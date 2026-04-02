కొంగొత్త స్టైల్, కొత్త ఇంజిన్ ఎంపికలతో మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLE ఫేస్లిఫ్ట్- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLE ఫేస్లిఫ్ట్ SUV, కూపే, AMG రూపాల్లో ఆవిష్కారమైంది.
Published : April 2, 2026 at 12:11 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఈ ఏడాది అప్డేట్లో భాగంగా తన మెర్సిడెస్ GLEలో కీలక మార్పులు చేసింది. ఈ ఫేస్లిఫ్ట్లో స్టైలింగ్ మార్పులు, కొత్త టెక్నాలజీ, ప్రామాణిక పరికరాలుగా మైల్డ్-హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో కూడిన కొత్త ఆరు, ఎనిమిది సిలిండర్ల ఇంజిన్లు లభిస్తాయి. ఈ అప్డేటెడ్ మెర్సిడెస్ GLEను స్టాండర్డ్ SUV, కూపే-SUV, అధిక పనితీరు గల AMG వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టారు.
2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLE ఫేస్లిఫ్ట్ ఎక్స్టీరియర్: దీని శైలిలో చేసిన మార్పులు ప్రధానంగా ముందు, వెనుక భాగాలపై దృష్టి సారించాయి. ముందు భాగం విషయానికి వస్తే, కొత్త GLEలో S-Class నుంచి ప్రేరణ పొందిన అనేక నూతన డిజైన్ ఎలిమెంట్లు పొందుపరిచారు. వీటిలో మరింత గుండ్రని ఆకృతిలో ఉండే డిజిటల్ LED హెడ్ల్యాంప్లు కూడా ఉన్నాయి.
ఈ హెడ్ల్యాంప్లలో మూడు-కోణాల నక్షత్రపు లైట్ గైడ్లు రెండు ఉన్నాయి. అదనంగా, ఈ వాహనం మరింత ఆకర్షణీయమైన గ్రిల్ను కలిగి ఉంది, దీనికి ఇరువైపులా లైటింగ్ ఉంటుంది. సరిగ్గా మధ్యలో వెలిగే మూడు-కోణాల నక్షత్రం ఉంటుంది. ఈ కారు AMG మోడళ్లు, నిలువు పలకలతో కూడిన 'Panamericana' గ్రిల్ను కలిగి ఉంటాయి.
వెనుక భాగం విషయానికొస్తే, కొత్త GLEలో రెండు త్రిభుజాకార నక్షత్రపు లైట్ గైడ్లను కలిగి ఉన్న కొత్తగా డిజైన్ చేసిన టెయిల్ ల్యాంప్లు ఉన్నాయి. ఇవి టెయిల్గేట్ మొత్తం వెడల్పు అంతటా విస్తరించి ఉన్న ఒక నల్లని పట్టీ ద్వారా అనుసంధానమై ఉన్నాయి. బంపర్లకు చేసిన అప్డేట్లు, కొత్త అల్లాయ్ వీల్ డిజైన్లు దీని బాహ్య సౌందర్యాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తాయి. GLE కూపేలో కూడా దాదాపుగా అవే డిజైన్ అప్డేట్లు ఉన్నాయి, అయితే బూట్ లిడ్ పూర్తి వెడల్పు అంతటా విస్తరించి ఉన్న నల్లని పట్టీ మాత్రం ఇందులో ఉండదు.
2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLE ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంటీరియర్: కొత్త GLE ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, అత్యంత కీలక మార్పు టెక్నాలజీ రూపంలో వచ్చింది. అన్ని వేరియంట్లలో ఇప్పుడు MBUX సూపర్స్క్రీన్ స్టాండర్డ్గా అందిస్తున్నారు. దీనికి అనుగుణంగా, డాష్బోర్డ్ను గణనీయంగా పునఃరూపకల్పన చేశారు. సూపర్స్క్రీన్ గ్లాస్ ఫాసియాలో కొత్త వృత్తాకార సైడ్ ఎయిర్-కండిషనింగ్ వెంట్లను పొందుపరిచారు, పాత SUVలో ఉన్న నాలుగు వెంట్ల స్థానంలో రెండు పొడవైన, దీర్ఘచతురస్రాకార సెంట్రల్ వెంట్లను అమర్చారు.
కారు సూపర్స్క్రీన్లో మూడు 12.3-అంగుళాల డిస్ప్లేలు ఉన్నాయి, వీటిలో ప్యాసింజర్-సైడ్ డిస్ప్లే ఇప్పుడు మొత్తం మోడల్ శ్రేణిలో స్టాండర్డ్ ఫీచర్గా లభిస్తుంది. ఈ స్క్రీన్ ముందు ప్యాసింజర్ సీటులో పొందుపరిచిన వెయిట్ సెన్సార్తో కలిసి పనిచేస్తుంది. ముందు ప్యాసింజర్ సీటులో ఎవరైనా కూర్చున్నట్లు వాహనం గుర్తించినప్పుడు మాత్రమే ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది.
కారులో ఉన్న MB.OS సిస్టమ్ ఇప్పుడు సెంట్రల్ డిస్ప్లే ద్వారా వీడియో కాలింగ్ సామర్థ్యాలను అందిస్తుంది. అదనంగా, ఇది మెరుగైన కచ్చితత్వం కోసం ఇన్-కార్ పేమెంట్ ఆప్షన్లు, స్క్రీన్పై ఆగ్మెంటెడ్ 3D నావిగేషన్ డిస్ప్లే వంటి అదనపు ఫంక్షనాలిటీలను కూడా కలిగి ఉంది.
మరొక కాస్మెటిక్ అప్డేట్లో భాగంగా, కొత్తగా డిజైన్ చేసిన స్టీరింగ్ వీల్ను పరిచయం చేశారు. ఇది మునుపటి మోడల్లో ఉన్న టచ్-సెన్సిటివ్ కంట్రోల్స్ స్థానంలో ఫిజికల్ బటన్లు, స్క్రోల్ నాబ్లను కలిగి ఉంటుంది. వాహనానికి చేసిన ఇతర కాస్మెటిక్ మెరుగుదలలలో కొత్త అప్హోల్స్టరీ, కొత్త ట్రిమ్ కలర్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
సీటింగ్ లేఅవుట్ విషయానికి వస్తే, కొత్త GLE ప్రామాణికంగా ఐదు సీట్ల కాన్ఫిగరేషన్తో లభిస్తుంది. దీనికి అదనంగా మూడవ వరుస సీట్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొనుగోలుదారులు ఇప్పుడు రెండవ వరుసలో పవర్డ్ 60:40 స్ప్లిట్ బెంచ్ సీటును ఎంచుకోవచ్చు, దీనిని నిలువుగా 100 మిమీ వరకు సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు, 18 డిగ్రీల వరకు వెనక్కి వాల్చుకోవచ్చు.
ఈ సీటులో బ్యాక్రెస్ట్ను కిందికి దించడానికి ఎలక్ట్రిక్ ఫోల్డింగ్ ఫంక్షన్, అలాగే మూడవ వరుసలోకి వెళ్లడానికి వీలుగా సీటును పూర్తిగా మడవడానికి వన్-టచ్ ఆపరేషన్ ఫీచర్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ కారు పనోరమిక్ సన్రూఫ్ అన్ని వేరియంట్లలోనూ స్టాండర్డ్గా అందుబాటులో ఉంది.
2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLE ఫేస్లిఫ్ట్ పవర్ట్రెయిన్లు: ఈ వాహనంలో అందుబాటులో ఉన్న ఇంజిన్ శ్రేణికి సంబంధించి, కొత్త GLE ఇప్పుడు ప్రామాణికంగా 48V మైల్డ్-హైబ్రిడ్ సాంకేతికతతో కూడిన కొత్త 6-సిలిండర్, 8-సిలిండర్ ఇంజిన్లను కలిగి ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ కారు ప్రామాణిక మోడల్ శ్రేణిలో అగ్రస్థానంలో కొత్త GLE 580 వేరియంట్ నిలుస్తుంది. ఇది సరికొత్త 'ఫ్లాట్-ప్లేన్ V8' ఇంజిన్తో వస్తుంది.
ఈ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 530 bhp శక్తిని, 750 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఇది గతంలో ఉన్న 510 bhp, 730 Nm అవుట్పుట్ కంటే అధికం. అదే సమయంలో, "పెట్రోల్ GLE 450" మోడల్ కూడా ఒక కొత్త 'ఇన్-లైన్ 6-సిలిండర్' ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. ఇది ఇప్పుడు 375 bhp శక్తిని, 560 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది గత గణాంకాలైన 362 bhp, 500 Nm లను అధిగమించింది.
