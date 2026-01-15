మెర్సిడెస్ నుంచి మరో బెంజ్- సింగిల్ ఛార్జ్తో 809km రేంజ్!
భారత మార్కెట్లో 2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ EQS లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
Published : January 15, 2026 at 5:28 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా నుంచి మరో కొత్త కారు మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇది మెర్సిడెస్-బెంజ్ EQS ఎలక్ట్రిక్ SUV అప్డేటెడ్ వెర్షన్. కంపెనీ ఈ 2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ EQSను రెండు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి: EQS 450, EQS 580. వీటిలో మెర్సిడెస్-బెంజ్ EQS 450 ఐదు సీట్ల కాన్ఫిగరేషన్లో అందుబాటులో ఉంది. అయితే "EQS 580" ఏడు సీట్ల లేఅవుట్ను కలిగి ఉంది.
ధర ఎంతంటే?:
- ధరల విషయానికి వస్తే, 2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ "EQS 450" రూ. 1.34 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, "EQS 580" రూ. 1.48 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
- మెర్సిడెస్-బెంజ్ EQS ఎలక్ట్రిక్ భారతీయ మార్కెట్లో కంపెనీ ఫ్లాగ్షిప్ ఎలక్ట్రిక్ SUVగా అలాగే ఉంది. ఇది మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇతర EV మోడళ్ల కంటే ఉన్నత స్థానంలో ఉంది.
మెర్సిడెస్-బెంజ్ EQS 450 పవర్ట్రెయిన్: ఈ అప్డేటెడ్ మెర్సిడెస్-బెంజ్ EQS రెండు వేరియంట్లలోని "EQS 450" పవర్ట్రెయిన్ 265 kW పీక్ పవర్, 800 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేసే ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో శక్తిని పొందుతుంది. పైన పేర్కొన్నట్లుగా ఇది ఐదు-సీట్ల లేఅవుట్లో వస్తుంది. ఇంకా ఈ వేరియంట్ మెర్సిడెస్-బెంజ్ 4MATIC ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ సిస్టమ్తో స్టాండర్డ్గా వస్తుంది. రేంజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఈ SUV సింగిల్ ఛార్జ్లో ARAI- సర్టిఫైడ్ 775 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందిస్తుంది. అదే సమయంలో దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 210 కిలోమీటర్లు.
ఇంకా ఇది 6.2 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ "EQS 450" ఎయిర్మ్యాటిక్ ఎయిర్ సస్పెన్షన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 122 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో వస్తుంది. ఇది 200 kW వరకు DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఛార్జర్ 31 నిమిషాల్లోనే కారు బ్యాటరీని 10 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయగలదని కంపెనీ చెబుతోంది.
మెర్సిడెస్-బెంజ్ EQS 450 ఫీచర్లు: మెర్సిడెస్-బెంజ్ EQS 450 ఫీచర్ జాబితాను కూడా మెరుగుపరిచింది. గతంలో కేవలం "EQS 580"లో మాత్రమే లభించే AMG లైన్ ప్యాకేజీ ఇప్పుడు "EQS 450"లో కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ కారులో 21-అంగుళాల AMG లైట్-అల్లాయ్ వీల్స్, క్రోమ్ యాక్సెంట్లతో కూడిన AMG-స్పెసిఫిక్ ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ అప్రాన్లు ఉన్నాయి.
అదనంగా, ఇది హై-గ్లోస్ బ్లాక్ ఫినిషింగ్తో ఏరోడైనమిక్గా ఆప్టిమైజ్డ్ అల్లాయ్ వీల్స్ను కలిగి ఉంది. గతంలో "EQS 580"కి మాత్రమే ప్రత్యేకమైన వెనుక సీటు వెంటిలేషన్ ఇప్పుడు "EQS 450"లో కూడా లభిస్తుంది. ఇంకా వెనుక క్యాబిన్లో MBUX టాబ్లెట్ కూడా ఉంది. ఇది ప్రయాణీకులకు సౌకర్యం, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఫంక్షన్లను నియంత్రించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
మెర్సిడెస్-బెంజ్ EQS 580 టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్లు: మరోవైపు, మెర్సిడెస్ EQS 580 అనేది EQS 450 వేరియంట్కు హైయర్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. ఇది ఏడు సీట్ల కాన్ఫిగరేషన్లో లభిస్తుంది. దీని ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 400 kW పీక్ పవర్, 858 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 4.8 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకుంటుంది.
ఈ "EQS 580" వేరియంట్ ARAI-సర్టిఫైడ్ 809 కిలోమీటర్ల రేంజ్, 210 km/h టాప్ స్పీడ్ను అందిస్తుంది. ఇది 4MATIC ఆల్-వీల్ డ్రైవ్, AIRMATIC ఎయిర్ సస్పెన్షన్, 200 kW DC ఫాస్ట్-ఛార్జింగ్ సామర్థ్యంతో 122 kWh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 31 నిమిషాల్లో 10 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.