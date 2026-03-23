2026 స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ తీసుకోవాలా?- కొనే ముందు ఈ వివరాలు తెలుసుకోండి!
2026 స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్లో ఎన్ని వేరియంట్లు ఉన్నాయి? ఎందులో ఏ ఫీచర్లు ఉన్నాయి? వాటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయి? వంటి వివరాలు మీకోసం!
Published : March 23, 2026 at 5:25 PM IST
Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ స్కోడా ఆటో ఇటీవలే తన 2026 "స్కోడా కుషాక్" ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్ను రూ. 10.69 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. తాజాగా కంపెనీ వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలను ప్రకటించింది. భారత మార్కెట్లో ఈ SUV ధరలు రూ. 10.69 లక్షల నుంచి రూ. 18.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటాయి.
ఈ కొత్త కుషక్ ఫేస్లిఫ్ట్ మొత్తం ఐదు ట్రిమ్ స్థాయిలలో లభిస్తుంది. అవి:
- క్లాసిక్+ (Classic+)
- సిగ్నేచర్ (Signature)
- స్పోర్ట్లైన్ (Sportline)
- ప్రెస్టీజ్(Prestige)
- మాంటే కార్లో (Monte Carlo)
వీటిలో "స్పోర్ట్లైన్", "మాంటే కార్లో" ట్రిమ్లు ప్రాథమికంగా స్టాండర్డ్ వేరియంట్ల కంటే ఉన్నత స్థానంలో ఉండే కాస్మెటిక్ ప్యాకేజీలుగా పనిచేస్తాయి.
ఫేస్లిఫ్ట్ అప్డేట్లో భాగంగా, స్కోడా ఆటో ఈ SUV బాహ్య రూపానికి సరికొత్త డిజైన్ను అందించింది. కొత్త టెక్నాలజీని చేర్చడంతో పాటు, దీని క్యాబిన్లో కూడా అనేక మెరుగుదలలను ప్రవేశపెట్టింది. మెకానికల్గా, ఈ కారు పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లుగా 1.0-లీటర్ TSI, 1.5-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజిన్లను అందించడం కొనసాగిస్తోంది. ఈ వాహనంలోని అత్యంత కీలకమైన అప్డేట్ 1.0-లీటర్ TSI పెట్రోల్ వేరియంట్లో ఉంది. ఇందులో మునుపటి 6-స్పీడ్ యూనిట్ స్థానంలో ఇప్పుడు కొత్త 8-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను అమర్చారు.
స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ ధరలు:
|వేరియంట్లు
|1.0 TSI మాన్యువల్
|1.0 TSI ఆటోమేటిక్
|1.5 TSI DSG
|క్లాసిక్+
|రూ. 10.69 లక్షలు
|రూ. 12.69 లక్షలు
|--
|సిగ్నేచర్
|రూ. 14.59 లక్షలు
|రూ. 15.59 లక్షలు
|--
|స్పోర్ట్లైన్
|రూ. 14.74 లక్షలు
|రూ. 15.74 లక్షలు
|--
|ప్రెస్టీజ్
|రూ. 16.79 లక్షలు
|రూ. 17.59 లక్షలు
|రూ. 18.79 లక్షలు
|మాంటే కార్లో
|--
|రూ. 17.89 లక్షలు
|రూ. 18.99 లక్షలు
1. స్కోడా కుషాక్ 'క్లాసిక్+' ట్రిమ్ ఫీచర్లు:
(ధర: ₹10.69-12.69 లక్షలు; 1.0 TSI MT, 1.0 TSI AT)
- 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు
- ESC
- ABS
- మల్టీ-కొలిజన్ బ్రేకింగ్
- ఎలక్ట్రానిక్ డిఫరెన్షియల్ లాక్
- ట్రాక్షన్ కంట్రోల్
- హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ (AT మోడల్లో మాత్రమే)
- రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్స్
- ఆటో LED హెడ్ల్యాంప్స్
- రియర్ వైపర్ అండ్ వాషర్
- ఆటో-డిమ్మింగ్ IRVM
- 16-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్
- కార్నరింగ్ ఫంక్షన్ కలిగిన LED ఫాగ్ ల్యాంప్స్ (AT మోడల్లో మాత్రమే)
- ఫ్యాబ్రిక్ సీటు అప్హోల్స్టరీ (బ్లాక్, గ్రేజ్ రంగులలో)
- ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్
- ఆటో క్లైమేట్ కంట్రోల్
- రియర్ AC వెంట్స్
- స్టోరేజ్ సౌకర్యంతో కూడిన ఫ్రంట్ సెంటర్ ఆర్మ్రెస్ట్
- ఎత్తును సర్దుబాటు చేసుకోగలిగే డ్రైవర్ సీట్
- ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ పవర్ విండోస్
- ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జస్టబుల్ వింగ్ మిర్రర్స్
- ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు (AT మోడళ్లకు మాత్రమే)
- క్రూయిజ్ కంట్రోల్ (AT మోడళ్లకు మాత్రమే)
- రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు
- వైర్డ్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో/యాపిల్ కార్ప్లేతో కూడిన 7.0-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్
- 6-స్పీకర్ల ఆడియో సిస్టమ్
- 50 కిలోల లోడ్ లిమిట్తో రూఫ్ రైల్స్
2. స్కోడా కుషాక్ 'సిగ్నేచర్' ట్రిమ్ ఫీచర్లు:
(ధర: ₹14.59–15.59 లక్షలు; 1.0 TSI MT, 1.0 TSI AT)
'క్లాసిక్+' వేరియంట్తో పాటు అదనపు ఫీచర్లు:
- హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్
- టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్
- డ్యూయల్ హార్న్
- 17-అంగుళాల వేగా అల్లాయ్ వీల్స్
- కార్నరింగ్ ఫంక్షన్తో కూడిన LED ఫాగ్ ల్యాంప్స్
- గ్రిల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ లైట్బార్
- కనెక్టెడ్ టెయిల్ ల్యాంప్స్
- రియర్ ఫాగ్ ల్యాంప్
- యాంబియంట్ లైటింగ్
- ఆటో కమింగ్/లీవింగ్ హోమ్ లైట్స్ ఫంక్షన్
- షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా
- 8.0-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్
- రియర్ సెంటర్ ఆర్మ్రెస్ట్
- డ్రైవర్ పవర్ విండో కోసం వన్-టచ్ ఆపరేషన్
- క్రూయిజ్ కంట్రోల్
- రియర్ వ్యూ కెమెరా
- కీలెస్ ఎంట్రీ అండ్ గో
- 60:40 నిష్పత్తిలో మడతపెట్టగల వెనుక సీట్లు
- పవర్-ఫోల్డింగ్ వింగ్ మిర్రర్స్
- 10.1-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్
- వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో/యాపిల్ కార్ప్లే
- AI వాయిస్ అసిస్టెంట్
- వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్
- వెనుక USB-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్లు (2)
- కూల్డ్ గ్లోవ్బాక్స్
- సీట్-బ్యాక్ పాకెట్స్
- పార్సెల్ షెల్ఫ్
- ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు
3. స్కోడా కుషాక్ 'స్పోర్ట్లైన్' ట్రిమ్ ఫీచర్లు:
(ధర: ₹14.74–₹15.74 లక్షలు; 1.0 TSI MT, 1.0 TSI AT)
'సిగ్నేచర్' వేరియంట్కు అదనంగా లభించే ఫీచర్లు
- డార్క్-కలర్డ్ కాస్మెటిక్ ఎలిమెంట్స్
- అల్యూమినియం పెడల్స్
4. స్కోడా కుషాక్ 'ప్రెస్టీజ్' ట్రిమ్ ఫీచర్లు:
(ధర: ₹16.79–18.79 లక్షలు; 1.0 TSI MT, 1.0 TSI AT, 1.5 TSI DSG)
- 'సిగ్నేచర్' ట్రిమ్కు మించిన అదనపు ఫీచర్లు
- యాంటి-తెఫ్ట్ అలర్ట్ సిస్టమ్
- 17-అంగుళాల ఎరుపు రంగు అల్లాయ్ వీల్స్
- ఫుట్వెల్ లైటింగ్
- డోర్ హ్యాండిల్స్పై క్రోమ్ గార్నిష్
- బేజ్ లెదరెట్ అప్హోల్స్టరీ
- 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్
- పనోరమిక్ సన్రూఫ్
- ఎలక్ట్రికల్గా సర్దుబాటు చేయగల ముందు సీట్లు
- వెంటిలేటెడ్ ముందు సీట్లు
- వెనుక సీట్లకు మసాజ్ ఫంక్షన్
- 6 స్పీకర్లు, సబ్వూఫర్తో స్కోడా సౌండ్ సిస్టమ్
- కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ వయా డాంగిల్
5. స్కోడా కుషాక్ 'మోంటే కార్లో' ట్రిమ్ ఫీచర్లు:
(ధర: ₹17.89–18.99 లక్షలు; 1.0 TSI AT, 1.5 TSI DSG)
'ప్రెస్టీజ్' వేరియంట్కు అదనపు ఫీచర్లు
- 17-అంగుళాల వేగా (1.0 TSI) లేదా సాజిటేరియస్ (1.5 TSI) అల్లాయ్ వీల్స్
- డార్క్-కలర్డ్ కాస్మెటిక్ ఎలిమెంట్స్
- సీట్లపై ఎరుపు రంగు కాంట్రాస్ట్ స్టిచింగ్
- మాట్ రెడ్ డోర్ అండ్ డాష్బోర్డ్ యాక్సెంట్స్
- బ్లాక్ లెదరెట్ అప్హోల్స్టరీ
- అల్యూమినియం పెడల్స్