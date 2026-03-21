మార్కెట్లోకి స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్- ధర ఎంతంటే?
స్కోడా ఆటో భారత మార్కెట్లో తన 2026 స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 10.69 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : March 21, 2026 at 4:49 PM IST
Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ స్కోడా ఆటో ఇండియా తన 2026 స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్ను కంపెనీ రూ. 10.69 లక్షల ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో పరిచయం చేసింది. దీని ధరలు గరిష్ఠంగా రూ. 18.99 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటాయి. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, దీని మునుపటి మోడల్ ప్రారంభ ధర రూ. 10.66 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా, ఇప్పుడు ఈ కొత్త స్కోడా కుషక్ ప్రారంభ ధర కేవలం రూ. 3,000 మాత్రమే ఎక్కువగా ఉంది.
2026 స్కోడా కుషక్ ఫేస్లిఫ్ట్: స్కోడా కుషక్ ఫేస్లిఫ్ట్ డిజైన్ విషయానికి వస్తే, మునుపటి మోడల్తో పోలిస్తే ఈ SUV ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్ పరంగా అనేక గణనీయమైన మార్పులను కలిగి ఉంది. దీని ఫ్రంట్ ఫాసియా మరింత వెడల్పైన గ్రిల్, కొత్త బంపర్లు, సరికొత్తగా రూపొందించిన LED హెడ్ల్యాంప్లతో ఆకట్టుకుంటుంది.
వేరియంట్ను బట్టి, కారు గ్రిల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ లైట్బార్ కూడా ఉంటుంది. సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికి వస్తే, కొత్తగా డిజైన్ చేసిన అల్లాయ్ వీల్స్ వంటి అప్డేట్లు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో వెనుక భాగంలో, కొత్త లైట్బార్-స్టైల్ టెయిల్ల్యాంప్లు, రీడిజైన్ చేసిన వెనుక బంపర్ దీని బాహ్య సౌందర్యాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తాయి.
2026 స్కోడా కుషక్ ఫేస్లిఫ్ట్ పవర్ట్రెయిన్: యాంత్రికంగా చూస్తే, కొత్త స్కోడా కుషక్ ఫేస్లిఫ్ట్లో ఎటువంటి మార్పులూ లేవు. ఇది మునుపటిలాగే 1.0 TSI, 1.5 TSI ఇంజిన్ ఆప్షన్లను యథాతథంగా కొనసాగిస్తోంది. ఈ కారు ప్రామాణికంగా (Standard) 1.0-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఇది మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. అదే సమయంలో, 1.5-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది ప్రత్యేకంగా DSG గేర్బాక్స్తో మాత్రమే లభిస్తుంది.
ఈ లైనప్లో ఒక కొత్త 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ జోడించారు. ఇది ఇంతకుముందు 1.0-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజిన్తో జతచేసిన పాత 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తుంది. ఈ కొత్త 8-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో కూడిన 1.0-లీటర్ TSI ఇంజిన్ ARAI-టెస్టెడ్ మైలేజ్ 19.09 kmpl అని కంపెనీ పేర్కొంది. అదే సమయంలో 1.0-లీటర్ TSI మాన్యువల్ వేరియంట్ 19.66 kmpl మైలేజీని అందిస్తుండగా, 1.5-లీటర్ TSI DSG వేరియంట్ క్లెయిమ్డ్ మైలేజీ 18.72 kmplగా ఉంది.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్లో ఈ కొత్త స్కోడా కుషక్ ఫేస్లిఫ్ట్.. హ్యుందాయ్ క్రెటా, మారుతి గ్రాండ్ విటారా, కియా సెల్టోజ్, టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్, హోండా ఎలివేట్, వోక్స్వేగన్ టైగన్ వంటి కార్లతో పోటీపడనుంది.