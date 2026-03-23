2026 స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ తీసుకోవాలా?- కొనే ముందు ఈ వివరాలు తెలుసుకోండి!

2026 స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్​లో ఎన్ని వేరియంట్లు ఉన్నాయి? ఎందులో ఏ ఫీచర్లు ఉన్నాయి? వాటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయి? వంటి వివరాలు మీకోసం!

2026 skoda kushaq facelift
2026 skoda kushaq facelift (Photo Credit- Skoda Auto India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 23, 2026 at 5:25 PM IST

Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ స్కోడా ఆటో ఇటీవలే తన 2026 "స్కోడా కుషాక్" ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్‌ను రూ. 10.69 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. తాజాగా కంపెనీ వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలను ప్రకటించింది. భారత మార్కెట్లో ఈ SUV ధరలు రూ. 10.69 లక్షల నుంచి రూ. 18.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటాయి.

ఈ కొత్త కుషక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ మొత్తం ఐదు ట్రిమ్ స్థాయిలలో లభిస్తుంది. అవి:

  • క్లాసిక్+ (Classic+)
  • సిగ్నేచర్ (Signature)
  • స్పోర్ట్‌లైన్ (Sportline)
  • ప్రెస్టీజ్(Prestige)
  • మాంటే కార్లో (Monte Carlo)

వీటిలో "స్పోర్ట్‌లైన్", "మాంటే కార్లో" ట్రిమ్‌లు ప్రాథమికంగా స్టాండర్డ్ వేరియంట్‌ల కంటే ఉన్నత స్థానంలో ఉండే కాస్మెటిక్ ప్యాకేజీలుగా పనిచేస్తాయి.

ఫేస్‌లిఫ్ట్ అప్‌డేట్‌లో భాగంగా, స్కోడా ఆటో ఈ SUV బాహ్య రూపానికి సరికొత్త డిజైన్‌ను అందించింది. కొత్త టెక్నాలజీని చేర్చడంతో పాటు, దీని క్యాబిన్‌లో కూడా అనేక మెరుగుదలలను ప్రవేశపెట్టింది. మెకానికల్‌గా, ఈ కారు పవర్‌ట్రెయిన్ ఆప్షన్‌లుగా 1.0-లీటర్ TSI, 1.5-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజిన్‌లను అందించడం కొనసాగిస్తోంది. ఈ వాహనంలోని అత్యంత కీలకమైన అప్‌డేట్ 1.0-లీటర్ TSI పెట్రోల్ వేరియంట్‌లో ఉంది. ఇందులో మునుపటి 6-స్పీడ్ యూనిట్ స్థానంలో ఇప్పుడు కొత్త 8-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌ను అమర్చారు.

స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ధరలు:

వేరియంట్లు1.0 TSI మాన్యువల్1.0 TSI ఆటోమేటిక్1.5 TSI DSG
క్లాసిక్+ రూ. 10.69 లక్షలురూ. 12.69 లక్షలు--
సిగ్నేచర్రూ. 14.59 లక్షలురూ. 15.59 లక్షలు--
స్పోర్ట్‌లైన్రూ. 14.74 లక్షలురూ. 15.74 లక్షలు--
ప్రెస్టీజ్రూ. 16.79 లక్షలురూ. 17.59 లక్షలురూ. 18.79 లక్షలు
మాంటే కార్లో--రూ. 17.89 లక్షలురూ. 18.99 లక్షలు

1. స్కోడా కుషాక్ 'క్లాసిక్+' ట్రిమ్ ఫీచర్లు:

(ధర: ₹10.69-12.69 లక్షలు; 1.0 TSI MT, 1.0 TSI AT)

  • 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు
  • ESC
  • ABS
  • మల్టీ-కొలిజన్ బ్రేకింగ్
  • ఎలక్ట్రానిక్ డిఫరెన్షియల్ లాక్
  • ట్రాక్షన్ కంట్రోల్
  • హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ (AT మోడల్‌లో మాత్రమే)
  • రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్స్
  • ఆటో LED హెడ్​ల్యాంప్స్
  • రియర్ వైపర్ అండ్ వాషర్
  • ఆటో-డిమ్మింగ్ IRVM
  • 16-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్
  • కార్నరింగ్ ఫంక్షన్​ కలిగిన LED ఫాగ్ ల్యాంప్స్ (AT మోడల్‌లో మాత్రమే)
  • ఫ్యాబ్రిక్ సీటు అప్హోల్స్టరీ (బ్లాక్, గ్రేజ్ రంగులలో)
  • ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్
  • ఆటో క్లైమేట్ కంట్రోల్
  • రియర్ AC వెంట్స్
  • స్టోరేజ్ సౌకర్యంతో కూడిన ఫ్రంట్ సెంటర్ ఆర్మ్​రెస్ట్
  • ఎత్తును సర్దుబాటు చేసుకోగలిగే డ్రైవర్ సీట్
  • ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ పవర్ విండోస్
  • ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జస్టబుల్ వింగ్ మిర్రర్స్
  • ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు (AT మోడళ్లకు మాత్రమే)
  • క్రూయిజ్ కంట్రోల్ (AT మోడళ్లకు మాత్రమే)
  • రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు
  • వైర్డ్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో/యాపిల్ కార్​ప్లేతో కూడిన 7.0-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్
  • 6-స్పీకర్ల ఆడియో సిస్టమ్
  • 50 కిలోల లోడ్ లిమిట్​తో రూఫ్ రైల్స్

