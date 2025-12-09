ETV Bharat / technology

2026 MG హెక్టార్ ఫేస్​లిఫ్ట్ వచ్చేస్తోంది- టీజర్ చూశారా?

2026 MG హెక్టర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఫస్ట్ టీజర్ రిలీజ్- ఎలా ఉందంటే?

2026 MG Hector Facelift First Teaser Released
2026 MG Hector Facelift First Teaser Released (Photo Credit- MG Motor India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 9, 2025 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: JSW MG మోటార్ ఇండియా తన కొత్త 2026 MG హెక్టర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్​ను తీసుకువచ్చేందుకు రెడీ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో దీని మొదటి అధికారిక టీజర్‌ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ కొత్త MG హెక్టర్ ఆకర్షణను పెంచేందుకు కొన్ని కాస్మెటిక్ అప్‌డేట్‌లను చేసింది. MG హెక్టర్ భారత మార్కెట్లో కంపెనీ మొట్టమొదటి SUV. ఇది ఇప్పుడు మరింత ప్రీమియం పొజిషనింగ్ కోసం సవరించిన డిజైన్ ఫిలాసఫీతో వస్తోంది. JSW గ్రూప్‌తో MG మోటార్ భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్న తర్వాత ఇది SUV మొదటి ప్రధాన అప్డేట్ అవుతుంది.

MG హెక్టర్ భారతదేశంలో కంపెనీ అత్యంత ముఖ్యమైన మోడళ్లలో ఒకటి. గతంలో మొత్తం అమ్మకాలలో గణనీయమైన వాటాను కలిగి ఉంది. ఇది ఇటీవలి నెలల్లో భారత మార్కెట్లో MG పేరును స్థాపించడంలో కీలక పాత్ర పోషించినప్పటికీ, క్రమంగా ర్యాంకింగ్స్‌లో పడిపోయింది. ఈ కొత్త అప్​డేట్‌తో కంపెనీ నేమ్‌ప్లేట్‌ను రిఫ్రెష్ చేయడం, అధిక పోటీతత్వ విభాగంలో దాని ఆకర్షణను తిరిగి పొందడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

2026 MG హెక్టర్ డిజైన్: దీని డిజైన్ గురించి టీజర్ క్లిప్ పెద్దగా ఎటువంటి వివరాలను వెల్లడించలేదు. కానీ MG హెక్టర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ టెస్ట్ మ్యూల్స్ భారతీయ రోడ్లపై కనిపించాయి. ఇది ఈ కారు ఏం అందించగలదనేదానిపై ఒక గ్లింప్స్ ఇస్తుంది. తాజా అప్డేట్‌లో సవరించిన ఎక్స్​టీరియర్ డిజైన్ ఉంటుంది. ఇందులో బోల్డ్ లుక్ కోసం అప్డేటెడ్ బంపర్‌లు ఉంటాయి. కొత్త డిజైన్ ఎలిమెంట్​లలో అప్డేట్ చేసిన ఫ్రంట్ ఫాసియా, రీ-డిజైన్ చేసిన గ్రిల్ ఉన్నాయి. ఇంకా MG హెక్టర్‌లో కనిపించే విధంగా సిగ్నేచర్ LED సెటప్ అలాగే ఉంచారు.

2026 MG హెక్టర్ ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు: 2026 MG హెక్టర్ దాని ప్రస్తుత టెక్ సూట్‌లో ఎక్కువ భాగాన్ని అలాగే నిలుపుకొంటుందని భావిస్తున్నారు. కానీ కొన్ని కొత్త ఫీచర్లతో ఇది మరింత ప్రీమియం, ఫీచర్-రిచ్‌గా ఉంటుంది. వీటిలో వెంటిలేటెడ్ వెనుక సీట్లు, డిస్​ప్లేల కోసం అప్డేటెడ్ యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్ ఉన్నాయి.

ఇంకా పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, డిజిటల్ క్లస్టర్, యాంబియంట్ లైటింగ్, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటు, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ వంటి ఇతర ఫీచర్లు అలాగే ఉంటాయి. అయితే దీని కనెక్టెడ్ టెక్ సూట్ కొత్త ఫీచర్లు, ADAS ఫంక్షన్‌ల సమగ్ర సెట్‌తో అప్‌గ్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

2026 MG హెక్టర్ పవర్‌ట్రెయిన్: హెక్టర్ SUV రెండు పవర్‌ట్రెయిన్ ఎంపికలతో అమ్ముడవుతోంది: 1.5-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, 2.0-లీటర్ టర్బోడీజిల్ ఇంజిన్. దీని పెట్రోల్ యూనిట్ 141 bhp, 250 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా CVTతో లభిస్తుంది. ఇక డీజిల్ ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే ఇది 167 bhp, 350 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.

TAGGED:

2026 MG HECTOR FACELIFT DESIGN
2026 MG HECTOR FACELIFT TEASER
2026 MG HECTOR FACELIFT ENGINE
2026 MG HECTOR FACELIFT FEATURES
2026 MG HECTOR FACELIFT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.