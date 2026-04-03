అదిరే అప్డేట్లతో 2026 "బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్" లాంఛ్- రూ. 1.02 లక్షలకే!
భారతమార్కెట్లో 2026 సుజుకి బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్ స్కూటర్ లాంఛ్ అయింది. దీని ధర రూ. 1.02 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : April 3, 2026 at 4:47 PM IST
Hyderabad: సుజుకి మోటార్సైకిల్ ఇండియా తన మ్యాక్సీ-స్టైల్ 125cc "బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్" స్కూటర్ డిజైన్, ఫీచర్లు, సౌకర్యం, పనితీరులో అప్డేట్ చేసింది. భారతదేశంలో ఇప్పటికే 1.1 మిలియన్లకు పైగా యూనిట్లు అమ్ముడవడంతో, బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్ తనకంటూ ఒక బలమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. ఇప్పుడు ఈ తాజా వెర్షన్ ఒక ప్రీమియం ఫ్యామిలీ స్కూటర్గా దానిని మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్తుంది.
2026 బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్: ఈ కొత్త "బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్" రెండు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చారు. అవి:
- రైడ్ కనెక్ట్ ఎడిషన్ (Ride Connect Edition)
- రైడ్ కనెక్ట్ TFT ఎడిషన్ (Ride Connect TFT Edition)
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు: కంపెనీ వీటిలో రైడ్ కనెక్ట్ ఎడిషన్ ధరను రూ. 1,01,944 (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ)గా, రైడ్ కనెక్ట్ TFT ఎడిషన్ను రూ. 1,13,220 (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ)గా నిర్ణయించింది. ఈ కొత్త మోడల్తో పాటు సుజుకి ఇంతకుముందున్న "బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్ EX" మోడల్ను కూడా విక్రయించడం కొనసాగిస్తుంది. దీని ధర మార్కెట్లో రూ. 1,07,902 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.
ఈ కొత్త స్కూటర్ ఆకర్షణీయమైన, ఆధునిక థీమ్ను అనుసరిస్తుంది. దీని మొత్తం ఆకారం సుపరిచితంగానే ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పుడు ఇది మరింత క్లీన్ డీటెయిలింగ్, మరింత ప్రీమియం ఫినిషింగ్తో వస్తుంది. ఈ స్కూటీలోని కొత్త ఎలిమెంట్లలో బాడీ-మౌంటెడ్ స్ప్లిట్-లెన్స్ LED హెడ్లైట్లు, ఇంటిగ్రేటెడ్ పొజిషన్ లైట్లు, కాంపాక్ట్ LED ఇండికేటర్లు, అప్డేట్ చేసిన LED టెయిల్-ల్యాంప్, మెటాలిక్-ఫినిష్ చిహ్నాలు, డార్క్ స్మోక్డ్ విండ్స్క్రీన్, మరింత స్టైలిష్గా పైకి వంగిన మఫ్లర్ ఉన్నాయి.
సుజుకి పొడవైన, వెడల్పాటి ఫుట్బోర్డ్ను అలాగే ఉంచింది. ఇది రైడర్లు తమ కాళ్లను మరింత సులభంగా చాచుకోవడానికి, విశ్రాంతిగా రైడింగ్ పొజిషన్లో కూర్చోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. సీటు కూడా పొడవుగా ఉంటుంది. రైడర్, వెనుక కూర్చునే వ్యక్తి ఇద్దరికీ సరిపడా స్థలం ఉంటుంది. మరింత ఉపయోగకరమైన అప్గ్రేడ్లలో ఒకటి సీటు కింద ఉన్న పెద్ద స్టోరేజ్ ఏరియా. ఇది 21.5 లీటర్ల నుంచి 24.6 లీటర్లకు పెరిగింది. దీనిలో ఇప్పుడు ఫుల్-ఫేస్ హెల్మెట్ను కూడా ఉంచుకోవచ్చు.
ఈ స్కూటర్లో స్టాండర్డ్గా రెండు ఫ్రంట్ స్టోరేజ్ కంపార్ట్మెంట్లు, ఒక USB ఛార్జింగ్ అవుట్లెట్, డ్యూయల్ యూటిలిటీ హుక్స్, సెంటర్ స్టాండ్ & సైడ్ స్టాండ్ లభిస్తాయి. ఉన్నత శ్రేణి ట్రిమ్లో లభించే కీలెస్ సిస్టమ్, ఒక రిమోట్ ఫాబ్తో వస్తుంది. ఇందులో సీటు తెరవడం, స్టీరింగ్ లాక్, ఫ్యూయల్ లిడ్ లాక్ కోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. రోజువారీ వాడకాన్ని సులభతరం చేసేందుకు, సింగిల్ క్లిక్తో స్టార్ట్ అయ్యే సుజుకి ఈజీ స్టార్ట్ సిస్టమ్ కూడా దీనిలో అందించారు. ఇక TFT వేరియంట్లో కొనుగోలుదారులకు బర్గ్మ్యాన్ స్ట్రీట్ యాప్ ద్వారా టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్తో కూడిన 4.2-అంగుళాల కనెక్టెడ్ TFT డిస్ప్లే కూడా లభిస్తుంది.
సుజుకి SEP (సుజుకి ఎకో పెర్ఫార్మెన్స్) ఇంజిన్ ప్లాట్ఫామ్ను, సక్సెస్ఫుల్ యాక్సెస్ లైన్ నుంచి తీసుకున్నారు. ఈ 124cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ మోటార్ 6,500rpm వద్ద 8.2bhp, 10.2Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ టార్క్ విలువ, మునుపటి మోడల్ 9.8Nm కంటే అధికం. అంతేకాకుండా 30-60kmph వేగ పరిధిలో ప్రతిస్పందనను మెరుగుపరచడానికి CVT వ్యవస్థను కూడా సవరించినట్లు సుజుకి చెబుతోంది.
రోలర్-టైప్ వన్-వే క్లచ్ సహాయంతో ఇంజిన్ ఇప్పుడు మరింత నిశ్శబ్దంగా స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే సమయంలో కొత్త ఎగ్జాస్ట్ మఫ్లర్ను అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ శబ్దాన్ని తగ్గించి మరింత లోతైన, స్వచ్ఛమైన ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేసేలా ట్యూన్ చేశారు. ఇవి విడివిడిగా చూస్తే పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గ విషయాలు కానప్పటికీ, ఇవన్నీ కలిసి మరింత మెరుగైన రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందించడంలో సహాయపడతాయి. ఈ కొత్త బర్గ్మాన్ స్ట్రీట్ తేలికైన, దృఢమైన అండర్బోన్ ఫ్రేమ్ను కలిగి ఉంది. ఇది సుమారు 500 గ్రాములు తేలికగా, టార్షనల్ రిజిడిటీలో 25 శాతం దృఢంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.