అంతేకాకుండా, కొత్త GLE 450e ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్లో గణనీయమైన మార్పు చేశారు. కంపెనీ ఇందులో ఉన్న టర్బోచార్జ్డ్ 4-సిలిండర్ ఇంజిన్ స్థానంలో, ఒక కొత్త 6-సిలిండర్ ఇంజిన్ను అమర్చింది. ఫలితంగా, ఇంజిన్ గరిష్ఠ శక్తి (Peak Output) 74 bhp కంటే ఎక్కువగా పెరిగిందని, అలాగే ఇది కేవలం విద్యుత్ శక్తితోనే (EV-only) 100 కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణ పరిధిని అందిస్తుందని పేర్కొంది.
కారు డీజిల్ పవర్ట్రెయిన్ విషయానికి వస్తే, కొత్త ఇన్-లైన్ 6-సిలిండర్ల డీజిల్ ఇంజిన్ సిలిండర్ హెడ్, ఇంజిన్ బ్లాక్ రెండింటికీ అల్యూమినియంను ఉపయోగిస్తుంది. అదనంగా, ఈ కారులో F1 టెక్నాలజీ నుంచి తీసుకున్న సిలిండర్ వాల్ లైనింగ్లు, అలాగే కొత్తగా డిజైన్ చేసిన పిస్టన్లు ఉన్నాయి. మునుపటిలాగే, కారు కొనుగోలుదారులకు రెండు ట్యూనింగ్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
వీటిలో మొదటిది 350d వేరియంట్. ఇది గరిష్ఠంగా 282 bhp శక్తిని, 650 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. అదనంగా, ఈ కారులో 450d వేరియంట్ కూడా ఉంది, ఇది గరిష్ఠంగా 362 bhp శక్తిని, 750 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కారులో తొమ్మిది-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ప్రామాణికంగా అందుబాటులో ఉంటుంది.
AMG వెర్షన్ విషయానికి వస్తే, కొత్త GLE సుపరిచితమైన AMG 53 స్పెసిఫికేషన్లోనే లభిస్తుంది. అయినప్పటికీ, ఇందులో అనేక గణనీయమైన అంతర్గత మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ కారు AMG వేరియంట్ ఇప్పుడు సరికొత్త M256 EVO ఆరు-సిలిండర్ ఇంజిన్ను వినియోగిస్తోంది. మునుపటి మోడల్తో పోలిస్తే, ఈ ఇంజిన్ యూనిట్లో అనేక అంతర్గత మెరుగుదలలు ఉన్నాయి.
ఫలితంగా, ఈ కారు ఇప్పుడు గరిష్ఠంగా 442 bhp శక్తిని (గతంలో ఉన్న 429 bhp నుంచి పెరుగుదల), 600 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. మైల్డ్-హైబ్రిడ్ వ్యవస్థలోని 'ఓవర్బూస్ట్' ఫంక్షన్ సహాయంతో ఈ టార్క్ విలువ 640 Nm వరకు పెరుగుతుంది. గతంలో మాదిరిగానే, AMG GLE 53 మోడల్ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ ఆప్షన్తో కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ వేరియంట్లో 181 bhp సామర్థ్యం గల ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో జతచేసిన సరికొత్త 'ఇన్లైన్-సిక్స్' ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇవి రెండూ కలిసి మొత్తం 577 bhp శక్తిని, 750 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఇది గతంలో ఉన్న 529 bhp సామర్థ్యం కంటే గణనీయమైన పెరుగుదల.
2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLE ఫేస్లిఫ్ట్ ఇండియా లాంఛ్: కొత్త మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLE మరికొన్ని నెలల్లో గ్లోబల్ మార్కెట్లలో విక్రయానికి అందుబాటులోకి వస్తుందని భావిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇది భారతదేశంలో కూడా విడుదలయ్యే అవకాశం లేకపోలేదు. కంపెనీ ఈ అప్డేటెడ్ SUVని 2027లో ఎప్పుడైనా భారతదేశంలో విడుదల చేయవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.