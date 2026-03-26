రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నుంచి కొత్త మోడల్ వస్తోంది- కంపెనీ వదిలిన టీజర్ చూశారా?
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన అప్డేటెడ్ "గెరిల్లా 450" మోటార్సైకిల్ను మార్చి 27, 2026న అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నట్లు పేర్కొంటూ ఒక టీజర్ విడుదల చేసింది.
Published : March 26, 2026 at 4:58 PM IST
Hyderabad: మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన అప్డేటెడ్ "2026 రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450" మోడల్ను మార్చి 27న భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనుంది. ఈ అప్డేటెడ్ మోటార్సైకిల్లో కొత్త ఎలక్ట్రానిక్ ఫీచర్లను పొందుపరుస్తారని, ఇది దాని ప్రజాదరణను మరింత పెంచడంలో సహాయపడుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఫీచర్ల పరంగా చూస్తే, కంపెనీ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ అండ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వంటి ఎలిమెంట్లను కూడా చేర్చవచ్చు. తద్వారా ఈ రోడ్స్టర్ సుదూర ప్రయాణాలకు మరింత సామర్థ్యాన్ని జోడించవచ్చు. ఇంకా ఈ మోటార్సైకిల్లో క్విక్షిఫ్టర్ను కూడా అమర్చవచ్చు. ఇది క్లచ్ లేకుండా గేర్లు మార్చడానికి వీలు కల్పిస్తూ, రోజువారీ ప్రయాణాన్ని మరింత సులభతరం చేస్తుంది.
ప్రయాణ సౌకర్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి: మోటార్సైకిల్ వెనుక సస్పెన్షన్కు చేసే మార్పులు, ముఖ్యంగా గరుకుగా లేదా ఎగుడుదిగుడుగా ఉన్న రోడ్లపై, ప్రయాణ నాణ్యతను గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తాయి. అంతేకాకుండా మరింత కచ్చితమైన హ్యాండ్లింగ్, మెరుగైన ఫీడ్బ్యాక్ను అందించే లక్ష్యంతో, అప్డేటెడ్ హ్యాండిల్బార్లు లేదా అప్సైడ్-డౌన్ ఫోర్క్లను చేర్చడం ద్వారా ముందు సస్పెన్షన్ సెటప్లో కూడా సర్దుబాట్లు చేయవచ్చు.
ఈ మోటార్సైకిల్ మొత్తం హార్డ్వేర్ లేఅవుట్ మారకుండా ఉంటుందని అంచనా. అయినప్పటికీ, దీనికి మరింత రోడ్-ఫోకస్డ్ టైర్లను అమర్చవచ్చు. ఈ బైక్ 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ను ఉపయోగించడం కొనసాగిస్తుంది, కానీ ప్రస్తుత డ్యూయల్-పర్పస్ సెటప్తో పోలిస్తే కొత్త టైర్లు తారు రోడ్లపై మెరుగైన పట్టు, స్థిరత్వాన్ని అందించగలవు.
ఇంజిన్, హార్డ్వేర్: యాంత్రికంగా, 2026 రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు. ఇది అదే 452cc, సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 8,000 rpm వద్ద 39.5 bhp శక్తిని, 5,500 rpm వద్ద 40 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
ఈ ఇంజిన్ను స్టీల్ ట్విన్-స్పార్ ఫ్రేమ్లో అమరి ఉంటుంది, దీనికి ముందువైపు టెలిస్కోపిక్ ఫోర్కులు, వెనుకవైపు ప్రీలోడ్-అడ్జస్టబుల్ మోనోషాక్ సపోర్ట్గా ఉంటాయి. బ్రేకింగ్ కోసం, రెండు చక్రాలపై డిస్క్ బ్రేకులు ఉంటాయి. ఈ రెండింటికీ డ్యూయల్-ఛానల్ ABS సపోర్ట్ ఉంటుంది.
కొత్త వేరియంట్లు: కంపెనీ తన మోడల్ శ్రేణిని ఆధునికంగా ఉంచడానికి, ఒక కొత్త వేరియంట్, సరికొత్త రంగుల ఎంపికలతో తన లైనప్ను విస్తరించవచ్చు.
ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: ధర విషయానికి వస్తే, ఈ రోడ్స్టర్ బైక్ అధికారిక ధర దాని ఆవిష్కరణ సమయంలోనే వెల్లడికానుంది. అయితే, ప్రస్తుత మోడల్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 2.56 లక్షలతో పోలిస్తే, ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్ ధర సుమారు రూ. 5,000 నుంచి రూ. 7,000 వరకు అధికంగా ఉండవచ్చు.