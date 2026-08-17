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స్కోడా స్లావియా ఫేస్‌లిఫ్ట్ డిజైన్ రివీల్- ఎలా ఉందో చూసేయండి!

స్కోడా ఆటో రేపు (ఆగస్టు 18న) స్లావియా ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌ను లాంఛ్ చేసేందుకు సన్నద్ధమైంది. ముందస్తుగా ఈ కాంపాక్ట్ సెడాన్ బాహ్య రూపాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ కంపెనీ సరికొత్త వీడియో టీజర్‌ను విడుదల చేసింది.

2026 Skoda Slavia Facelift Exterior Design Teased Ahead of August 18 Launch
2026 Skoda Slavia Facelift Exterior Design Teased Ahead of August 18 Launch (Photo Credit- Instagram/skodaindia)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 1:05 PM IST

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Hyderabad: స్కోడా ఆటో (Skoda Auto) రాబోయే ఆగస్టు 18న భారతదేశంలో తన పాపులర్ కాంపాక్ట్ సెడాన్ 'స్కోడా స్లావియా' (Skoda Slavia) ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌ను లాంఛ్ చేయడానికి సిద్ధమైంది. దీనిలో భాగంగా కంపెనీ కారు బాహ్య స్వరూపాన్ని చూపిస్తూ ఒక సరికొత్త టీజర్‌ను విడుదల చేసింది.

ఇది ఈ సెడాన్​కు మిడ్​-లైఫ్​సైకిల్ అప్డేట్. దీని ప్లాట్‌ఫారమ్ సిబ్లింగ్స్ (సహచర మోడళ్లు) అయిన స్కోడా కుషాక్ (Skoda Kushaq), ఫోక్స్‌వ్యాగన్ టైగూన్ (Volkswagen Taigun) అప్‌డేట్ అయిన కొన్ని నెలల తర్వాత ఇప్పుడు ఇది వస్తోంది. ఈ సరికొత్త రిఫ్రెష్డ్ సెడాన్‌లో సదరు SUV మోడళ్లకు సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్లు, మెకానికల్ అప్‌డేట్స్ లభించనున్నాయి. ఈ కారు ధర వివరాలను విడుదల సమయంలోనే అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

చిన్న వీడియో టీజర్‌ను విడుదల చేసిన కంపెనీ: కంపెనీ విడుదల చేసిన ఈ చిన్న వీడియో టీజర్‌లో అప్‌డేట్ చేసిన సెడాన్ రూపం కనిపిస్తుంది. అయితే, మొదటి చూపులో ఈ కారులో పెద్దగా మార్పులేవీ లేనట్లు అనిపిస్తుంది. వీడియోలో ముందుగా సెడాన్ వెనుక క్వార్టర్ విండోను చూపించారు. ఆ తర్వాత కారు బోనెట్‌పై ఉన్న 'స్కోడా' లోగో కనిపిస్తుంది.

కారు వెనుక భాగంలో (Rear Profile) టెయిల్ ల్యాంప్స్ మునుపటి మోడల్ లాగే ఉన్నాయి. అయితే, కారు రన్నింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు కనిపించే వీల్స్ డిజైన్‌ను బట్టి.. ఇందులో కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్‌ను (Alloy Wheels) ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటితో పాటు, కారుపై స్కోడా సిగ్నేచర్ ఫెండర్ బ్యాజ్, పాత మోడల్ లాంటి షార్ప్ షోల్డర్‌లైన్ కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

ఈ కారుకు సంబంధించిన టెస్ట్ మ్యూల్స్ (టెస్టింగ్ మోడళ్లు) గతంలోనే రోడ్లపై పరీక్షలు నిర్వహిస్తుండగా కనిపించాయి. ఆ సమయంలో లీకైన చిత్రాలను బట్టి చూస్తే.. ఈ కొత్త వెర్షన్‌లో కాస్మెటిక్ మార్పులు (బాహ్య రూపంలో మార్పులు) పెద్దగా ఉండకపోవచ్చని తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ అప్‌డేట్‌లలో సవరించిన గ్రిల్ (ఇందులో లైట్‌బార్ ఉండవచ్చు), కొత్త హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, రీడిజైన్ చేసిన బంపర్లను అందించే అవకాశం ఉంది.

స్కోడా స్లావియా ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఇంటీరియర్ & ఫీచర్లు: కారు ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, క్యాబిన్ డిజైన్ మునుపటి లాగే ఉండే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ కేవలం ట్రిమ్ ఎలిమెంట్స్ (కలర్ థీమ్/మెటీరియల్స్) మాత్రమే అప్‌డేట్ చేసి, కొన్ని కొత్త ఫీచర్లను జోడించవచ్చు.

ఫీచర్ల పరంగా చూస్తే, స్కోడా కుషాక్‌లో మొదట పరిచయం చేసిన 'రియర్-సీట్ మసాజ్' ఫంక్షన్‌తో పాటు, కొత్త 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, అప్‌డేట్ చేసిన ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ను కూడా ఈ సెడాన్ అందించవచ్చు.

స్కోడా స్లావియా ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఇంజిన్ వివరాలు: నివేదికల ప్రకారం, ఈ కారులో ఎలాంటి మెకానికల్​గా ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా మునుపటి ఇంజిన్ ఆప్షన్లతోనే రానుంది. ఇది 1.0-లీటర్ TSI, 1.5-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్‌లను అందించడం కొనసాగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్లు 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్, 7-స్పీడ్ DSG గేర్‌బాక్స్ ఎంపికలతో అందుబాటులో ఉంటాయి.

అయితే, ఒక ముఖ్యమైన మార్పుగా.. 1.0-లీటర్ TSI ఇంజిన్‌తో వచ్చే పాత 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ స్థానంలో సరికొత్త 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఇదే యూనిట్‌ ప్రస్తుతం స్కోడా కుషాక్, వోక్స్‌వ్యాగన్ టైగన్‌లలో కూడా అందుబాటులో ఉంది.

కాంపాక్ట్ సెడాన్ సెగ్మెంట్‌లో ఈ ఏడాది విడుదల కానున్న మూడో అప్‌డేటెడ్ కారుగా స్కోడా స్లావియా నిలవనుంది. అంతకుముందే హోండా (Honda), హ్యుందాయ్ (Hyundai) సంస్థలు తమ పాపులర్ మోడళ్లు 'సిటీ' (City), 'వెర్నా' (Verna) ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్లను మార్కెట్లోకి విడుదల చేశాయి. మరోవైపు, స్కోడా స్లావియాకు సిస్టర్ మోడల్ అయిన ఫోక్స్‌వ్యాగన్ 'వర్టస్' (Virtus) కూడా రాబోయే నెలల్లో ఫేస్​లిఫ్ట్ అప్‌డేట్ పొందే అవకాశం ఉంది.

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