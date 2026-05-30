2026 టాటా టియాగో తీసుకోవాలా?- కొనేముందు ఈ వివరాలు తెలుసుకోండి!

టాటా మోటార్స్ ఇటీవలే తన టియాగో మోడల్‌ను 2026 అప్‌డేట్‌లతో విడుదల చేసింది. ఇది ఆరు ట్రిమ్ స్థాయిలలో అందుబాటులో ఉంది. ఏ వేరియంట్‌లో ఏ ఫీచర్లు ఉన్నాయంటే?

2026 Tata Tiago (Photo Credit- Tata Motors)
Published : May 30, 2026 at 1:44 PM IST

Hyderabad: స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్, తన ఎంట్రీ-లెవల్ 'టాటా టియాగో ICE', 'టియాగో EV' హ్యాచ్‌బ్యాక్‌లను కొత్త ఫేస్‌లిఫ్ట్ అప్‌డేట్‌లతో ఇటీవలే భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. వీటిలో 2026 టియాగో ICE మోడల్‌ను రూ. 4.70 లక్షల ప్రారంభ ధరతో (ఎక్స్-షోరూమ్) పరిచయం చేసింది. ఈ కారును కంపెనీ తన 'X-ALFA' ప్లాట్‌ఫామ్‌పై రూపొందించింది. ఫలితంగా దీని స్టైలింగ్​లో గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.

ఈ కొత్త టాటా టియాగో మొత్తం ఆరు ట్రిమ్ స్థాయిలలో అందుబాటులో ఉంది. అవి:

  • స్మార్ట్ (Smart)
  • ప్యూర్ (Pure)
  • ప్యూర్+ (Pure+)
  • ప్యూర్+ A (Pure+ A)
  • క్రియేటివ్ (Creative)
  • క్రియేటివ్+ (Creative+)

ఈ కారు పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో పాటు CNG ఆప్షన్‌ను కూడా అందిస్తుంది. అత్యున్నత స్థాయి (Fully Loaded) ట్రిమ్ మినహా, మిగిలిన అన్ని ట్రిమ్‌లలోనూ ఈ CNG ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా నిర్దిష్ట వేరియంట్‌ను బట్టి ఈ రెండు పవర్‌ట్రెయిన్‌లు మాన్యువల్, AMT ఆప్షన్‌లతో లభిస్తాయి. ఈ సందర్భంగా వీటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయ్? ఏది వాల్యూ ఫర్ మనీ? ఏ ట్రిమ్​లో ఎటువంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి? వంటి వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి. తద్వారా వీటిలో ఏది తీసుకోవాలో మీకు ఓ ఐడియా వస్తుంది.

2026 Tata Tiago Interior (Photo Credit- Tata Motors)

1. 2026 టాటా టియాగో స్మార్ట్:

(ధర: పెట్రోల్ MT- ₹4.70 లక్షలు, CNG MT- ₹5.80 లక్షలు)

  • 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు
  • డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్
  • LED టెయిల్ ల్యాంప్స్
  • రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు
  • టిల్ట్-అడ్జస్టబుల్ స్టీరింగ్
  • ఎయిర్ కండిషనింగ్
  • ISOFIX
  • ప్రయాణీకులందరికీ 3-పాయింట్ సీట్‌బెల్ట్‌లు
  • ABS అండ్ కార్నర్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్
  • 12V పవర్ అవుట్‌లెట్
  • 13-అంగుళాల స్టీల్ వీల్స్ (పెట్రోల్)
  • 14-అంగుళాల స్టీల్ వీల్స్ (CNG)

2. 2026 టాటా టియాగో ప్యూర్:

(ధర: పెట్రోల్ MT- ₹5.50 లక్షలు, CNG MT- ₹6.50 లక్షలు, పెట్రోల్ AMT- ₹6.00 లక్షలు, CNG AMT- ₹7.05 లక్షలు)

'స్మార్ట్' వేరియంట్‌తో పోలిస్తే అదనపు ఫీచర్లు

  • బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో కూడిన డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్
  • కవర్లతో కూడిన 14-అంగుళాల స్టీల్ వీల్స్
  • ఎత్తు సర్దుబాటు చేయగల డ్రైవర్ సీటు
  • రియర్ డిఫాగర్
  • స్టీరింగ్‌పై అమర్చిన ఆడియో కంట్రోల్స్
  • స్టీరింగ్‌పై అమర్చిన ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు (AMT)
  • పవర్ విండోస్
  • ఎలక్ట్రికల్‌గా సర్దుబాటు చేయగల వింగ్ మిర్రర్స్
  • రిమోట్ లాక్/అన్‌లాక్ అండ్ సెంట్రల్ లాకింగ్
  • డే/నైట్ IRVM
  • ఫాలో-మీ-హోమ్ హెడ్‌ల్యాంప్స్
  • ఫ్రంట్ USB ఛార్జింగ్ సాకెట్ (టైప్ A అండ్ టైప్ C)
  • 2 స్పీకర్లు

