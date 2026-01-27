ETV Bharat / technology

భారత్​లో ఒకప్పటి డ్రీమ్​ కారు రీ-ఎంట్రీ, బుకింగ్​లు ప్రారంభం- డెలివరీలు ఎప్పుడంటే?

ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న రెనాల్ట్ డస్టర్ 2026 భారత మార్కెట్లో ఆవిష్కారమైంది. ధర వివరాలను గోప్యంగా ఉంచినప్పటికీ కంపెనీ దీని ప్రీ-బుకింగ్‌లను ప్రారంభించింది.

Next-gen Renault Duster unveiled in India
Next-gen Renault Duster unveiled in India (Photo Credit- Renault)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్డ్ భారతదేశంలో మూడవ తరం డస్టర్‌ను విడుదల చేసేందుకు జోరుగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా జనవరి 26, 2025న చెన్నైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో భారతదేశం కోసం రూపొందించిన డస్టర్ కారును ఆవిష్కరించింది. మార్కెట్లో దీని ప్రీ-బుకింగ్​లు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే ధరలు మాత్రం మార్చి 2026లో ప్రకటించనున్నారు.

ఈ కొత్త డస్టర్ రెనాల్ట్ గ్రూప్ మాడ్యులర్ ప్లాట్‌ఫామ్ (RGMP)పై ఆధారపడి ఉంది. అత్యుత్తమ రైడ్, హ్యాండ్లింగ్ లక్షణాలను సాధించడానికి సస్పెన్షన్ సెటప్‌ను రేస్‌ట్రాక్‌పై ట్యూన్ చేసినట్లు రెనాల్ట్ పేర్కొంది.

భారతదేశం కోసం రూపొందించిన ఈ డస్టర్ అంతర్జాతీయ వెర్షన్ మాదిరిగానే కనిపిస్తుంది. అయితే, రెనాల్ట్ బాహ్య రూపంలో కొన్ని మార్పులు చేసింది, వాటిలో ఇంటిగ్రేటెడ్ LED DRLలతో కూడిన కొత్త LED హెడ్‌లైట్లు, సిల్వర్ ఇన్సర్ట్‌తో కూడిన భారీ ఫ్రంట్ బంపర్, "Duster" అక్షరాలతో కూడిన గ్రిల్ ఉన్నాయి.

డస్టర్ వెనుక భాగంలో LED లైట్ బార్‌తో త్రిభుజాకార ఆకారపు LED టెయిల్‌లైట్‌లను కలిగి ఉంది. ఇతర ఫీచర్లలో స్కల్ప్టెడ్ బానెట్, రూఫ్ స్పాయిలర్, రూఫ్ రెయిల్స్, షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా, డ్యూయల్-టోన్ అల్లాయ్ వీల్స్, 700 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ ఉన్నాయి.

దీని లోపల పెద్ద డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, సెంట్రల్ టచ్‌స్క్రీన్‌తో డ్యూయల్ స్క్రీన్‌లు ఉన్నాయి. ఇంకా ఈ SUV 3-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, 6-వే పవర్-అడ్జస్టబుల్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ అండ్ ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్​తో పాటు మరిన్ని భద్రతా సౌకర్యాలతో కూడిన లెవల్ 2 ADAS సూట్​తో వస్తుంది.

2026 Renault Duster
2026 Renault Duster (Photo Credit- Renault)

2026 డస్టర్ పవర్​ట్రెయిన్: ఈ కొత్త డస్టర్ మూడు ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎంట్రీ-లెవల్ వేరియంట్లు 99 bhp 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తాయి. అయితే మిడ్-స్పెక్ ట్రిమ్‌లు 161 bhpని ఉత్పత్తి చేసే 1.3-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉంటాయి.

డస్టర్ మొదటిసారిగా స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ ఆప్షన్‌లో కూడా లభిస్తుంది. ఇది డ్యూయల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు, 1.4 kWh బ్యాటరీతో కూడిన 1.8-లీటర్ యూనిట్.

2026 Renault Duster
2026 Renault Duster (Photo Credit- Renault)

ఇంకా కంపెనీ ఈ కొత్త డస్టర్​ వాహనానికి 7 సంవత్సరాల వారంటీని అందిస్తుంది. దీని డెలివరీలు ఏప్రిల్​ ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించింది. అయితే హైబ్రిడ్ డెలివరీలు మాత్రం దీపావళికి షెడ్యూల్ చేసినట్లు పేర్కొంది.

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: ఈ మూడవ తరం డస్టర్ హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, మారుతి గ్రాండ్ విటారా, టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్, టాటా సియారా, స్కోడా కుషాక్‌లతో నేరుగా పోటీ పడగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.

ఇకపోతే భారతదేశంలో మొదటి రెనాల్ట్ డస్టర్ జులై 2012లో లాంఛ్ అయింది. ఇది విడుదలైన కొద్ది కాలంలోనే SUV ప్రియులకు ఇష్టమైన కారుగా మారింది. అయితే ఈ ఐకానిక్ డస్టర్‌ ఉత్పత్తిని 2022లో నిలిపివేశారు. తాజాగా ఈ ఏడాది అంటే 2026లో మూడవ తరం కారును మళ్లీ తీసుకొస్తున్నారు.

