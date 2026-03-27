లాంఛ్కు రెడీగా 2026 సుజుకి బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్- టీజర్ చూశారా?
ఏప్రిల్ 2న జరగనున్న ఆవిష్కరణకు ముందుగానే, సుజుకి తన 2026 బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్ మోడల్కు సంబంధించిన ఒక టీజర్ను విడుదల చేసింది.
Published : March 27, 2026 at 12:06 PM IST
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ సుజుకి మోటార్సైకిల్ ఇండియా, తన 2026 సుజుకి బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్ స్కూటర్ను ఏప్రిల్ 2న విడుదల చేయడానికి సిద్ధమైంది. దీనిలో భాగంగా కంపెనీ తాజాగా ఒక టీజర్ను విడుదల చేసింది. ఈ టీజర్ చిత్రం స్కూటర్ హెడ్ల్యాంప్ను క్లుప్తంగా చూపిస్తోంది. ఇది భారత మార్కెట్ కోసం ఉద్దేశించిన, తర్వాతి తరం (next-generation) "2026 సుజుకి బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్" అని బలంగా సూచిస్తోంది. ఈ బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్ 2018 నుంచి విక్రయాలకు అందుబాటులో ఉంది. ఇది 125cc విభాగంలో సుజుకి అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న స్కూటర్లలో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది.
2026 సుజుకి బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్ డిజైన్: ఈ స్కూటర్ టీజర్, ప్రస్తుత మోడల్కు భిన్నంగా, స్ప్లిట్ హెడ్ల్యాంప్ లేఅవుట్తో కూడిన సరికొత్త హెడ్ల్యాంప్ సెటప్ను వెల్లడిస్తోంది. చూస్తుంటే, ఈ కొత్త డిజైన్ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అమ్ముడవుతున్న అధిక-డిస్ప్లేస్మెంట్ బర్గ్మాన్ మోడళ్ల నుంచి ప్రేరణ పొందినట్లు కనిపిస్తోంది.
సుజుకి మోటార్సైకిల్ ఈ స్కూటర్కు సంబంధించిన సాంకేతిక వివరాలను ఇంకా వెల్లడించనప్పటికీ, తాజా "సుజుకి యాక్సెస్"లో ప్రవేశపెట్టిన అప్డేట్ల నుంచి కొత్త బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్ ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ అప్డేట్లలో 125cc సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్కు చేసిన మార్పులు ఉన్నాయి, అవి: అప్డేట్ చేసిన క్యామ్షాఫ్ట్ ప్రొఫైల్, సవరించిన ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ మౌంటింగ్ యాంగిల్, కొత్తగా డిజైన్ చేసిన క్రాంక్కేస్, ఎయిర్ ఇన్టేక్ సిస్టమ్లో మెరుగుదలలు.
సుజుకి యాక్సెస్ ట్రాన్స్మిషన్ను కూడా అప్డేట్ చేశారని, ఇందులో కొత్త 'రోలర్-టైప్ వన్-వే క్లచ్', సవరించిన క్లచ్ స్ప్రింగ్లు ఉన్నాయని గమనించాలి. ఇప్పుడు 2026 సుజుకి బర్గ్మాన్లో కూడా ఇటువంటి మార్పులనే ఆశించవచ్చు; వీటితో పాటు, ఈ మోడల్కు ప్రత్యేకమైన ట్యూనింగ్ కూడా ఇందులో ఉండవచ్చు.
ఈ విభాగంలో పెరుగుతున్న పోటీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, సుజుకి బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్ 150 వంటి అధిక డిస్ప్లేస్మెంట్ వెర్షన్ను ప్రవేశపెట్టవచ్చని కూడా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.
2026 సుజుకి బర్గ్మాన్ ఫీచర్లు (అంచనా): ఈ అప్కమింగ్ సుజుకి బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్ మోడల్ ఫీచర్ల పరంగా కొన్ని అప్డేట్లను కూడా పొందవచ్చు. 2025 యాక్సెస్ 125 మోడల్లో పరిచయం చేసిన 4.2-అంగుళాల రంగు TFT డిస్ప్లేతో పాటు, అదనపు కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు కూడా ఇందులో ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ అప్డేట్తో, ఈ 'మాక్సీ-స్టైల్' స్కూటర్లో ABS సదుపాయం కూడా అందుబాటులోకి రావచ్చు.
2026 సుజుకి బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్ ధర: ప్రస్తుతం, మార్కెట్లో బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్ మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. వీటి ధరలు రూ. 93,676 నుంచి రూ. 1.08 లక్షల మధ్య (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉన్నాయి. ఈ స్కూటర్ విడుదలైనప్పటి నుంచి ఇందులో పెద్దగా మార్పులేమీ చేయలేదు. దీనికి ఏకైక మినహాయింపు 2022లో ప్రవేశపెట్టిన 'EX' వేరియంట్. ఇందులో పెద్దవైన 12-అంగుళాల వీల్స్, ఇంజిన్ ఆటో స్టార్ట్/స్టాప్ సిస్టమ్, సైలెంట్ స్టార్ట్ సిస్టమ్ వంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.