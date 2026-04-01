2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLS ఫేస్​లిఫ్ట్ ఆవిష్కారం- డిజైన్, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయో చూసేయండి!

భారత మార్కెట్లో మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLS ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఆవిష్కారమైంది. ఇది ఈ ఏడాది చివరలో విడుదల కానుంది.

2026 Mercedes-Benz GLS Facelift Revealed
2026 Mercedes-Benz GLS Facelift Revealed (Photo Credit- Mercedes-Benz)
Published : April 1, 2026 at 8:25 PM IST

Hyderabad: తన ఫ్లాగ్‌షిప్ SUV లైనప్‌కు వరుసగా అప్‌గ్రేడ్‌లు ఇస్తూ, లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ అప్డేటెడ్ GLSను ఆవిష్కరించింది. ఇప్పుడు మూడవ తరం మోడల్‌గా వచ్చిన దీనిని చివరిసారిగా 2023లో అప్‌డేట్ చేశారు. ఈ కొత్త SUV, "SUVల S-క్లాస్"గా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటుంది. ఇది డిజైన్, టెక్నాలజీ, పవర్‌ట్రెయిన్ విభాగాలలో అప్‌డేట్‌లను కలిగి ఉండటంతో పాటు, హార్డ్‌వేర్‌పై కూడా ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. ముఖ్యంగా "క్లౌడ్-బేస్డ్ సస్పెన్షన్" సిస్టమ్‌ను చేర్చడం ద్వారా ఇది స్పష్టమవుతుంది.

2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLS ఎక్స్​టీరియర్: దీని బాహ్య డిజైన్ విషయానికి వస్తే, కొత్త GLS సరికొత్తగా తీర్చిదిద్దిన ముందు భాగాన్ని కలిగి ఉంది. ఇందులో ఒక పెద్ద గ్రిల్, దాని చుట్టూ ఒక ప్రత్యేకమైన క్రోమ్ స్ట్రిప్, అంతర్నిర్మిత లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ కారు గ్రిల్‌లో ఇప్పుడు మెర్సిడెస్ ప్రత్యేకమైన స్టార్-ప్యాటెర్న్ డిజైన్‌ను పొందుపరిచారు.

ఈ కారు బోనెట్‌పై త్రిభుజాకార నక్షత్రం ఉంటుంది, దీనిని ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లలో వెలిగించవచ్చు కూడా. కారు బంపర్‌ను పునఃరూపకల్పన చేశారు, మరియు హెడ్‌లైట్లు, టెయిల్‌లైట్లు ఇప్పుడు నక్షత్రం ఆకారంలో ఉన్న కొత్త లైటింగ్ సిగ్నేచర్‌ను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ శ్రేణికి కంపెనీ కొత్త పెయింట్ ఫినిషింగ్‌లను మరియు అల్లాయ్ వీల్ డిజైన్‌లను కూడా జోడించింది.

2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLS ఇంటీరియర్: ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, కొత్త GLSలో స్టాండర్డ్​గా MBUX సూపర్‌స్క్రీన్ లేఅవుట్​ను అందిస్తున్నారు. ఈ సెటప్ ఒకే గ్లాస్ ప్యానెల్ కింద మూడు 12.3-అంగుళాల డిస్‌ప్లేలను ఏకీకృతం చేస్తుంది. ఈ సిస్టమ్ కొత్త మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (MB.OS)పై పనిచేస్తుంది. ఇది కృత్రిమ మేధస్సును (AI) వినియోగించుకుంటూ, మరింత వ్యక్తిగతీకరించిన అనుభవాలను అందిస్తుంది. ఇంకా ఓవర్-ది-ఎయిర్ అప్‌డేట్‌లకు మద్దతు ఇస్తుంది.

Interior of the 2026 Mercedes-Benz GLS Facelift (Photo Credit- Mercedes-Benz)

ఈ కారులో వెనుక సీటు సౌకర్యాన్ని కూడా మెరుగుపరిచారు, ముఖ్యంగా ఆప్షనల్​గా 'రియర్ కంఫర్ట్ ప్యాకేజ్ ప్లస్'తో వస్తుంది. ఈ SUV ప్రామాణికంగా మూడు వరుసల సీటింగ్‌ను అందిస్తుంది. వీటిని పూర్తిగా ఎలక్ట్రికల్​గా సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. రెండవ & మూడవ వరుసలలో ఇప్పుడు మరింత విశాల స్థలం లభిస్తుంది. దీని అదనపు ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇందులో వెనుక సీట్లలో ఎంటర్టైన్మెంట్ స్క్రీన్‌లు, రిమూవబుల్ కంట్రోల్స్, మెరుగైన క్లైమేట్ కంట్రోల్ ఫంక్షన్‌లు ఉన్నాయి.

