2026 స్కోడా స్లావియా ఫేస్లిఫ్ట్ అన్వీల్- ప్రీ-బుకింగ్స్ ప్రారంభం
2026 స్కోడా స్లావియా ఫేస్లిఫ్ట్ను 10 కీలక మార్పులతో కంపెనీ అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. మార్కెట్లో ఈ సరికొత్త సెడాన్ ప్రీ-బుకింగ్స్ కూడా ప్రారంభమయ్యాయి.
Published : August 19, 2026 at 3:03 PM IST
Hyderabad: స్కోడా ఇండియా, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న స్లావియా ఫేస్లిఫ్ట్ను ఈరోజు ఆవిష్కరించింది. అదనపు ఫీచర్లు, కొత్త ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్, సవరించిన డిజైన్తో వచ్చిన ఈ సెడాన్ వస్తోంది. కంపెనీ దీని లాంఛ్ తేదీని ఇంకా వెల్లడించలేదు. కానీ వచ్చే నెల ప్రారంభంలో దీని ధరను వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. దీని ధర రూ. 11 లక్షల నుంచి రూ. 18 లక్షల మధ్య (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుందని అంచనా. ఇది క్లాసిక్, క్లాసిక్ ప్లస్, సిగ్నేచర్, స్పోర్ట్లైన్, ప్రెస్టీజ్, మాంటే కార్లో అనే ఆరు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. ఈ సెడాన్ కోసం బుకింగ్లు అధికారిక స్కోడా డీలర్షిప్లలో, కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి.
2026 స్లావియా ఫేస్లిఫ్ట్ ఎక్స్టీరియర్: స్కోడా స్లావియా బాహ్య రూపంలో (Exterior) కంపెనీ స్వల్ప మార్పులను మాత్రమే చేపట్టింది. ఈ సెడాన్ తన సిగ్నేచర్ హుందాతనాన్ని, క్లాసిక్ డిజైన్ శైలిని అలాగే కొనసాగిస్తోంది.
ఫ్రంట్ ప్రొఫైల్:
- కారు ముందు భాగంలో ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్ల (LED DRLs) డిజైన్ను కొద్దిగా సవరించారు. ఇవి ఇప్పుడు మల్టిపుల్ సెక్షన్లతో సరికొత్తగా కనిపిస్తాయి.
- ఫ్రంట్ గ్రిల్ కింది అంచున 'ఫాక్స్ కార్బన్-ఫైబర్ ట్రిమ్' (Faux carbon-fibre trim) ను చేర్చారు.
- బంపర్ను మరింత షార్ప్ లైన్స్తో రీడిజైన్ చేయడమే కాకుండా, టెక్స్చర్డ్ ఎయిర్ డ్యామ్, ఎల్ఈడీ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ను జతచేశారు.
సైడ్ ప్రొఫైల్:
- సైడ్ ప్రొఫైల్ పరంగా కొత్త స్లావియా.. ప్రస్తుత మోడల్లానే ఉంది. ఇందులో స్పష్టమైన బెల్ట్ లైన్, క్లాసిక్ సెడాన్ కొలతలు, డోర్ హ్యాండిల్స్పై క్రోమ్ గార్నిష్ను యథాతథంగా కొనసాగించారు.
- అయితే, ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్కు సరికొత్త లుక్ ఇచ్చేలా 16-అంగుళాల డైమండ్-కట్ అలాయ్ వీల్స్ను సరికొత్త డిజైన్తో అప్గ్రేడ్ చేశారు.
రియర్ ప్రొఫైల్:
- కారు వెనుక భాగంలోనూ మార్పులను చాలా పరిమితంగా ఉంచారు. ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్ డిటైలింగ్ను అప్డేట్ చేస్తూ, వాటి మధ్యలో ఫాక్స్ కార్బన్-ఫైబర్ ట్రిమ్ను అమర్చారు.
- విజువల్ అప్పీల్ను మరింత పెంచేందుకు వెనుక టెయిల్ ల్యాంప్స్కు 'సీక్వెన్షియల్ ఇండికేటర్స్' (Sequential indicators) ఫీచర్ను జతచేశారు.
మాంటే కార్లో వేరియంట్ (Monte Carlo Variant):
- ఈ లైనప్లో టాప్-ఎండ్ స్పోర్టీ వేరియంట్ అయిన 'మాంటే కార్లో'లో బ్లాక్-అవుట్ అలాయ్ వీల్స్, బ్లాక్ ఎక్స్టీరియర్ ఎలిమెంట్స్ అందించారు.
- దీనితో పాటు రెడ్ బ్రేక్ కాలిపర్స్, ఫ్రంట్ గ్రిల్పై రెడ్ యాక్సెంట్స్ను జోడించి కారుకు పక్కా స్పోర్టీ లుక్ను తీసుకువచ్చారు.
కలర్ ఆప్షన్లు: స్కోడా స్లావియా రంగుల శ్రేణికి మరో రెండు రంగులను జోడించింది. దీంతో మొత్తం కలర్ ఆప్షన్ల సంఖ్య 10కి చేరింది:
- ఆర్కిటిక్ సిల్వర్ (NEW)
- కాపుచినో బేజ్ (NEW)
- షిమ్లా గ్రీన్
- స్టీల్ గ్రే
- బ్రిలియంట్ సిల్వర్
- క్యాండీ వైట్
- కార్బన్ స్టీల్
- చెర్రీ రెడ్
- డీప్ బ్లాక్
- లావా బ్లూ
పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికలు: స్లావియా ఫేస్లిఫ్ట్, పాత వెర్షన్లో ఉన్నటువంటి అవే 1-లీటర్, 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఎంపికలతో వస్తుంది. అయితే, చిన్న ఇంజిన్పై ఉన్న 6-స్పీడ్ యూనిట్ స్థానంలో ఇప్పుడు ఇందులో కొత్తగా 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను అందిస్తున్నారు.
|ఇంజిన్
|1-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ TSI
|1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ TSI
|పవర్
|115 PS
|150 PS
|టార్క్
|178 Nm
|250 Nm
|ట్రాన్స్మిషన్
|6-స్పీడ్ MT / 8-స్పీడ్ AT (NEW)
|7-స్పీడ్ DSG