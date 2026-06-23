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త్వరలోనే మార్కెట్లోకి కొత్త టాటా టిగోర్.. పేటెంట్ చిత్రాలతో ఫస్ట్ లుక్ రివీల్!

2026 టాటా టిగోర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ త్వరలో మార్కెట్లోకి రానుంది. కంపెనీ ఈ కారు ఎక్స్‌టీరియర్ కోసం డిజైన్ పేటెంట్ ఫైల్ చేసింది. ఈ చిత్రాలు దీని ఫస్ట్ లుక్​ను రివీల్ చేస్తున్నాయి!

2026 Tata Tigor Facelift Design Patented
2026 Tata Tigor Facelift Design Patented (Photo Credit- Intellectual Property India (Govt. of India))
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 23, 2026 at 3:19 PM IST

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Hyderabad: స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ 'టాటా మోటార్స్' తన సరికొత్త 'టాటా టిగోర్' ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్‌పై కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ కొత్త మోడల్ ఎక్స్‌టీరియర్ డిజైన్ కోసం కంపెనీ డిజైన్ పేటెంట్ దాఖలు చేసింది. పేటెంట్‌లో వచ్చిన ఫొటోలను బట్టి చూస్తే, కొత్త టిగోర్ డిజైన్ 'టాటా టియాగో' కారు తరహాలో ఉంది. గతంలో వచ్చిన ప్రీ-ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడళ్లలో కూడా టియాగో, టిగోర్ రెండింటికి దాదాపు ఒకే రకమైన డిజైన్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఫేస్‌లిఫ్ట్‌లో కూడా అదే ట్రెండ్ కొనసాగేలా ఉంది.

2027 నాటికి 4 ఫేస్‌లిఫ్ట్ కార్లు: ఆర్థిక సంవత్సరం 2027 (మార్చి 2026 నాటికి) లోగా తాము నాలుగు ఫేస్‌లిఫ్ట్ కార్లను మార్కెట్లోకి తీసుకురానున్నట్లు టాటా మోటార్స్ మే 2025లో ప్రకటించింది. ఈ నాలుగు కార్లలో రెండు టాటా టియాగో ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడళ్లు. వాటిలో ఒకటి పెట్రోల్ (ICE) వెర్షన్ కాగా, మరొకటి ఎలక్ట్రిక్ (EV) వెర్షన్. ఇవి ఇప్పటికే మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. ఇక ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఫేస్‌లిఫ్ట్ రూపంలో రానున్న మిగిలిన రెండు మోడళ్లు 2026 టాటా టిగోర్, టిగోర్ ఈవీ.

2026 Tata Tigor Facelift Design Patented
2026 Tata Tigor Facelift Design Patented (Photo Credit- Intellectual Property India (Govt. of India))

పేటెంట్ ఇమేజ్‌లో బయటపడ్డ వివరాలు: డిజైన్ పేటెంట్ చిత్రాల ప్రకారం, కొత్త టిగోర్‌లో సన్నని హెడ్‌లైట్స్, మధ్యలో కనెక్టింగ్ బార్‌తో స్లీక్ ఫాసియా కనిపిస్తోంది. దీనికి టియాగో తరహాలో గ్లాస్ బ్లాక్ ఫినిష్ ఇవ్వొచ్చు. బంపర్ డిజైన్ కూడా మునుపటి కంటే క్లీన్‌గా ఉంది. ఇందులో పెద్ద ఎయిర్ వెంట్స్‌తో పాటు, పిక్సెల్-స్టైల్ ఎల్ఈడి (LED) ఫాగ్ లాంప్ హౌసింగ్‌ను కూడా చేర్చారు.

సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికి వస్తే, కొత్త టిగోర్‌లో అల్లాయ్ వీల్ డిజైన్​ను కొత్తగా మార్చారు. అయితే వీల్ సైజు 15 అంగుళాలుగానే కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. స్పష్టంగా కనిపించే వీల్ ఆర్చ్‌లు బ్లాక్ క్లాడింగ్ ఉన్నట్లు సూచిస్తున్నాయి. డిజైన్ పేటెంట్ ఇమేజ్‌లో నాచ్‌బ్యాక్-స్టైల్ టేపరింగ్ రూఫ్‌లైన్ కూడా కనిపిస్తోంది.

