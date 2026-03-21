మార్కెట్లోకి స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ వెర్షన్- ధర ఎంతంటే?

స్కోడా ఆటో భారత మార్కెట్లో తన 2026 స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ వెర్షన్​ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 10.69 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

2026 Skoda Kushaq Launched in India (Photo Credit- Skoda Auto India)
Published : March 21, 2026 at 4:49 PM IST

Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ స్కోడా ఆటో ఇండియా తన 2026 స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్‌ను కంపెనీ రూ. 10.69 లక్షల ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో పరిచయం చేసింది. దీని ధరలు గరిష్ఠంగా రూ. 18.99 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటాయి. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, దీని మునుపటి మోడల్ ప్రారంభ ధర రూ. 10.66 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా, ఇప్పుడు ఈ కొత్త స్కోడా కుషక్ ప్రారంభ ధర కేవలం రూ. 3,000 మాత్రమే ఎక్కువగా ఉంది.

2026 స్కోడా కుషక్ ఫేస్​లిఫ్ట్: స్కోడా కుషక్ ఫేస్​లిఫ్ట్ డిజైన్ విషయానికి వస్తే, మునుపటి మోడల్‌తో పోలిస్తే ఈ SUV ఎక్స్​టీరియర్, ఇంటీరియర్ పరంగా అనేక గణనీయమైన మార్పులను కలిగి ఉంది. దీని ఫ్రంట్ ఫాసియా మరింత వెడల్పైన గ్రిల్, కొత్త బంపర్లు, సరికొత్తగా రూపొందించిన LED హెడ్‌ల్యాంప్‌లతో ఆకట్టుకుంటుంది.

2026 Skoda Kushaq's Touchscreen System (Photo Credit- Skoda Auto India)

వేరియంట్‌ను బట్టి, కారు గ్రిల్‌లో ఇంటిగ్రేటెడ్ లైట్‌బార్ కూడా ఉంటుంది. సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికి వస్తే, కొత్తగా డిజైన్ చేసిన అల్లాయ్ వీల్స్ వంటి అప్‌డేట్‌లు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో వెనుక భాగంలో, కొత్త లైట్‌బార్-స్టైల్ టెయిల్‌ల్యాంప్‌లు, రీడిజైన్ చేసిన వెనుక బంపర్ దీని బాహ్య సౌందర్యాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తాయి.

2026 స్కోడా కుషక్ ఫేస్​లిఫ్ట్ పవర్‌ట్రెయిన్: యాంత్రికంగా చూస్తే, కొత్త స్కోడా కుషక్ ఫేస్​లిఫ్ట్​లో ఎటువంటి మార్పులూ లేవు. ఇది మునుపటిలాగే 1.0 TSI, 1.5 TSI ఇంజిన్ ఆప్షన్లను యథాతథంగా కొనసాగిస్తోంది. ఈ కారు ప్రామాణికంగా (Standard) 1.0-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది. ఇది మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్​తో వస్తుంది. అదే సమయంలో, 1.5-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది ప్రత్యేకంగా DSG గేర్‌బాక్స్‌తో మాత్రమే లభిస్తుంది.

Interior of the 2026 Skoda Kushaq (Photo Credit- Skoda Auto India)

ఈ లైనప్​లో ఒక కొత్త 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ జోడించారు. ఇది ఇంతకుముందు 1.0-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో జతచేసిన పాత 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్ స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తుంది. ఈ కొత్త 8-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో కూడిన 1.0-లీటర్ TSI ఇంజిన్ ARAI-టెస్టెడ్ మైలేజ్ 19.09 kmpl అని కంపెనీ పేర్కొంది. అదే సమయంలో 1.0-లీటర్ TSI మాన్యువల్ వేరియంట్ 19.66 kmpl మైలేజీని అందిస్తుండగా, 1.5-లీటర్ TSI DSG వేరియంట్ క్లెయిమ్డ్ మైలేజీ 18.72 kmplగా ఉంది.

Rear profile of the 2026 Skoda Kushaq (Photo Credit- Skoda Auto India)

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్లో ఈ కొత్త స్కోడా కుషక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్.. హ్యుందాయ్ క్రెటా, మారుతి గ్రాండ్ విటారా, కియా సెల్టోజ్, టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్, హోండా ఎలివేట్, వోక్స్​వేగన్ టైగన్ వంటి కార్లతో పోటీపడనుంది.

