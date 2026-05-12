ADAS సూట్తో '2026 స్కోడా కోడియాక్' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
స్కోడా తన పాపులర్ ఫ్లాగ్షిప్ SUV కోడియాక్లో ఈ ఏడాది అప్డేట్లో భాగంగా అనేక మెరుగుదలలతో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు దీని లెవెల్-2 ADAS సూట్ లభిస్తుంది.
Published : May 12, 2026 at 11:17 AM IST
Hyderabad: జర్మన్ కార్ల తయారీ సంస్థ స్కోడా ఆటో కొత్త "2026 స్కోడా కోడియాక్" మోడల్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ కారు ప్రారంభ ధరను రూ. 36.99 లక్షలు కాగా, దీని టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ. 46.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. ఈ కొత్త మోడల్లో కంపెనీ ADAS వ్యవస్థను పొందుపరిచింది. ఈ సెగ్మెంట్లో తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించడమే ఈ అప్డేట్ ముఖ్య ఉద్దేశం. అంతేకాకుండా భారతదేశంలో ఈ సదుపాయాన్ని అందిస్తున్న స్కోడా ఏకైక మోడల్గా కోడియాక్ నిలిచింది.
2026 స్కోడా కోడియాక్ ట్రిమ్, రంగు ఎంపికలు: 2026 స్కోడా కోడియాక్ మోడల్ను మొత్తం మూడు ట్రిమ్లలో మార్కెట్లో విడుదల చేశారు. ఎంట్రీ-లెవల్ 'Lounge' వేరియంట్ ధర రూ. 36.99 లక్షలు కాగా, మిడ్-స్పెక్ 'Sportline' ట్రిమ్ ధర ₹44.99 లక్షలుగా ఉంది. అదే సమయంలో దీని అత్యున్నత శ్రేణి వేరియంట్ 'Seelction L&K' (Laurin & Klement) ధర రూ. 46.99 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.
రంగుల విషయానికి వస్తే, కంపెనీ దీని కలర్ ఆప్షన్లలో ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇది ఇప్పటికీ బ్రాంక్స్ గోల్డ్ (Bronx Gold), వెల్వెట్ రెడ్ (Velvet Red), రేస్ బ్లూ (Race Blue), బ్లాక్ మ్యాజిక్ (Black Magic), మూన్ వైట్ (Moon White), గ్రాఫైట్ గ్రే (Graphite Grey) రంగులలో లభిస్తుంది.
|వేరియంట్లు
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్, ఇండియా)
|కలర్ ఆప్షన్లు
|Lounge
|రూ. 36.99 లక్షలు
|Bronx Gold | Velvet Red | Race Blue | Black Magic | Moon White | Graphite Grey
|Sportline
|రూ. 44.99 లక్షలు
|Selection L&K
|రూ. 46.99 లక్షలు
2026 స్కోడా కోడియాక్లో అందుబాటులో ఉన్న ADAS ఫీచర్లు:
2026 స్కోడా కోడియాక్లోని స్పోర్ట్లైన్, L&K ట్రిమ్లలో మాత్రమే కంపెనీ ADAS సూట్ ఫీచర్లను పొందుపరిచిందని గమనించాలి. ఈ సిస్టమ్లో 7 ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అవి:
- ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్
- లేన్ కీప్ అసిస్ట్
- బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటర్
- అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్
- రియర్ క్రాస్ ట్రాఫిక్ అలర్ట్
- ఎగ్జిట్ వార్నింగ్
2026 స్కోడా కోడియాక్లో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయ్?: స్కోడా తన శ్రేణిలోని దిగువ స్థాయి మోడళ్లలోనూ కొన్ని ప్రీమియం ఫీచర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. గతంలో కేవలం అత్యున్నత స్థాయి (Top-Spec) వేరియంట్కు మాత్రమే పరిమితమైన 360-డిగ్రీల కెమెరా, వెలుగులీనే LED గ్రిల్ స్ట్రిప్ వంటి ఫీచర్లు ఇప్పుడు Sportline వేరియంట్ నుంచి ఎగువ స్థాయి మోడళ్లన్నింటిలోనూ లభిస్తున్నాయి. అయితే దీని Lounge ట్రిమ్లో మాత్రం ఎటువంటి మార్పులు చోటుచేసుకోలేదు.
2026 స్కోడా కోడియాక్ పవర్ట్రెయిన్: యాంత్రికంగా చూస్తే, ఈ SUVలో ఎటువంటి మార్పులు లేవు. 2026 స్కోడా కోడియాక్ మునుపటిలాగే అదే 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఇది 201 bhp పవర్, 320 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ ప్రామాణికంగా 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్, ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ వ్యవస్థతో వస్తుంది.