2026 Tata Tigor Facelift Design Patented
2026 Tata Tigor Facelift Design Patented (Photo Credit- Intellectual Property India (Govt. of India))

కారు వెనుక భాగం గురించి మాట్లాడుకుంటే, టెయిల్-లైట్స్ ప్లాస్టిక్ ట్రిమ్‌తో కనెక్ట్ అయినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. రియర్ బంపర్ చాలా సింపుల్‌గా ఉంది. బంపర్‌కు ఇరువైపులా రిఫ్లెక్టర్లు, మధ్యలో రివర్సింగ్ ల్యాంప్ కోసం ఒక హౌసింగ్ ఉన్నాయి.

2026 Tata Tigor Facelift Design Patented
2026 Tata Tigor Facelift Design Patented (Photo Credit- Intellectual Property India (Govt. of India))

మరోవైపు, టాటా టిగోర్ EV డిజైన్ దాదాపుగా దాని ICE వెర్షన్‌ను పోలి ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే EV-స్పెసిఫిక్ మార్పులు ఉంటాయి. అందులో బ్లాంక్డ్-ఆఫ్ గ్రిల్, డిఫరెంట్ స్టైల్ వీల్స్, మారిన బంపర్ డిజైన్ ఉండొచ్చు.

2026 టాటా టిగోర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ పవర్‌ట్రెయిన్: టాటా టిగోర్‌ని టియాగో ప్లాట్‌ఫామ్‌పైనే నిర్మితమవుతుంది కాబట్టి, ఇంజిన్, గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్లు కూడా అవే ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఈ కారు 1.2-లీటర్, నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది, ఇది 86hp పవర్​ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అదే దీని CNG వెర్షన్ అయితే 75.5hp పవర్ అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్‌లు 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 5-స్పీడ్ AMT ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆప్షన్లతో లభిస్తాయి.

2026 Tata Tigor Facelift Design Patented
2026 Tata Tigor Facelift Design Patented (Photo Credit- Intellectual Property India (Govt. of India))

ఇక 2026 టాటా టిగోర్ EV (Tata Tigor EV) విషయానికి వస్తే, దీనిలో టియాగో EVలో ఉన్న బ్యాటరీ, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సెటప్‌నే వాడే అవకాశం ఉంది. ఇందులో 61hp మోటార్‌తో కూడిన 19.2kWh బ్యాటరీ, 75hp మోటార్‌తో కూడిన బిగ్ 24kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్లు ఉండవచ్చు. ఛార్జింగ్ టైమ్ విషయంలో మెరుగైన అప్‌డేట్స్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు. దీని బాడీ స్టైల్ వేరుగా ఉండటం వల్ల, దీని రేంజ్ టియాగో EV అందించే 226km-285km రేంజ్ కంటే భిన్నంగా ఉండవచ్చు.

2026 టాటా టిగోర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ధర: ఫేస్‌లిఫ్ట్ అప్‌డేట్‌తో పాటు, కొత్త టాటా టిగోర్ ధరల్లో కూడా కొంత మార్పు ఉండొచ్చు. ప్రస్తుతం టాటా టిగోర్ ICE (పెట్రోల్/సీఎన్‌జీ) ధర రూ. 5.55 లక్షల నుంచి రూ. 8.84 లక్షల వరకు ఉంది. అదే టిగోర్ EV ధర రూ. 12.49 లక్షల నుంచి రూ. 13.75 లక్షల వరకు ఉంది. టాటా పంచ్ EV, టియాగో EV లాగానే, కొత్త టిగోర్ EVని కూడా బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సబ్‌స్క్రిప్షన్ (BaaS) స్కీమ్‌తో తీసుకురావచ్చు.

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