3. 2026 టాటా టియాగో ప్యూర్+:

(ధర: పెట్రోల్ MT – ₹6 లక్షలు, CNG MT- ₹7 లక్షలు, పెట్రోల్ AMT- ₹6.55 లక్షలు, CNG AMT- ₹7.55 లక్షలు)

'ప్యూర్' వేరియంట్‌కు అదనంగా లభించే ఫీచర్లు:

  • 8-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్
  • వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో/యాపిల్ కార్​ప్లే
  • రివర్స్ కెమెరా
  • క్రూయిజ్ కంట్రోల్
  • ESP అండ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్
  • హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్
  • 4 స్పీకర్లు
  • టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్
  • వేగాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్‌గా లాక్ అయ్యే డోర్లు (Speed-Sensing Auto Door Lock)
  • 65W Type-C ఛార్జింగ్ సాకెట్ (ముందు భాగంలో)

4. 2026 టాటా టియాగో ప్యూర్+ A:

(ధర: పెట్రోల్ MT- ₹6.50 లక్షలు, CNG MT- ₹7.50 లక్షలు, పెట్రోల్ AMT- అందుబాటులో లేదు, CNG AMT- అందుబాటులో లేదు)

'ప్యూర్+' వేరియంట్‌పై అదనపు ఫీచర్లు

  • వెనుక లైట్‌బార్
  • స్టోరేజ్‌తో కూడిన ఫ్రంట్ సెంటర్ ఆర్మ్‌రెస్ట్
  • రియర్ AC వెంట్లు
  • ఆటో క్లైమేట్ కంట్రోల్
  • కీలెస్ ఎంట్రీ & గో
  • ఆటో హెడ్‌ల్యాంప్‌లు
  • రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు
  • రియర్ వైపర్ అండ్ వాషర్
  • 14-అంగుళాల స్టైలిష్ స్టీల్ వీల్స్
  • రియర్ పార్సెల్ షెల్ఫ్ (పెట్రోల్)

5. 2026 టాటా టియాగో క్రియేటివ్:

(ధర: పెట్రోల్ MT- ₹7 లక్షలు, CNG MT- ₹8 లక్షలు, పెట్రోల్ AMT- ₹7.55 లక్షలు, CNG AMT- ₹8.55 లక్షలు)

'ప్యూర్+ A' వేరియంట్‌పై అదనపు ఫీచర్లు

360-డిగ్రీ కెమెరా

బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్

10.25-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్

DRLలతో కూడిన LED హెడ్‌ల్యాంప్‌లు

15-అంగుళాల డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్ (పెట్రోల్)

ఆటో-ఫోల్డ్ ORVMలు

కూల్డ్ గ్లోవ్‌బాక్స్

వన్-టచ్ డ్రైవర్ విండో డౌన్

సీట్ బ్యాక్ పాకెట్స్

6. 2026 టాటా టియాగో క్రియేటివ్+:

(ధర: పెట్రోల్ MT- ₹7.30 లక్షలు, పెట్రోల్ AMT- ₹7.85 లక్షలు)

'క్రియేటివ్' వేరియంట్‌తో పోలిస్తే అదనపు ఫీచర్లు

  • వైర్‌లెస్ ఛార్జర్‌తో కూడిన స్మార్ట్‌ఫోన్ డెక్
  • కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లు
  • LED ఫాగ్ ల్యాంప్స్
  • 65W Type-C ఛార్జింగ్ సాకెట్ (వెనుక వైపు)
  • బ్లాక్-ఫినిష్డ్ రూఫ్
Side Profile of the 2026 Tata Tiago (Photo Credit- Tata Motors)

2026 టాటా టియాగో పవర్‌ట్రెయిన్: ఇది పెట్రోల్, CNG రెండు వేరియంట్లలోనూ లభిస్తుంది. ఈ రెండు ఎంపికలలోనూ ఇంజిన్ ఒకేలా ఉంటుంది. గత టియాగో మోడల్‌లో కనిపించిన అదే 1.2-లీటర్, 3-సిలిండర్, నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్‌ను ఇందులోనూ పొందుపరిచారు. పెట్రోల్‌పై నడుస్తున్నప్పుడు ఈ ఇంజిన్ 85 bhp పవర్, 113 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అదే CNGపై అయితే, ఇది 74.5 bhp పవర్, 96.5 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది. వేరియంట్లను బట్టి, ఈ రెండు ఎంపికలు కూడా 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 5-స్పీడ్ AMT ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో వస్తాయి.

