్షన్ ఉంది. అలాగే AMT గేర్బాక్స్ పెట్రోల్, పెట్రోల్-CNG వేరియంట్లు రెండింటిలోనూ అందుబాటులో ఉంది.