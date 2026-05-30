2026 టాటా టియాగో తీసుకోవాలా?- కొనేముందు ఈ వివరాలు తెలుసుకోండి!
టాటా మోటార్స్ ఇటీవలే తన టియాగో మోడల్ను 2026 అప్డేట్లతో విడుదల చేసింది. ఇది ఆరు ట్రిమ్ స్థాయిలలో అందుబాటులో ఉంది. ఏ వేరియంట్లో ఏ ఫీచర్లు ఉన్నాయంటే?
Published : May 30, 2026 at 1:44 PM IST
Hyderabad: స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్, తన ఎంట్రీ-లెవల్ 'టాటా టియాగో ICE', 'టియాగో EV' హ్యాచ్బ్యాక్లను కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ అప్డేట్లతో ఇటీవలే భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. వీటిలో 2026 టియాగో ICE మోడల్ను రూ. 4.70 లక్షల ప్రారంభ ధరతో (ఎక్స్-షోరూమ్) పరిచయం చేసింది. ఈ కారును కంపెనీ తన 'X-ALFA' ప్లాట్ఫామ్పై రూపొందించింది. ఫలితంగా దీని స్టైలింగ్లో గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.
ఈ కొత్త టాటా టియాగో మొత్తం ఆరు ట్రిమ్ స్థాయిలలో అందుబాటులో ఉంది. అవి:
- స్మార్ట్ (Smart)
- ప్యూర్ (Pure)
- ప్యూర్+ (Pure+)
- ప్యూర్+ A (Pure+ A)
- క్రియేటివ్ (Creative)
- క్రియేటివ్+ (Creative+)
ఈ కారు పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు CNG ఆప్షన్ను కూడా అందిస్తుంది. అత్యున్నత స్థాయి (Fully Loaded) ట్రిమ్ మినహా, మిగిలిన అన్ని ట్రిమ్లలోనూ ఈ CNG ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా నిర్దిష్ట వేరియంట్ను బట్టి ఈ రెండు పవర్ట్రెయిన్లు మాన్యువల్, AMT ఆప్షన్లతో లభిస్తాయి. ఈ సందర్భంగా వీటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయ్? ఏది వాల్యూ ఫర్ మనీ? ఏ ట్రిమ్లో ఎటువంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి? వంటి వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి. తద్వారా వీటిలో ఏది తీసుకోవాలో మీకు ఓ ఐడియా వస్తుంది.
1. 2026 టాటా టియాగో స్మార్ట్:
(ధర: పెట్రోల్ MT- ₹4.70 లక్షలు, CNG MT- ₹5.80 లక్షలు)
- 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు
- డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్
- LED టెయిల్ ల్యాంప్స్
- రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు
- టిల్ట్-అడ్జస్టబుల్ స్టీరింగ్
- ఎయిర్ కండిషనింగ్
- ISOFIX
- ప్రయాణీకులందరికీ 3-పాయింట్ సీట్బెల్ట్లు
- ABS అండ్ కార్నర్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్
- 12V పవర్ అవుట్లెట్
- 13-అంగుళాల స్టీల్ వీల్స్ (పెట్రోల్)
- 14-అంగుళాల స్టీల్ వీల్స్ (CNG)
2. 2026 టాటా టియాగో ప్యూర్:
(ధర: పెట్రోల్ MT- ₹5.50 లక్షలు, CNG MT- ₹6.50 లక్షలు, పెట్రోల్ AMT- ₹6.00 లక్షలు, CNG AMT- ₹7.05 లక్షలు)
'స్మార్ట్' వేరియంట్తో పోలిస్తే అదనపు ఫీచర్లు
- బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో కూడిన డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్
- కవర్లతో కూడిన 14-అంగుళాల స్టీల్ వీల్స్
- ఎత్తు సర్దుబాటు చేయగల డ్రైవర్ సీటు
- రియర్ డిఫాగర్
- స్టీరింగ్పై అమర్చిన ఆడియో కంట్రోల్స్
- స్టీరింగ్పై అమర్చిన ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు (AMT)
- పవర్ విండోస్
- ఎలక్ట్రికల్గా సర్దుబాటు చేయగల వింగ్ మిర్రర్స్
