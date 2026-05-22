2026 టాటా టియాగో, టియాగో EV ఫేస్లిఫ్ట్లు రివీల్- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
టాటా మోటార్స్ 2026 టియాగో, టియాగో EV ఫేస్లిఫ్ట్లను రివీల్ చేసింది. మే 28న లాంచ్ కానున్న ఈ మోడల్స్ కొత్త డిజైన్, ఫీచర్లతో వస్తున్నాయి.
Published : May 22, 2026 at 10:59 AM IST
Hyderabad: స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ తన అప్డేటెడ్ టాటా టియాగో, టియాగో EV మోడళ్లను ప్రదర్శించింది. అంతేకాకుండా, ఈ రెండు హ్యాచ్బ్యాక్లను మే 28, 2026న విడుదల చేయనున్నట్లు ధృవీకరించింది. కంపెనీ టియాగో ICE, టియాగో EV రెండింటి ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్ను పూర్తిగా పునరుద్ధరించింది. దీంతో ఇవి మునుపటి కంటే మరింత ఆకర్షణీయంగా కన్పిస్తున్నాయి.
టాటా టియాగో, టియాగో EV ఫేస్లిఫ్ట్లో ఏం కొత్తగా ఉంది?: ఈ రెండు హ్యాచ్బ్యాక్ల ఫేస్లిఫ్టెడ్ వెర్షన్ డిజైన్ను పరిశీలిస్తే, వీటిలో ఐబ్రో ఆకారంలోని LED DRLలతో కూడిన బోల్డ్ హెడ్లైట్ల సెట్ను అమర్చారు. దీని ICE వెర్షన్లో పెద్ద ఆల్ట్రోజ్ తరహాలో బ్లాక్ గ్రిల్ ఉండగా, EV వెర్షన్లో బాడీ-కలర్ బ్లాంక్డ్-ఆఫ్ గ్రిల్ లభిస్తుంది. అలాగే, దీని బంపర్ కూడా కొత్తదే. ICE మోడల్లో పిక్సెల్ ఆకారంలోని ఫాగ్ ల్యాంప్లను అమర్చారు, అయితే ఇవి EV వెర్షన్లో అందుబాటులో లేవు.
సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికొస్తే, రెండు మోడళ్లలోనూ రీడిజైన్ చేసిన అలాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి. అయితే వీల్ సైజ్ మాత్రం 15 అంగుళాలుగానే ఉంచినట్లుగా కన్పిస్తోంది. రెండు హ్యాచ్బ్యాక్ వెర్షన్లలోనూ ప్రస్తుత టాటా టియాగో NRGని పోలిన బ్లాక్ వీల్ ఆర్చ్లు ఉన్నాయి. కంపెనీ టెయిల్లైట్లను కూడా పలు వర్టికల్ LED స్ట్రిప్స్తో అప్డేట్ చేసింది. వీటిని ఒక చంకీ బార్తో కలిపారు. ఇది ఇతర కొత్త టాటా మోడళ్లలో ఉన్నట్లుగానే ఉంది. దీని వెనుక బంపర్లు కూడా కొత్తవే, అయితే అవి రెండు హ్యాచ్బ్యాక్ వెర్షన్లలోనూ ఒకే విధంగా ఉంటాయి.
కంపెనీ ఈ కార్లకు సంబంధించిన ఒక టీజర్ వీడియోను విడుదల చేసింది. అందులో ఫ్రంట్ బంపర్పై, బయటి రియర్వ్యూ మిర్రర్ల (ORVMs) కింద కెమెరా పాడ్ను అమర్చినట్లుగా కన్పిస్తోంది. దీంతో వీటిలో కొత్త 360-డిగ్రీ కెమెరా సెటప్ ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఇది టాటా టియాగో, టియాగో EV రెండింటిలోనూ కొత్త ఫీచర్.
2025 మోడల్ ఇయర్ అప్డేట్తో టాటా మోటార్స్ టియాగో ICE, టియాగో EV క్యాబిన్ను పూర్తిగా మార్చేసింది. ఇందులో కొత్త డిజైన్తో కూడిన డ్యాష్బోర్డ్, ఇల్యుమినేటెడ్ లోగోతో ఉన్న కొత్త స్టీరింగ్ వీల్, 10.25-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. అయితే, ఇందులో పాతకాలం నాటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్నే అమర్చారు. తాజాగా ఫేస్లిఫ్ట్తో కంపెనీ దానిని అప్డేట్ చేసి మరింత మోడర్న్ లుక్ తీసుకురావచ్చు.
కారులో ఉండే ఆటోమేటిక్ హెడ్లైట్లు, వైపర్లు, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, కూల్డ్ గ్లోవ్బాక్స్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) వంటి ఇతర ఫీచర్లను యథాతథంగా కొనసాగించవచ్చు. కానీ ప్రస్తుతమున్న రెండు ఎయిర్బ్యాగ్లకు బదులుగా, ఫేస్లిఫ్టెడ్ టియాగో ICE, EV రెండూ స్టాండర్డ్గా 6 ఎయిర్బ్యాగ్లతో రావచ్చు.
టాటా టియాగో ICE పవర్ట్రెయిన్: ఫేస్లిఫ్టెడ్ కంబషన్-పవర్డ్ టాటా టియాగోలో అదే 1.2-లీటర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 86hp పవర్, 113Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 5-స్పీడ్ ఆటోమేటెడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ (AMT)తో వస్తుంది. ఇదే ఇంజిన్తో CNG ఆప్షన్ కూడా లభిస్తుంది. ఇది 75.5hp పవర్, 96.5Nm టార్క్ను అందిస్తుంది.
టాటా టియాగో EV పవర్ట్రెయిన్: టాటా టియాగో EV రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో అమ్ముడవుతోంది. మొదటిది 19.2kWh ఆప్షన్, ఇది 61hp పవర్, 110Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఇక రెండోది 24kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్, ఇది 75hp పవర్, 114Nm టార్క్ను జనరేట్ చేస్తుంది.
రేంజ్ విషయానికొస్తే, 19.2kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 223 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ ఇస్తుంది. అదే సమయంలో 24kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 293 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ను అందిస్తుంది. మరింత ఎక్కువ మైలేజీని అందించేందుకు దీనిలో ప్రస్తుతమున్నదాని కంటే కొంచెం పెద్ద బ్యాటరీని అమర్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
ధరలు ఎంత ఉండొచ్చు?: ఫేస్లిఫ్ట్ (అప్డేట్) కారణంగా వీటి ధరలలో స్వల్ప పెరుగుదల ఉండవచ్చు. ప్రస్తుతం టాటా టియాగో ICE రూ. 4.60 లక్షల నుంచి రూ. 7.68 లక్షల మధ్య అమ్ముడవుతోంది. టియాగో EV ధరలు రూ. 7.99 లక్షల నుంచి రూ. 11.14 లక్షల మధ్య ఉన్నాయి.