2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLS ఇంజిన్: ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, కొత్త GLS మోడల్ మైల్డ్-హైబ్రిడ్ సాంకేతికతతో కూడిన, అప్డేటెడ్ ఇంజిన్ శ్రేణిని కలిగి ఉంది. కొత్త GLS 580లో అమర్చిన V8 ఇంజిన్ ఇప్పుడు 530 bhp శక్తిని, 750 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, GLS 450లోని ఇన్‌లైన్-సిక్స్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌లోనూ మార్పులు చేశారు, ఫలితంగా టార్క్ ఉత్పత్తి మరింత పెరిగింది.

అంతేకాకుండా, కారు డీజిల్ వేరియంట్లు కూడా సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి, ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి లక్ష్యంగా చేసుకున్న అప్డేట్​ల ద్వారా ప్రయోజనం పొందాయి. ముఖ్యంగా, కొత్త GLS 580 V8 ఇంజిన్ ఇప్పుడు S-క్లాస్ మాదిరిగానే 'ఫ్లాట్-ప్లేన్ క్రాంక్‌షాఫ్ట్'ను ఉపయోగిస్తుంది. కారులోని అన్ని ఇంజిన్లు 48V వ్యవస్థతో అనుసంధానించిన 'ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టార్టర్-జనరేటర్'తో వస్తాయి. ఇది 'పవర్ బూస్ట్' వంటి ప్రత్యేక ఫీచర్లను ఎనేబుల్ చేస్తుంది.

2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLS రైడ్, సస్పెన్షన్: సౌకర్యాన్ని మరింత మెరుగుపరచడానికి, ఎయిర్‌మాటిక్ ఎయిర్ సస్పెన్షన్‌ను క్లౌడ్-ఆధారిత ప్రిడిక్టివ్ డాంపింగ్ ఫీచర్‌తో అప్‌డేట్ చేశారు. కార్-టు-ఎక్స్ డేటాను ఉపయోగించడం ద్వారా, ఈ సిస్టమ్ రోడ్డు పరిస్థితులను ముందుగానే అంచనా వేసి, సస్పెన్షన్ సెట్టింగ్‌లను చురుకుగా సర్దుబాటు చేయగలదు. కొత్త GLSలో "ఇ-యాక్టివ్ బాడీ కంట్రోల్" ఫీచర్ కూడా ఉంది. ఇది అత్యుత్తమ స్థిరత్వం, సౌకర్యాన్ని అందించేందుకు, సస్పెన్షన్ సెట్టింగ్‌లను నిజ-సమయంలో (real-time) సర్దుబాటు చేస్తుంది.

2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLS సేఫ్టీ ఫీచర్లు: భద్రత, సహాయక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, సరికొత్త GLS అనేక కెమెరాలు, రాడార్ యూనిట్లు, అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సార్లతో కూడిన అధునాతన సెన్సార్ల సమూహంతో వస్తుంది. అలాగే మరింత శక్తివంతమైన కంప్యూటింగ్ వ్యవస్థ మద్దతును కూడా కలిగి ఉంది.

దీని సహాయంతో, MB.DRIVE సూట్ కింద అందించే అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, స్టీరింగ్ అసిస్ట్, అధునాతన పార్కింగ్ ఫంక్షన్‌ల వంటి డ్రైవర్-సపోర్ట్ ఫీచర్‌లు మరింత మెరుగ్గా పనిచేస్తాయి.

2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLS ఇండియా లాంఛ్: ఈ అప్డేటెడ్ GLS మోడల్, ఈ ఏడాది చివరి నాటికి లేదా 2027 ప్రారంభంలో భారతదేశంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. భారతదేశంలో విడుదలైన తర్వాత, ఈ వాహనం Audi Q7, BMW X7, Land Rover Defender వంటి మోడళ్లతో పోటీపడుతుంది. GLSతో పాటు, మెర్సిడెస్-బెంజ్ అప్డేటెడ్ GLE, GLE Coupe మోడళ్లను కూడా పరిచయం చేసింది.

