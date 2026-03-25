పవర్ఫుల్ V8 ఇంజిన్తో 'మేబ్యాక్ S-క్లాస్'- భారత్కు ఎంట్రీ ఎప్పుడంటే?
మెర్సిడెస్-బెంజ్ మరింత శక్తివంతమైన V8 ఇంజిన్తో 2026 మేబ్యాక్ S-క్లాస్ను ఆవిష్కరించింది. కొత్త 612hp S 680 V8, భారత్ సహా అనేక ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో V12 స్థానాన్ని భర్తీ చేయనుంది.
Published : March 25, 2026 at 2:33 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ "S-క్లాస్" ఫేస్లిఫ్ట్ను పరిచయం చేసిన కొన్ని నెలలకే ఇప్పుడు దానికంటే పొడవైన, మరింత విలాసవంతమైన "మేబ్యాక్ S-క్లాస్"ను ఆవిష్కరించింది. ఈ అగ్రశ్రేణి విలాసవంతమైన లిమోజిన్, తన స్టాండర్డ్ కౌంటర్పార్ట్ మాదిరిగానే, చిన్నపాటి స్టైలింగ్ మార్పులతో వస్తుంది.
అంతేకాకుండా దీనిలో సాంకేతికత, ఫీచర్ల పరంగా అనేక మెరుగుదలలు పొందుపరచారు. ఈ కారు ఇప్పుడు మరింత శక్తివంతమైన V8 ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. కానీ దీని "S 680" ట్రిమ్ మాత్రం V12 ఇంజిన్నే వినియోగించడం కొనసాగిస్తుంది. అయితే ఈ మోడల్ కేవలం ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లకు మాత్రమే పరిమితం.
2026 మెర్సిడెస్ మేబ్యాక్ S-క్లాస్ ఎక్స్టీరియర్: ఈ అప్డేటెడ్ మేబ్యాక్ S-క్లాస్ ఎక్స్టీరియర్ విషయానికి వస్తే, దీని స్టైలింగ్లో కొన్ని సూక్ష్మమైన మార్పులు చేశారు. దీని ముందు భాగంలోని గ్రిల్ (Front grille) ఇప్పుడు 20 శాతం పెద్దదిగా ఉంటుంది, ఇది ఒక మెరుస్తున్న స్ట్రిప్తో వస్తుంది. ఈ కారులో కాంతివంతంగా వెలిగే ఇతర అంశాలలో మేబ్యాక్ లెటరింగ్, C-పిల్లర్పై అమర్చిన చిహ్నం, ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లలో బానెట్పై ఉండే మెర్సిడెస్-బెంజ్ నక్షత్రం వంటివి ఉన్నాయి.
కారు హెడ్ల్యాంప్లు ఇప్పుడు రోజ్-గోల్డ్ డిటైలింగ్తో కూడిన మూడు నక్షత్రాల LED లైట్ సిగ్నేచర్ను కలిగి ఉన్నాయి, అదే సమయంలో టెయిల్ల్యాంప్లు కూడా ఇదే మూడు-కోణాల నక్షత్రం డిజైన్ను కలిగి ఉన్నాయి. మెర్సిడెస్-మేబ్యాక్ కొత్త ఫోర్జ్డ్ అల్లాయ్ వీల్ డిజైన్లను కూడా ప్రవేశపెట్టింది, వీటిలో సెల్ఫ్-లెవలింగ్ సెంటర్ క్యాప్లతో కూడిన యూనిట్లు ఉన్నాయి. విస్తరించిన 'మ్యానుఫ్యాక్చర్' కార్యక్రమం కింద దీనిలో కొత్త పెయింట్ ఎంపికలు జోడించారు. వీటిలో 'నైట్ సిరీస్' ప్యాకేజీ కోసం 'నాటికల్ బ్లూ మెటాలిక్' రంగు కూడా ఉంది.
2026 మెర్సిడెస్-మేబ్యాక్ S-క్లాస్ పవర్ట్రెయిన్: కొత్త 2026 మేబ్యాక్ S-క్లాస్ శ్రేణి హైబ్రిడ్ అసిస్టెన్స్తో కూడిన అప్డేటెడ్ ఆరు, ఎనిమిది సిలిండర్ల ఇంజిన్లు ఉన్నాయి. మేబ్యాక్ S 580 మోడల్, 530 bhp శక్తిని అందించే, సవరించిన 4.0-లీటర్ V8 ఇంజిన్తో వస్తుంది. దీనికి అదనపు శక్తిని అందించే ఒక "మైల్డ్-హైబ్రిడ్" వ్యవస్థను కూడా జతచేశారు.
అదనపు పవర్ మద్దతుతో, పీక్ టార్క్ అవుట్పుట్ 750 Nmను అధిగమిస్తుంది. ఈ శక్తి ప్రామాణిక 4MATIC వ్యవస్థ ద్వారా వాహనం నాలుగు చక్రాలకు సరఫరా అవుతుంది. ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ S 580 e మోడల్, ఆరు-సిలిండర్ల పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో వస్తుంది. ఇది కేవలం విద్యుత్ శక్తిపైనే (Electric-only Mode) గరిష్ఠంగా 100 కిలోమీటర్ల ప్రయాణ పరిధిని అందిస్తుంది.
ఈ శ్రేణిలోని ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ అయిన S 680, ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లలో 6.0-లీటర్ల ట్విన్-టర్బో V12 ఇంజిన్ను కలిగి ఉండి, 600 bhp కంటే ఎక్కువ శక్తిని అందిస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా బానెట్ కింద V12 ఇంజిన్ను కలిగిన ఉన్న అతికొద్ది విలాసవంతమైన సెడాన్లలో ఇది ఒకటి.
భారతదేశంలో 2026 మెర్సిడెస్ మేబ్యాక్ S-క్లాస్: ఈ కొత్త మేబ్యాక్ S-క్లాస్ మార్చి 25, 2026 నుంచి ఎంపిక చేసిన యూరోపియన్ మార్కెట్లలో ఆర్డర్లు చేసుకునేందుకు అందుబాటులో ఉంటుంది. S-క్లాస్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ తర్వాత, ఈ మేబ్యాక్ S-క్లాస్ సెడాన్ భారతదేశానికి చేరుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. 2027లో ఎప్పుడైనా ఇది భారత్లో లాంఛ్ కావచ్చు.