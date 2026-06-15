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ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ పవర్‌ట్రెయిన్‌తో 2026 S-క్లాస్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌- ధర ఎంతో తెలిస్తే షాకే!

మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా భారత్‌లో 2026 S-క్లాస్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ను విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 2.20 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్).

2026 Mercedes-Benz S-Class Facelift Launched In India At Rs 2.20 Crore
2026 Mercedes-Benz S-Class Facelift Launched In India At Rs 2.20 Crore (Photo Credit- Mercedes-Benz)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 15, 2026 at 4:52 PM IST

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Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా 2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ S-క్లాస్ కొత్త ఫేస్‌లిఫ్టెడ్ మోడల్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ కారు ప్రారంభ ధర రూ. 2.20 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్). దీన్ని ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో గ్లోబల్ మార్కెట్ కోసం ఆవిష్కరించారు. ఈ అప్‌డేటెడ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ సెడాన్‌ స్టైలింగ్, టెక్నాలజీ, పవర్‌ట్రెయిన్‌లో గణనీయమైన మార్పులు చేశారు. కారులో దాదాపు సగం భాగం మార్చేశామని కంపెనీ తెలిపింది. అత్యంత కీలకమైన విషయం ఏంటంటే, భారత్ కోసం S-క్లాస్ 450e స్పెక్‌తో కూడిన ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ పవర్‌ట్రెయిన్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ కారు డెలివరీలు 2026 నాలుగో త్రైమాసికంలో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.

2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ S-క్లాస్ ఎక్స్‌టీరియర్: డిజైన్ విషయానికి వస్తే, బాహ్య మార్పులు చాలా సూక్ష్మంగా ఉన్నాయి, అయినప్పటికీ ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్‌ను దాని మునుపటి మోడల్ నుంచి సులువుగా గుర్తించేలా కీలక అప్‌డేట్స్ ఇచ్చారు. కారు ఫ్రంట్ ఫేసియాను గమనిస్తే, S-Classలో పెద్ద గ్రిల్ అమర్చారు. దీనిపై పలు 'త్రీ-పాయింట్ స్టార్' డిజైన్లు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో, ఈ కార్ హెడ్‌ల్యాంప్స్‌లో ఇప్పుడు మెర్సిడెస్ బెంజ్ లేటెస్ట్ 'త్రీ-పాయింట్ స్టార్' LED డే-టైమ్ రన్నింగ్ లైట్ సిగ్నేచర్‌ను చేర్చారు. కార్ బంపర్‌ను కూడా రీడిజైన్ చేశారు. దీనికి అదనపు క్రోమ్ డీటెయిలింగ్ ఇచ్చారు.

సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో మార్పులు చాలా స్వల్పంగా ఉన్నాయి. ఇందులో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే అతిపెద్ద అప్‌డేట్ సరికొత్త అల్లాయ్ వీల్ డిజైన్లు. వీటిలో హై-ప్రెషర్ కాస్టింగ్‌తో తయారైన 50-స్పోక్ వీల్స్ ఉన్నాయి. 2026 S-క్లాస్ రియర్‌లో సన్నటి టెయిల్-ల్యాంప్‌లు అమర్చారు. ఇవి ముందు భాగం లైటింగ్ థీమ్‌ను పోలి ఉంటాయి, వీటిపై త్రీ-పాయింట్ స్టార్ గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయి. కంపెనీ ఈ కారు కోసం పలు కొత్త పెయింట్ ఆప్షన్లతో కలర్ ప్యాలెట్‌ను కూడా విస్తరించింది. గతంలో 'మాన్యుఫ్యాక్చర్' కస్టమైజేషన్ ప్రోగ్రామ్‌కు మాత్రమే పరిమితమైన షేడ్స్‌ను కూడా ఇప్పుడు అందిస్తోంది.

2026 Mercedes-Benz S-Class Interior
2026 Mercedes-Benz S-Class Interior (Photo Credit- Mercedes-Benz)

2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ S-క్లాస్ పవర్‌ట్రెయిన్: ఈ మోడల్‌లో అతిపెద్ద మెకానికల్ అప్‌డేట్ ఇంజిన్​లోనే ఉంది. S-క్లాస్ ఇప్పుడు ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ పవర్‌ట్రెయిన్‌ను కలిగి ఉంది. కారులో 3.0-లీటర్, 6-సిలిండర్ల టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌కు ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, 21.96 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను జత చేశారు. దీన్ని ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే కేవలం ఎలక్ట్రిక్ మోడ్‌లోనే 117 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ ఇస్తుంది.

ఛార్జింగ్ విషయానికొస్తే, 60 kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్‌తో బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను 20 నిమిషాల్లో 10 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చని మెర్సిడెస్-బెంజ్ పేర్కొంది. అలాగే, ఈ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ వ్యవస్థ 32.3 kmpl (WLTP) కంబైన్డ్ ఫ్యూయల్ ఎఫిషియెన్సీ అందిస్తుందని కూడా చెబుతున్నారు.

గ్లోబల్‌గా ఈ సిస్టమ్ రెండు వేరియంట్లలో లభ్యమవుతోంది. ఇందులో "S450e" మోడల్ 429 bhp పవర్, 680 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మరింత పవర్‌ఫుల్ "S 580e" మోడల్ 577 bhp పవర్, 750 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది. ఈ "S 580e" మోడల్‌లో మెర్సిడెస్-బెంజ్ 4MATIC ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. . ప్రస్తుతానికి, కంపెనీ భారత్‌లో కేవలం "S450e" ట్రిమ్‌ను మాత్రమే ప్రవేశపెట్టింది. ఇది 9-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో రియర్-వీల్-డ్రైవ్ ఆప్షన్‌తో వస్తుంది.

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