- రిమోట్ లాక్/అన్లాక్ అండ్ సెంట్రల్ లాకింగ్
- డే/నైట్ IRVM
- ఫాలో-మీ-హోమ్ హెడ్ల్యాంప్స్
- ఫ్రంట్ USB ఛార్జింగ్ సాకెట్ (టైప్ A అండ్ టైప్ C)
- 2 స్పీకర్లు
3. 2026 టాటా టియాగో ప్యూర్+:
(ధర: పెట్రోల్ MT – ₹6 లక్షలు, CNG MT- ₹7 లక్షలు, పెట్రోల్ AMT- ₹6.55 లక్షలు, CNG AMT- ₹7.55 లక్షలు)
'ప్యూర్' వేరియంట్కు అదనంగా లభించే ఫీచర్లు:
- 8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్
- వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో/యాపిల్ కార్ప్లే
- రివర్స్ కెమెరా
- క్రూయిజ్ కంట్రోల్
- ESP అండ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్
- హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్
- 4 స్పీకర్లు
- టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్
- వేగాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా లాక్ అయ్యే డోర్లు (Speed-Sensing Auto Door Lock)
- 65W Type-C ఛార్జింగ్ సాకెట్ (ముందు భాగంలో)
4. 2026 టాటా టియాగో ప్యూర్+ A:
(ధర: పెట్రోల్ MT- ₹6.50 లక్షలు, CNG MT- ₹7.50 లక్షలు, పెట్రోల్ AMT- అందుబాటులో లేదు, CNG AMT- అందుబాటులో లేదు)
'ప్యూర్+' వేరియంట్పై అదనపు ఫీచర్లు
- వెనుక లైట్బార్
- స్టోరేజ్తో కూడిన ఫ్రంట్ సెంటర్ ఆర్మ్రెస్ట్
- రియర్ AC వెంట్లు
- ఆటో క్లైమేట్ కంట్రోల్
- కీలెస్ ఎంట్రీ & గో
- ఆటో హెడ్ల్యాంప్లు
- రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు
- రియర్ వైపర్ అండ్ వాషర్
- 14-అంగుళాల స్టైలిష్ స్టీల్ వీల్స్
- రియర్ పార్సెల్ షెల్ఫ్ (పెట్రోల్)
5. 2026 టాటా టియాగో క్రియేటివ్:
(ధర: పెట్రోల్ MT- ₹7 లక్షలు, CNG MT- ₹8 లక్షలు, పెట్రోల్ AMT- ₹7.55 లక్షలు, CNG AMT- ₹8.55 లక్షలు)
'ప్యూర్+ A' వేరియంట్పై అదనపు ఫీచర్లు
360-డిగ్రీ కెమెరా
బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్
10.25-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్
DRLలతో కూడిన LED హెడ్ల్యాంప్లు
15-అంగుళాల డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్ (పెట్రోల్)
ఆటో-ఫోల్డ్ ORVMలు
కూల్డ్ గ్లోవ్బాక్స్
వన్-టచ్ డ్రైవర్ విండో డౌన్
సీట్ బ్యాక్ పాకెట్స్
6. 2026 టాటా టియాగో క్రియేటివ్+:
(ధర: పెట్రోల్ MT- ₹7.30 లక్షలు, పెట్రోల్ AMT- ₹7.85 లక్షలు)
'క్రియేటివ్' వేరియంట్తో పోలిస్తే అదనపు ఫీచర్లు
- వైర్లెస్ ఛార్జర్తో కూడిన స్మార్ట్ఫోన్ డెక్
- కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లు
- LED ఫాగ్ ల్యాంప్స్
- 65W Type-C ఛార్జింగ్ సాకెట్ (వెనుక వైపు)
- బ్లాక్-ఫినిష్డ్ రూఫ్
2026 టాటా టియాగో పవర్ట్రెయిన్: ఇది పెట్రోల్, CNG రెండు వేరియంట్లలోనూ లభిస్తుంది. ఈ రెండు ఎంపికలలోనూ ఇంజిన్ ఒకేలా ఉంటుంది. గత టియాగో మోడల్లో కనిపించిన అదే 1.2-లీటర్, 3-సిలిండర్, నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్ను ఇందులోనూ పొందుపరిచారు. పెట్రోల్పై నడుస్తున్నప్పుడు ఈ ఇంజిన్ 85 bhp పవర్, 113 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అదే CNGపై అయితే, ఇది 74.5 bhp పవర్, 96.5 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. వేరియంట్లను బట్టి, ఈ రెండు ఎంపికలు కూడా 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 5-స్పీడ్ AMT ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తాయి.