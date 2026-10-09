టయోటా నుంచి పండుగ కానుక: కొత్త ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ లాంఛ్
టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ తన ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్యూవీ ఫార్చ్యూనర్లో సరికొత్త 'లీడర్ ఎడిషన్'ను ఇండియాలో లాంఛ్ చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ధర రూ. 36.51 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతోంది.
Published : October 9, 2026 at 8:22 PM IST
Hyderabad: పండుగ సీజన్లో సేల్స్ పెంచుకునేందుకు టయోటా కిర్లోస్కర్ తన 2026 ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ను లాంఛ్ చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ మాన్యువల్ వేరియంట్ ధర రూ. 36.51 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించగా, ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ ధర రూ. 38.72 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.
ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లో ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్లో కాస్మెటిక్ మార్పులు చేశారు. అయితే మెకానికల్గా ఇది ఫార్చ్యూనర్ 4x2 (టూ-వీల్-డ్రైవ్) వెర్షన్ల మాదిరిగానే ఉంటుంది. దీని బుకింగ్స్ అక్టోబర్ 12, 2026 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. గతంలో 2024, 2025లోనూ ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ లాంఛ్ అయినప్పటికీ, అవి డీలర్-లెవెల్ ఆప్షన్గా మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేవి.
2026 ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ ధరల వివరాలు: 2026 టయోటా ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ వెర్షన్లలో విడుదలైంది. ఇందులో ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ ధర మాన్యువల్ వేరియంట్ కంటే రూ. 2.21 లక్షలు ఎక్కువగా ఉంది.
|2026 టయోటా ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ వేరియంట్లు
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
|లీడర్ ఎడిషన్ 4x2 MT
|రూ. 36.51 లక్షలు
|లీడర్ ఎడిషన్ 4x2 AT
|రూ. 38.72 లక్షలు
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ను "సూపర్ వైట్", "ప్లాటినం వైట్ పెర్ల్", "యాటిట్యూడ్ బ్లాక్" అనే మూడు బాహ్య రంగుల ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇంతకుముందు వచ్చిన లీడర్ ఎడిషన్లో అందుబాటులో ఉన్న "సిల్వర్ మెటాలిక్" ఆప్షన్ను ఇప్పుడు అందించడం లేదు.
2026 టయోటా ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ పవర్ట్రెయిన్: ఇంజిన్ విషయానికొస్తే, ఈ కారులో స్టాండర్డ్ వెర్షన్లో ఉండే అదే 4-సిలిండర్ డీజిల్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఈ ఇంజిన్ 204hp పవర్, 500Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
దీనిని 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్తో జతచేసినప్పుడు, టార్క్ అవుట్పుట్ 420Nmకు తగ్గుతుంది. 2026 ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ కేవలం టూ-వీల్ డ్రైవ్ (4x2) కాన్ఫిగరేషన్లో మాత్రమే లభిస్తుందనే విషయాన్ని గమనించాలి.
2026 ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ ఎక్స్టీరియర్: ఎక్స్టీరియర్ విషయానికొస్తే, స్టాండర్డ్ ఫార్చ్యూనర్తో పోలిస్తే ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లో పలు కీలక మార్పులు చేశారు. బ్లాక్ కలర్ ఫ్రంట్ గ్రిల్ డిజైన్, బ్లాక్-సిల్వర్ ట్రిమ్తో మరింత అగ్రెసివ్ లుక్తో కూడిన ఫ్రంట్ బంపర్, బానెట్పై పెద్ద అక్షరాలతో కూడిన 'TOYOTA' బ్యాడ్జింగ్ ఈ ఎడిషన్ ప్రత్యేకతలు. వీటితో పాటు 18-అంగుళాల బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్, డ్యూయల్-టోన్ బ్లాక్ రూఫ్, టెయిల్గేట్పై బ్లాక్ ట్రిమ్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
2026 టయోటా ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్ ఇంటీరియర్: ఈ కొత్త ఫార్చ్యూనర్ లీడర్ ఎడిషన్లో డ్యూయల్-టోన్ బ్లాక్-మెరూన్ అప్హోల్స్టరీతో పాటు అందుకు తగ్గట్టుగా డోర్ ట్రిమ్స్ను అందించారు. అదనంగా క్యాబిన్లో యాంబియంట్ లైటింగ్, ఇల్యూమినేటెడ్ డోర్ సిల్స్ కూడా ఉన్నాయి.
ఇతర ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఈ 2026 ఎడిషన్లో ఆటో-ఫోల్డింగ్ ORVMలు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) వంటివి చేర్చారు. యాంబియంట్ లైటింగ్ మినహా దాదాపు మిగిలిన ఫీచర్లన్నీ 2025 లీడర్ ఎడిషన్లోనూ అందుబాటులో ఉన్నాయి.