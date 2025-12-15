Telangana Panchayat Elections Results2025

MG హెక్టర్ 'ఫేస్‌లిఫ్ట్' వచ్చేసిందోచ్- రూ. 11.99 లక్షలకే!- ఓసారి చూసేయండి!!

కిర్రాక్ అప్డేట్​లతో 2026 MG హెక్టర్ లాంఛ్!- ఇందులో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయంటే?

2026 MG Hector Facelift Launched in India
2026 MG Hector Facelift Launched in India (Photo Credit- MG Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 15, 2025 at 4:32 PM IST

Hyderabad: JSW MG మోటార్ ఇండియా తన కొత్త "MG హెక్టర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌"ను విడుదల చేసింది. భారత మార్కెట్​లో ఈ SUV ధర రూ. 11.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ప్రస్తుతం దీన్ని పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో పరిచయం చేశారు. అయితే వచ్చే ఏడాది నాటికి ఈ SUV డీజిల్ వేరియంట్లు షోరూమ్‌లకు చేరుకుంటాయని కంపెనీ చెబుతోంది.

హెక్టర్​ను 2019 నుంచి భారతదేశంలో విక్రయిస్తున్నారు. ఇది మార్కెట్​లో "హ్యుందాయ్ క్రెటా", "కియా సెల్టోస్", "టాటా హారియర్", "మహింద్రా XUV700", "టయోటా ఇన్నోవా", "మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా" వంటి మోడళ్లతో పోటీ పడుతోంది. అయితే ఈ SUVలో ఒక చిన్న అప్‌డేట్ విడుదల చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎట్టకేలకూ దాన్ని ఇప్పుడు పరిచయం చేశారు. మరి దీనిలోని కీలక మార్పుల గురించి తెలుసుకుందామా..? అయితే రండి!

2026 MG Hector Facelift Side Profile
2026 MG Hector Facelift Side Profile (Photo Credit- MG Motor India)

ఈ SUVకి సంబంధించిన తాజా అప్‌డేట్‌లలో, ఎక్స్​టీరియర్​లో కొన్ని కాస్మెటిక్ మార్పులు, కొత్త ఇంటీరియర్ కలర్ స్కీమ్, అప్డేటెడ్ టెక్ ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికి ఈ "2026 MG హెక్టర్" 5-సీటర్ లేదా 7-సీటర్ లేఅవుట్‌లతో పెట్రోల్ వేరియంట్‌లలో మాత్రమే లభిస్తుంది. డీజిల్ వేరియంట్, 6-సీటర్ మోడల్​ను 2026లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

2026 MG హెక్టర్ ఎక్స్​టీరియర్: బాహ్య రూపకల్పన విషయానికొస్తే, ఈ కొత్త "MG హెక్టర్" కొత్త గ్రిల్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో కొత్త నిలువు లౌవర్‌లు, క్రోమ్ ఫినిష్ ఫినిషింగ్ ఉంది. కంపెనీ దీనికి కొత్త "ఆరా హెక్స్ గ్రిల్" అని పేరు పెట్టింది. దీని ముందు బంపర్​ను కూడా రీ-డిజైన్ చేశారు. ఇది సిల్వర్ సరౌండ్‌తో పెద్ద సింగిల్-పీస్ సెంట్రల్ ఎయిర్ వెంట్‌ను కలిగి ఉంది. మొత్తంమీద హెక్టర్ ఫ్రంట్ నుంచి చూసేందుకు కాస్త ఆకర్షణీయంగానే కన్పిస్తుంది.

2026 MG Hector Facelift Rear Profile
2026 MG Hector Facelift Rear Profile (Photo Credit- MG Motor India)

దీని సైడ్ ప్రొఫైల్‌ను పరిశీలిస్తే, కొత్త 16-అంగుళాల ఆరా బోల్ట్ డ్యూయల్-టోన్ అల్లాయ్ వీల్స్ రూపంలో మార్పులు కనిపిస్తాయి. మిగిలిన బాడీవర్క్​లో ఏమాత్రం మార్పు ఉండదు. అదేవిధంగా వెనుక భాగంలో రీ-డిజైన్ చేసిన రియర్ బంపర్ తప్ప డిజైన్ కూడా మునుపటి మోడల్‌తో పోలిస్తే పెద్దగా మారదు. ఇది కొత్త బ్లూ పెయింట్ ఫినిష్​తో వస్తుంది.

2026 MG హెక్టర్ ఇంటీరియర్: క్యాబిన్‌లో అతిపెద్ద మార్పు కొత్త డ్యూయల్-టోన్ కలర్ స్కీమ్. మునుపటి మోడల్‌లోని ఐవరీ అండ్ బ్లాక్ (5-సీటర్), బ్రౌన్ అండ్ బ్లాక్ (7-సీటర్) రంగుల స్థానంలో టాప్-స్పెక్ మోడల్‌లో కొత్త బీజ్, బ్లాక్ కలర్ స్కీమ్‌ను అందించారు. ఇవి తప్ప దీని ఇతర కాస్మెటిక్ ఎలిమెంట్స్ అలాగే ఉన్నాయి.

2026 MG Hector Facelift Interior
2026 MG Hector Facelift Interior (Photo Credit- MG Motor India)

2026 MG హెక్టర్ ఫీచర్లు: ఫీచర్ల పరంగా అతిపెద్ద మార్పు దాని టచ్‌స్క్రీన్. అయినప్పటికీ దీని డిస్​ప్లే పరిమాణం అలాగే ఉంది. MG మోటార్ ఇప్పుడు ఇది వివిధ కార్ ఫంక్షన్‌లను నియంత్రించడానికి మల్టీ-ఫింగర్ స్వైప్‌లకు మద్దతు ఇస్తుందని చెబుతోంది. రెండు వేళ్లను పైకి, కిందికి స్వైప్‌ చేయడం ద్వారా ఎయిర్-కండిషనింగ్ ఫంక్షన్‌లను కంట్రోల్ చేయొచ్చు.

ఇంకా మూడు వేళ్లతో స్వైప్ చేయడం ద్వారా సౌండ్‌ట్రాక్‌ మార్చుకోవచ్చు, లేదా స్క్రీన్ బ్రైట్‌నెస్‌ను అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. టచ్‌స్క్రీన్ అప్‌గ్రేడ్ చేసిన RAM నుంచి కూడా ప్రయోజనం పొందిందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీని 360-డిగ్రీల కెమెరా ఫంక్షన్​ను కూడా అప్డేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇందులో "వీల్ వ్యూ" ఫంక్షన్ కూడా ఉంది.

2026 MG Hector Facelift Price
2026 MG Hector Facelift Price (Photo Credit- MG Motor India)

2026 MG హెక్టర్ పవర్‌ట్రెయిన్: మెకానికల్స్ విషయానికొస్తే, "2026 MG హెక్టర్" మునుపటి మోడల్ మాదిరిగానే 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ యూనిట్‌తో వస్తుంది. ఇది మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఎంపికలతో లభిస్తుందని MG మోటార్స్ వెల్లడించింది. ఇక మునుపటి మోడల్​తో పోలిస్తే, దీని డీజిల్ ఇంజిన్ ఎంపికలపై కంపెనీ ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి సమాచారం అందించలేదు.

మార్కెట్​లో దీని ప్రత్యర్థులు: ఈ కొత్త "2026 MG హెక్టర్" త్వరలో విడుదల కానున్న "మహింద్రా XUV 7XO", "టాటా హారియర్", "సఫారీ", "జీప్ కంపాస్‌"లతో పోటీ పడుతుంది.

