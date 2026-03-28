2026 రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 వచ్చేసిందోచ్- ధర ఎంతంటే?
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన 2026 రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450ని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 2.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : March 28, 2026 at 11:10 AM IST
Hyderabad: 2026 రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 మోటార్సైకిల్ భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. కంపెనీ ఈ మోటార్సైకిల్ను రూ. 2.49 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో పరిచయం చేసింది. ఈ మోడల్-ఇయర్ అప్డేట్లో భాగంగా వేరియంట్ల శ్రేణిని సవరించారు. ఈ అప్డేట్ కింద, మోటార్సైకిల్కు కొత్త 'అపెక్స్' ట్రిమ్ను జోడించగా, మునుపటి ఎంట్రీ-లెవల్ 'అనలాగ్' వేరియంట్ను నిలిపివేశారు. అదనంగా, ఈ మోటార్సైకిల్లో అప్డేట్ చేసిన టైర్లు, కొత్త ట్రిమ్లో ఎర్గోనామిక్ మార్పులు, మొత్తం శ్రేణిలో కొత్త రంగుల ఎంపికలు ఉన్నాయి.
2026 రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450లో మార్పులు: ఈ బైక్ కొత్త 'అపెక్స్' ట్రిమ్కు సంబంధించి అత్యంత ముఖ్యమైన విశేషం ఏంటంటే, దీనిని గెరిల్లా 450లో రహదారి వినియోగానికి మరింత అనుకూలంగా ఉండే వెర్షన్గా పరిచయం చేశారు. ఇందులో రహదారి ప్రయాణానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే 17-అంగుళాల వ్రెడెస్టెయిన్ సెంటురో ST (Vredestein Centuro ST) టైర్లు అమర్చారు. అంతేకాకుండా దీని ఎర్గోనామిక్స్లో కూడా మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.
ఈ మార్పు, 55 mm దిగువకు, 57 mm ముందుకు అమర్చిన కొత్తగా రూపొందించిన మరింత చదునైన అల్యూమినియం హ్యాండిల్బార్ ద్వారా సాధ్యమైంది. ఫలితంగా సాధారణ వేరియంట్లతో పోలిస్తే రైడింగ్ పొజిషన్ కాస్తంత 'నిబద్ధత'తో కూడుకున్నదిగా మారుతుంది.
2026 రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 డిజైన్: డిజైన్ విషయానికి వస్తే, ఈ మోటార్సైకిల్ సరికొత్త 'అపెక్స్' ట్రిమ్, బైక్ బాడీ రంగుకు సరిపోయే హెడ్లైట్ కౌల్, వెనుక సీటు కౌల్తో సహా అనేక విశిష్టమైన ఎలిమెంట్లతో వస్తుంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. వీటిలో ఎరుపు, నలుపు రంగుల కలయికతో కూడిన మోడల్ ధర రూ. 2.49 లక్షలు. అదనంగా, బూడిద, ఎరుపు రంగుల హైలైట్లతో కూడిన 'మ్యాట్ బ్లాక్' వేరియంట్, అలాగే ఆకుపచ్చ రంగు ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ రెండింటి ధర రూ. 2.56 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
అదనంగా, ఇప్పటికే ఉన్న డాష్, ఫ్లాష్ వేరియంట్లు అప్డేట్లతో కొనసాగుతున్నాయి. వీటిలో ఇప్పుడు కొత్త CEAT గ్రిప్ XL టైర్లు ఉన్నాయి, ఇవి మెరుగైన కాంపౌండ్లను ఉపయోగించి 8 శాతం మెరుగైన డ్రై గ్రిప్, 17 శాతం మెరుగైన వెట్ గ్రిప్ను అందిస్తాయని పేర్కొన్నారు.
దీని 'డాష్' వేరియంట్ కొత్త నీలం రంగులో కూడా లభిస్తుంది, దీని ధర రూ. 2.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). అదే సమయంలో షాడో యాష్ (Shadow Ash), బ్రోంజ్ (Bronze), సిల్వర్ (Silver) వంటి ఇప్పటికే ఉన్న రంగుల ఎంపికలు రూ. 2.67 లక్షలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక దీని అత్యున్నత శ్రేణి అయిన 'ఫ్లాష్' ట్రిమ్, బ్రావా బ్లూ (Brava Blue) రంగులో లభిస్తుంది, దీని ధర రూ. 2.72 లక్షలు.
2026 రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 ఫీచర్లు: ఈ బైక్లో హెడ్లైట్ గ్రిల్, నకిల్ గార్డులు ఉన్నాయి. ఈ స్పెసిఫిక్ వేరియంట్లో ఇవి స్టాండర్డ్గా లభిస్తాయి. ఈ బైక్లో అందించే ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, టైర్ల అప్డేట్లతో పాటు, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కొత్త సెటప్కు అనుగుణంగా ABSను కూడా రీకాలిబ్రేట్ చేసింది.
ఈ బైక్ 'Street', 'Sport' రైడ్ మోడ్లలో ఎటువంటి మార్పులు చేయనప్పటికీ, మెరుగైన స్పందనను (Responsiveness) అందించేలా వాటిని మరింత మెరుగుపరిచినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. కంపెనీ తన ప్రాథమిక 'అనలాగ్' వేరియంట్ను నిలిపివేసింది. తత్ఫలితంగా, గెరిల్లా 450 అన్ని వేరియంట్లు ఇప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్స్ ఆధారిత నావిగేషన్ను అందించే గుండ్రని 4-అంగుళాల TFT డిస్ప్లేతో వస్తున్నాయి.
2026 రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 ఇంజిన్: సాంకేతికంగా చూస్తే, 2026 గెరిల్లా 450లో ఎటువంటి మార్పులూ చేయలేదు. ఇది గతంలో మాదిరిగానే అదే 452cc, లిక్విడ్-కూల్డ్ Sherpa ఇంజిన్ను వినియోగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 40 bhp శక్తిని, 40 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 ధర ఇంతకుముందు రూ. 2.56 లక్షల నుంచి రూ. 2.72 లక్షల మధ్య ఉండేదనేది. ఇప్పుడు దీని అత్యున్నత శ్రేణి (top-end) మోడల్ ధరలో ఎటువంటి మార్పూ లేకపోయినప్పటికీ, 2026 మోడల్ ప్రారంభ ధరను మాత్రం రూ. 7,000 తగ్గించారు.