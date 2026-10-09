ETV Bharat / technology

టయోటా నుంచి పండుగ కానుక: కొత్త ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ లాంఛ్

టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ తన ఫ్లాగ్‌షిప్ ఎస్‌యూవీ ఫార్చ్యూనర్‌లో సరికొత్త 'లీడర్ ఎడిషన్'ను ఇండియాలో లాంఛ్ చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ధర రూ. 36.51 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతోంది.

టయోటా నుంచి పండుగ కానుక: కొత్త ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ లాంఛ్
టయోటా నుంచి పండుగ కానుక: కొత్త ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ లాంఛ్ (ఫొటో క్రెడిట్: Toyota Kirloskar Motor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 9, 2026 at 8:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: పండుగ సీజన్‌లో సేల్స్ పెంచుకునేందుకు టయోటా కిర్లోస్కర్ తన 2026 ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్‌ను లాంఛ్ చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ మాన్యువల్ వేరియంట్ ధర రూ. 36.51 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించగా, ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ ధర రూ. 38.72 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.

ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్‌లో ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్‌లో కాస్మెటిక్ మార్పులు చేశారు. అయితే మెకానికల్‌గా ఇది ఫార్చ్యూనర్ 4x2 (టూ-వీల్-డ్రైవ్) వెర్షన్‌ల మాదిరిగానే ఉంటుంది. దీని బుకింగ్స్ అక్టోబర్ 12, 2026 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. గతంలో 2024, 2025లోనూ ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ లాంఛ్ అయినప్పటికీ, అవి డీలర్-లెవెల్ ఆప్షన్‌గా మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేవి.

2026 ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్‌ ధరల వివరాలు: 2026 టయోటా ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ వెర్షన్లలో విడుదలైంది. ఇందులో ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ ధర మాన్యువల్ వేరియంట్ కంటే రూ. 2.21 లక్షలు ఎక్కువగా ఉంది.

2026 టయోటా ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ వేరియంట్లుధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
లీడర్ ఎడిషన్ 4x2 MTరూ. 36.51 లక్షలు
లీడర్ ఎడిషన్ 4x2 ATరూ. 38.72 లక్షలు

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను "సూపర్ వైట్", "ప్లాటినం వైట్ పెర్ల్", "యాటిట్యూడ్ బ్లాక్" అనే మూడు బాహ్య రంగుల ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇంతకుముందు వచ్చిన లీడర్ ఎడిషన్‌లో అందుబాటులో ఉన్న "సిల్వర్ మెటాలిక్" ఆప్షన్​ను ఇప్పుడు అందించడం లేదు.

2026 టయోటా ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ పవర్‌ట్రెయిన్: ఇంజిన్ విషయానికొస్తే, ఈ కారులో స్టాండర్డ్ వెర్షన్‌లో ఉండే అదే 4-సిలిండర్ డీజిల్ ఇంజిన్​ను అమర్చారు. ఈ ఇంజిన్​ 204hp పవర్, 500Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది.

దీనిని 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో జతచేసినప్పుడు, టార్క్ అవుట్‌పుట్ 420Nmకు తగ్గుతుంది. 2026 ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ కేవలం టూ-వీల్ డ్రైవ్ (4x2) కాన్ఫిగరేషన్‌లో మాత్రమే లభిస్తుందనే విషయాన్ని గమనించాలి.

2026 ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్‌ ఎక్స్​టీరియర్: ఎక్స్​టీరియర్ విషయానికొస్తే, స్టాండర్డ్ ఫార్చ్యూనర్‌తో పోలిస్తే ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్‌లో పలు కీలక మార్పులు చేశారు. బ్లాక్ కలర్ ఫ్రంట్ గ్రిల్ డిజైన్, బ్లాక్-సిల్వర్ ట్రిమ్‌తో మరింత అగ్రెసివ్ లుక్‌తో కూడిన ఫ్రంట్ బంపర్, బానెట్‌పై పెద్ద అక్షరాలతో కూడిన 'TOYOTA' బ్యాడ్జింగ్ ఈ ఎడిషన్ ప్రత్యేకతలు. వీటితో పాటు 18-అంగుళాల బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్, డ్యూయల్-టోన్ బ్లాక్ రూఫ్, టెయిల్‌గేట్‌పై బ్లాక్ ట్రిమ్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.

2026 టయోటా ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ ఇంటీరియర్: ఈ కొత్త ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్‌లో డ్యూయల్-టోన్ బ్లాక్-మెరూన్ అప్‌హోల్స్టరీతో పాటు అందుకు తగ్గట్టుగా డోర్ ట్రిమ్స్​ను అందించారు. అదనంగా క్యాబిన్‌లో యాంబియంట్ లైటింగ్, ఇల్యూమినేటెడ్ డోర్ సిల్స్ కూడా ఉన్నాయి.

ఇతర ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఈ 2026 ఎడిషన్‌లో ఆటో-ఫోల్డింగ్ ORVMలు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) వంటివి చేర్చారు. యాంబియంట్ లైటింగ్ మినహా దాదాపు మిగిలిన ఫీచర్లన్నీ 2025 లీడర్ ఎడిషన్‌లోనూ అందుబాటులో ఉన్నాయి.

TAGGED:

FORTUNER LEADER EDITION PRICE
FORTUNER LEADER EDITION FEATURES
FORTUNER LEADER EDITION DESIGN
FORTUNER LEADER EDITION ENGINE
2026 TOYOTA FORTUNER LEADER EDITION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.