2. స్కోడా కుషాక్ 'సిగ్నేచర్' ట్రిమ్ ఫీచర్లు:

(ధర: ₹14.59–15.59 లక్షలు; 1.0 TSI MT, 1.0 TSI AT)

'క్లాసిక్+' వేరియంట్‌తో పాటు అదనపు ఫీచర్లు:

  • హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్
  • టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్
  • డ్యూయల్ హార్న్
  • 17-అంగుళాల వేగా అల్లాయ్ వీల్స్
  • కార్నరింగ్ ఫంక్షన్‌తో కూడిన LED ఫాగ్ ల్యాంప్స్
  • గ్రిల్‌లో ఇంటిగ్రేటెడ్ లైట్‌బార్
  • కనెక్టెడ్ టెయిల్ ల్యాంప్స్
  • రియర్ ఫాగ్ ల్యాంప్
  • యాంబియంట్ లైటింగ్
  • ఆటో కమింగ్/లీవింగ్ హోమ్ లైట్స్ ఫంక్షన్
  • షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా
  • 8.0-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్
  • రియర్ సెంటర్ ఆర్మ్‌రెస్ట్
  • డ్రైవర్ పవర్ విండో కోసం వన్-టచ్ ఆపరేషన్
  • క్రూయిజ్ కంట్రోల్
  • రియర్ వ్యూ కెమెరా
  • కీలెస్ ఎంట్రీ అండ్ గో
  • 60:40 నిష్పత్తిలో మడతపెట్టగల వెనుక సీట్లు
  • పవర్-ఫోల్డింగ్ వింగ్ మిర్రర్స్
  • 10.1-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్
  • వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో/యాపిల్ కార్‌ప్లే
  • AI వాయిస్ అసిస్టెంట్
  • వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్
  • వెనుక USB-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్‌లు (2)
  • కూల్డ్ గ్లోవ్‌బాక్స్
  • సీట్-బ్యాక్ పాకెట్స్
  • పార్సెల్ షెల్ఫ్
  • ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు

3. స్కోడా కుషాక్ 'స్పోర్ట్‌లైన్' ట్రిమ్ ఫీచర్లు:

(ధర: ₹14.74–₹15.74 లక్షలు; 1.0 TSI MT, 1.0 TSI AT)

'సిగ్నేచర్' వేరియంట్‌కు అదనంగా లభించే ఫీచర్లు

  • డార్క్-కలర్డ్ కాస్మెటిక్ ఎలిమెంట్స్
  • అల్యూమినియం పెడల్స్

4. స్కోడా కుషాక్ 'ప్రెస్టీజ్' ట్రిమ్ ఫీచర్లు:

(ధర: ₹16.79–18.79 లక్షలు; 1.0 TSI MT, 1.0 TSI AT, 1.5 TSI DSG)

  • 'సిగ్నేచర్' ట్రిమ్​కు మించిన అదనపు ఫీచర్లు
  • యాంటి-తెఫ్ట్ అలర్ట్ సిస్టమ్
  • 17-అంగుళాల ఎరుపు రంగు అల్లాయ్ వీల్స్
  • ఫుట్‌వెల్ లైటింగ్
  • డోర్ హ్యాండిల్స్‌పై క్రోమ్ గార్నిష్
  • బేజ్ లెదరెట్ అప్‌హోల్స్టరీ
  • 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్
  • పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్
  • ఎలక్ట్రికల్​గా సర్దుబాటు చేయగల ముందు సీట్లు
  • వెంటిలేటెడ్ ముందు సీట్లు
  • వెనుక సీట్లకు మసాజ్ ఫంక్షన్
  • 6 స్పీకర్లు, సబ్‌వూఫర్‌తో స్కోడా సౌండ్ సిస్టమ్
  • కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ వయా డాంగిల్

5. స్కోడా కుషాక్ 'మోంటే కార్లో' ట్రిమ్ ఫీచర్లు:

(ధర: ₹17.89–18.99 లక్షలు; 1.0 TSI AT, 1.5 TSI DSG)

'ప్రెస్టీజ్' వేరియంట్‌కు అదనపు ఫీచర్లు

  • 17-అంగుళాల వేగా (1.0 TSI) లేదా సాజిటేరియస్ (1.5 TSI) అల్లాయ్ వీల్స్
  • డార్క్-కలర్డ్ కాస్మెటిక్ ఎలిమెంట్స్
  • సీట్లపై ఎరుపు రంగు కాంట్రాస్ట్ స్టిచింగ్
  • మాట్ రెడ్ డోర్ అండ్ డాష్‌బోర్డ్ యాక్సెంట్స్
  • బ్లాక్ లెదరెట్ అప్‌హోల్స్టరీ
  • అల్యూమినియం పెడల్స్

