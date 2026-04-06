రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 'హంటర్ 350'లో నయా వేరియంట్- కొత్త రంగు ఎంపికలు కూడా వచ్చాయ్
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన హంటర్ 350 శ్రేణిని అప్డేట్ చేస్తూ, ఒక కొత్త వేరియంట్ను, రెండు కొంగొత్త రంగు ఎంపికలను ప్రవేశపెట్టింది.
Published : April 6, 2026 at 1:25 PM IST
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇటీవలే తన సరికొత్త "గెరిల్లా 450" మోడల్ను మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. తాజాగా కొన్ని రోజులకే కంపెనీ ఇప్పుడు తన "రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350" శ్రేణిలో ఒక కొత్త వేరియంట్ను తీసుకొచ్చింది. దీంతోపాటు నూతన రంగుల ఎంపికలను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఈ మోటార్సైకిల్ శ్రేణిలో ఇప్పుడు "బేస్ ప్రీమియం" అనే కొత్త వేరియంట్ చేరింది. దీని ధరను కంపెనీ రూ. 1.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. అయితే ఈ వేరియంట్ కేవలం "టార్మాక్ బ్లాక్" అనే సింగిల్ కలర్ ఆప్షన్లో మాత్రమే లభిస్తుంది.
హంటర్ 350 బేస్ ప్రీమియం వేరియంట్ ఫీచర్లు: ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ "హంటర్ 350" శ్రేణిలో కొత్తగా విడుదలైన "బేస్ ప్రీమియం" వేరియంట్, ఎంట్రీ-లెవెల్ "ఫ్యాక్టరీ బ్లాక్" కంటే ఎగువ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ ప్రాథమిక స్థాయి వేరియంట్ మార్కెట్లో రూ. 1.38 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ రెండింటి మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం, కొత్త వేరియంట్లో అందించిన అల్లాయ్ వీల్స్, ట్యూబ్లెస్ టైర్లలో కన్పిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ కొత్త వేరియంట్లో 55W హాలోజన్ హెడ్ల్యాంప్ ఉండగా, దీని బేస్ వేరియంప్ 35W హాలోజన్ హెడ్ల్యాంప్తో వస్తుంది.
2026 రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350 కొత్త కలర్ ఆప్షన్లు: కొత్త వేరియంట్తో పాటు, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన అగ్రశ్రేణి (Top-Spec) మోడల్ కోసం కొత్త రంగు ఎంపికలను ప్రవేశపెట్టింది. దీని కలర్ ఆప్షన్లలో ఇప్పుడు కొత్తగా "ముంబయి ఎల్లో (Mumbai Yellow)" చేరింది. దీనిలో నీలం, నారింజ రంగుల హైలైట్లతో కూడిన తెలుపు చారలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
అంతేకాకుండా, ఈ బైక్ "మూన్షాట్ వైట్ (Moonshot White)" అనే రంగులో కూడా లభించనుంది. ఇందులో ఖగోళ అంశాల స్ఫూర్తితో రూపొందించిన గ్రాఫిక్ నమూనాలు పొందుపరచారు. ధర విషయానికి వస్తే, ఈ రెండు కొత్త రంగుల వేరియంట్ల ధరను కంపెనీ రూ. 1.70 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించింది.
2026 రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350 ఇంజిన్: యాంత్రికంగా చూస్తే, హంటర్ 350లో ఎటువంటి మార్పులూ లేవు. ఇది గతంలో మాదిరిగానే అదే 349cc, ఎయిర్/ఆయిల్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 6,100 rpm వద్ద 20.2 bhp శక్తిని, 4,000 rpm వద్ద 27 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. అంతేకాకుండా, దీనితో స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్ ఒక ప్రామాణిక (standard) ఫీచర్గా లభిస్తుంది.
ఈ కొత్త అప్డేట్తో, 2026 రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350 శ్రేణి ఇప్పుడు నాలుగు వేరియంట్లను కలిగి ఉంది. వీటిలో బేస్, బేస్ ప్రీమియం, మిడ్, టాప్ వేరియంట్లు ఉన్నాయి. వీటి ధరలు రూ. 1.38 లక్షల నుంచి రూ. 1.70 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటాయి.