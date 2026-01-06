ETV Bharat / technology

కొత్త స్కూటీ కొనాలా?- ఈ 2026 సింపుల్ వన్ ఎలక్ట్రిక్ మోడల్​ను ఓసారి చూడండి!​

2026 సింపుల్ వన్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ లాంఛ్- 265km వరకు రేంజ్!

2026 Simple One Electric Scooter Launched
2026 Simple One Electric Scooter Launched (Photo Credit- Simple Energy)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 6, 2026 at 10:51 AM IST

Hyderabad: మార్కెట్​లో నెమ్మదిగా అమ్ముడవుతున్న సింపుల్ వన్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌కు 2026 కోసం ఒక అప్‌డేట్ లభించింది. ఇది దానిని మరింత విలువైనదిగా మారుస్తుందని వాగ్దానం చేస్తోంది. వాస్తవానికి 2021లో విడుదలైనప్పటికీ ఈ స్కూటర్​ వినియోగదారులకు చేరిన ఈ స్కూటర్‌కు చేసిన ఈ అప్డేట్​లో భాగంగా, తక్కువ బరువు, మెరుగుపరచిన డిజైన్, అధిక గరిష్ట వేగం, పెరిగిన రేంజ్ వంటివి ఉన్నాయి.

సింపుల్ ఎనర్జీ దీనిని 'జెన్ 2' మోడల్ అని పిలుస్తున్నప్పటికీ, చాలా విషయాలలో ఇది పాత జెన్ 1.5 స్కూటర్‌ను పోలి ఉంటుంది. వన్ ఎస్ 3.7 kWh మోడల్ ధర రూ. 1.50 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై, టాప్-స్పెక్ వన్ 5 kWh మోడల్‌కు రూ. 1.78 లక్షల వరకు ఉంటుంది (ఎక్స్-షోరూమ్). పరిమిత కాలం పాటు అందించే ప్రారంభ ఆఫర్‌లో స్టిక్కర్ ధరపై రూ. 10,000 తగ్గింపు లభిస్తుంది.

2026 సింపుల్ వన్​లో మార్పులు?: సింపుల్ వన్ అంతర్గత భాగాలలో కొన్ని గుర్తించదగిన మార్పులు చేశారు. ముందుగా మునుపటి మోడళ్లలో సీటు కింద ఉన్న రిమూవబుల్ 1.6 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను ఇది ఇప్పుడు ఉపయోగించడం లేదు.

2026 Simple One Electric Scooter
2026 Simple One Electric Scooter (Photo Credit- Simple Energy)

పాత కాన్ఫిగరేషన్‌కు బదులుగా, మరింత దృఢమైన షెల్ కలిగిన స్థిరమైన 5 kWh బ్యాటరీని అమర్చినట్లు సింపుల్ సంస్థ పేర్కొంది. దీనివల్ల సీటు కింద స్టోరేజ్ స్థలం కొద్దిగా పెరిగింది. ఇది ఇప్పుడు 35 లీటర్లకు చేరింది (గతంలో 30 లీటర్లు ఉండేది). ఈ స్టార్టప్ సంస్థ స్కూటర్ ఫ్రేమ్‌ను మరింత దృఢంగా మార్చినట్లు కూడా పేర్కొంది.

డిజైన్ దాదాపుగా మారకుండా ఉన్నప్పటికీ, సీటు ఎత్తును 780mm కు తగ్గించారు. స్కూటర్ బరువును 8 కిలోల వరకు తగ్గించారు. దీంతో 5 kWh సింపుల్ వన్ ఇప్పుడు 129 కిలోల బరువు ఉంటుంది. ఇంకా దీనిలో మునుపటిలాగే అదే 7.0-అంగుళాల TFT టచ్‌స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉన్న రీడిజైన్ చేసిన డాష్‌బోర్డ్, సవరించిన స్విచ్‌గేర్ కూడా ఉన్నాయి.

పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ మోటార్ కొద్దిగా ఎక్కువ గరిష్ఠ శక్తిని (11.8 bhp) ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కానీ పీక్ టార్క్ మాత్రం మారకుండా అలాగే 72 Nm ఉంటుంది. ఇది 0-40 kmph వేగాన్ని అందుకునే సమయం 2.55 సెకన్లకు తగ్గి, మరింత వేగంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన సోనిక్‌ఎక్స్ రైడ్ మోడ్‌లో, వన్ 5 kWh గరిష్ఠంగా 115 kmph వేగాన్ని అందుకుంటుందని సింపుల్ ఎనర్జీ పేర్కొంది. ఇది మునుపటి కంటే 10 kmph ఎక్కువ.

2026 సింపుల్ వన్ బ్యాటరీ ఎంపికలు, రేంజ్, ఛార్జింగ్:

  • ఈ అప్డేటెడ్ సింపుల్ వన్ ఇప్పుడు మొత్తం మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. అవి: "సింపుల్ వన్ S 3.7 kWh", "సింపుల్ వన్ 4.5 kWh", "సింపుల్ వన్ 5 kWh".
  • వీటిలో అత్యంత సరసమైనది "సింపుల్ వన్ S 3.7 kWh". ఇది 190 km వరకు IDC రేంజ్, గంటకు 90 km టాప్​ స్పీడ్​ను అందిస్తుంది. మార్కెట్​లో దీని ధర రూ. 1.50 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
  • ఇక రెండవ వేరియంట్ విషయానికి వస్తే, ఇది "సింపుల్ వన్ 4.5 kWh". ఇది 236 km వరకు IDC రేంజ్, గంటకు 90 km గరిష్ఠ వేగాన్ని అందిస్తుంది. దీని ధర రూ. 1.70 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
  • చివరగా "సింపుల్ వన్ 5 kWh" వేరియంట్ విషయానికి వస్తే, ఇది 265 km వరకు IDC రేంజ్, గంటకు 115 km టాప్​స్పీడ్​ను అందిస్తుంది. దీని ధర రూ. 1.78 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

