టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ వచ్చేసిందోచ్- ధర ఎంతో తెలిస్తే షోరూమ్కు పరిగెడతారు!
2026 టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : January 13, 2026 at 2:02 PM IST
Hyderabad: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ మార్కెట్లోకి వచ్చేసింది. కంపెనీ దీనిలో కొత్త టర్బో ఇంజిన్, 360 కెమెరాతో పాటు అనేక అనేక కొంగొత్త ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ SUV ఫీచర్లు, ఇంజిన్, ధరతో పాటు ఇతర వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.
2026 టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ ఫీచర్లు: కంపెనీ ఈ SUVలో అనేక అద్భుతమైన ఫీచర్లను అందించింది. వీటిలో డ్యూయల్-టోన్ డాష్బోర్డ్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ప్లే, టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్, ఎక్స్ప్రెస్కూల్, ఆటో-డిమ్మింగ్ IRVM, 6- ఎయిర్బ్యాగులు, ESP, ISOFIX చైల్డ్ యాంకరేజ్, ఆటో హెడ్లైట్లు, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు, 26.03 cm ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 17.78 cm డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, LED టెయిల్ ల్యాంప్లు, 16-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, LED ఫాగ్ ల్యాంప్లు, ఎకో అండ్ సిటీ డ్రైవ్ మోడ్లు, ఐడిల్ స్టార్ట్/స్టాప్ ఉన్నాయి.
దీని ఇంజిన్ ఎంత శక్తివంతమైనది?: కంపెనీ ఈ SUVలో మూడు ఇంజిన్ ఎంపికలను అందిస్తోంది. మొదటిది 1.5-లీటర్ రెవోట్రాన్ ఇంజిన్, ఇది 87.8 PS శక్తిని, 115 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. రెండవ ఇంజిన్ ఆప్షన్ 1.2-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్. ఇది 120 PS శక్తిని, 170 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మూడవది 1.2-లీటర్ CNG ఇంజిన్ ఆప్షన్. ఇది 73.4 PS శక్తిని, 103 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
దీని ధర ఎంత?: టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ను ₹5.59 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు విడుదల చేసింది. టాప్-ఎండ్ పెట్రోల్ వేరియంట్ ధర రూ. 8.99 లక్షలు. CNG వేరియంట్లు రూ. 6.69 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. దీని టాప్ CNG వేరియంట్ల ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 9.69 లక్షలు.
|PERSONA/Transformation
|Petrol MT Price
|CNG MT Price
|Smart
|రూ. 5.59 లక్షలు
|రూ. 6.69 లక్షలు
|Pure
|రూ. 6.49 లక్షలు
|రూ. 7.49 లక్షలు
|Pure+
|రూ. 6.99 లక్షలు
|రూ. 7.99 లక్షలు
|Adventure
|రూ. 7.59 లక్షలు
|రూ. 8.59 లక్షలు
|Accomplished
|రూ. 8.29 లక్షలు
|రూ. 9.29 లక్షలు
|Accomplished + S
|రూ. 8.99 లక్షలు
|—
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: ఈ టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ భారతదేశంలోని కాంపాక్ట్ SUV విభాగంలో ఉంటుంది. ఇది మార్కెట్లో మారుతి సుజుకి ఇగ్నిస్, హ్యుందాయ్ ఎక్సెంట్ వంటి కార్లతో పోటీ పడుతోంది.